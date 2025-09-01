В 22 российских регионах доля учителей старше 60 лет превысила долю молодых

В 22 российских регионах доля учителей старше 60 лет превысила долю молодыхПедагоги до 35 лет часто сталкиваются с высокой нагрузкой и неприятием со стороны учеников или коллектива
В 22 российских регионах в 2024 г. доля учителей старше 60 лет превысила долю педагогов до 35 лет. В четырех регионах – в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Смоленской и Псковской областях – пожилых преподавателей было более чем в 1,5 раза больше, чем молодых. Об этом говорится в результатах рейтинга проекта «Если быть точным» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Подсчеты велись на основе данных статистической формы Министерства просвещения OO-1 за 2024 г. Она содержит сведения об учебных организациях по программам начального, основного и среднего общего образования. Рейтинг содержит данные по городским и сельским школам 85 регионов за исключением четырех новых регионов.
Согласно подсчетам, в Карачаево-Черкесии 23% преподавателей старше 60 лет против 14% молодых (до 35 лет), в Кабардино-Балкарии – 22% против 13%, в Смоленской области – 26% против 16%, в Псковской области – 26% против 17%, Новгородской области, которая замыкает пятерку, – 23% против 17%.
К субъектам с самой высокой долей молодых педагогов относятся следующие: Чечня (50% против 5,1% педагогов старше 60 лет), Ингушетия (33,5% против 9,4%), Тува (31,5% против 13%), Сахалинская область (почти 30% против 19%) и Мурманская область (28,5% против 15%).
Доля учителей моложе 35 лет в России не меняется как минимум с 2017 г. Вплоть до прошлого года она оставалась на уровне около 23% от общего числа школьных преподавателей. При этом педагогов старше 60 лет становится все больше: их доля выросла с 11,5% в 2017 г. почти до 17% в 2024 г.
1 047 220
В прошлом году самой многочисленной категорией педагогов в России – 342 430 человек (32,7%) – стали граждане старше 35 лет, но младше 50 лет. Далее идут педагоги старше 50 лет, но младше 60 лет – 295 492 человека (28,21%). Учителей младше 35 лет – 236 542 человека (22,59%), старше 60 лет – 172 756 человек (16,5%)
В текущую приемную кампанию, по данным на 28 июля, подано рекордное количество заявлений в педагогические вузы – 514 193. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы Минпросвещения от 29 июля.
У учителей не самые высокие зарплаты, а чтобы получать выше среднего по региону, нужно работать достаточно много, отмечает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его словам, труд учителя при этом нелегок с обеих сторон – и с психологической, и с физической. Молодой преподаватель может быть загружен сразу на две ставки, говорит он. Помимо этого во многих школах учителя более старших поколений не принимают молодых педагогов, добавил Илюхин.
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Константин Смирнов добавил, что в регионах с наименьшей долей молодых учителей, таких как Чукотский автономный округ, Псковская и Смоленская области, кадровый дисбаланс усугубляется миграционным оттоком молодежи и общим старением населения. Имеющийся кадровый дефицит приводит к повышенной нагрузке на работающих педагогов, что еще более снижает привлекательность профессии и способствует старению педагогических коллективов, заключил Смирнов.
Комментируя высокий процент педагогов до 35 лет в ряде регионов, Илюхин напомнил об активном демографическом росте в Чечне, Дагестане и Туве. Это объясняет возросшую потребность в учителях.
Учителя Удмуртии оказались самыми загруженными
В пятерку регионов, где педагоги были наиболее загружены в 2024 г., вошли Удмуртия (1,95 ставки на учителя), Хабаровский край (1,94), Омская область (1,89), Чукотский автономный округ и Кемеровская область – Кузбасс (по 1,86). В Чукотском автономном округе преподаватели географии работают на 2,2 ставки, учителя математики в Хабаровском крае, Удмуртии и Кемеровской области – на 2,01–2,05 ставки. Менее одной ставки у учителей химии, информатики, географии в Бурятии, Ингушетии, Дагестане, говорится в исследовании.
Молодые специалисты приходят в профессию с романтическими ожиданиями: вдохновлять детей, менять систему, быть наставниками, отмечает психолог сервиса «Ясно» Мария Игнатьева. Реальность быстро разрушает эти идеалы: низкие зарплаты, бюрократическая нагрузка, конфликты с родителями. Все это приводит к разочарованию и эмоциональному истощению, добавила она. «Современные школьники – «цифровые аборигены», они не признают авторитет автоматически, учителю приходится постоянно завоевывать его. Родители же часто не доверяют молодым педагогам, но при этом предъявляют к ним завышенные требования», – подчеркивает Игнатьева. В результате напряжение возникает в коммуникации с учениками и их родителями, заключила психолог.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать результаты исследования.
30 декабря 2020 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о молодежной политике. Согласно ему, к молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет включительно.