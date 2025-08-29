Генпрокуратура требует передать государству старейшее издательство «Музыка»Иск подан к гендиректору Марку Зильберквиту и его семье, узнали «Ведомости»
Генеральная прокуратура просит обратить в доход государства акции крупнейшего российского издательства в области музыкального искусства – АО «Издательство «Музыка», основанного в 1918 г. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска. Заявление надзорного органа зарегистрировано в Перовском суде Москвы.
Ответчиками по иску указаны генеральный директор издательства, основатель фонда Петра Чайковского и председатель совета директоров издательств «П. Юргенсон» и «Гамма-пресс» Марк Зильберквит, а также его супруга Елена и дочь делового партнера Анастасия Юргенсон.
Проверка якобы незаконно приватизированного издательства, по словам источника, проводилась лично по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Как рассказал собеседник, издательство ведет свою работу с XIX века и за полтора столетия стало богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием народа России. В августе 2004 г. издательство было преобразовано в ФГУП «Издательство «Музыка» и передано в ведение Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
В марте того же года на должность директора ФГУП «Издательство «Музыка» был назначен Зильберквит, в связи с чем он получил право без доверенности действовать от имени юридического лица. В иске надзорного ведомства отмечается, замещение должности директора требовало от Зильберквита отказа от ведения предпринимательской деятельности. Но, говорит источник, гражданин США Зильберквит «имел намерения лишить Российскую Федерацию принадлежащих ей культурных ценностей и захватить государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность».
Для этого он, по мнению прокуратуры, в 2003 г. учредил ООО «Гамма-Пресс», а в 2004 г. ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон», которые на момент создания какими-либо активами не обладали. При этом, продолжает собеседник, действующее законодательство запрещало Зильберквиту замещать должность директора государственного предприятия и одновременно являться учредителем (участником) юридического лица (ч. 2 ст. 21 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).
В Генпрокуратуре считают, что Зильберквит, используя положение руководителя госпредприятия, инициировал процесс акционирования и последующей приватизации «Музыки». При этом, уточняется в иске, он скрыл от государства и уполномоченного им органа, что при инициировании процедуры приватизации руководствовался личными корыстными мотивами.