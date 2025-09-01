В 22 российских регионах доля учителей старше 60 лет превысила долю молодых

Средняя нагрузка на педагога в России составляет 1,4 ставки на человека. Об этом 28 апреля 2025 г. заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей. Согласно подсчетам проекта «Если быть точным», среднероссийская учебная нагрузка на педагогов составляет 1,49. Подсчет проведен на основе вакантных ставок учителей, отношения числа ставок к числу педагогов, а также числа учеников к числу учителей. В 42 регионах учебная нагрузка оказалась выше среднероссийской.

В пятерку регионов, где педагоги были наиболее загружены в 2024 г., вошли Удмуртия (1,95 ставки на учителя), Хабаровский край (1,94), Омская область (1,89), Чукотский автономный округ и Кемеровская область – Кузбасс (по 1,86). В Чукотском автономном округе преподаватели географии работают на 2,2 ставки, учителя математики в Хабаровском крае, Удмуртии и Кемеровской области – на 2,01–2,05 ставки. Менее одной ставки у учителей химии, информатики, географии в Бурятии, Ингушетии, Дагестане, говорится в исследовании.