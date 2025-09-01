Спортивные федерации в России переносят споры в национальный арбитраж

Спортивные федерации в России переносят споры в национальный арбитражЭто позволит упростить процедуру при международных конфликтах и сократить расходы на разбирательства, говорят эксперты
Уже 34 спортивные федерации России закрепили в своих уставах норму о передаче внутренних конфликтов и трудовых споров в Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА при АНО «Спортивная арбитражная палата»; САП), узнали «Ведомости». Соответствующее требование появилось после приказа Минспорта от апреля 2025 г. (№ 310), который дал федерациям право указывать приоритет национального арбитража перед судами и международными инстанциями.
Весной была проведена реформа САП, напомнил «Ведомостям» министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, основная цель изменений – повысить качество процедуры третейских разбирательств в сфере спорта на национальном уровне, а также обеспечить их полную независимость и тем самым добиться, чтобы решения признавались всеми участниками, «имели безусловный авторитет».
Для реализации этой задачи, добавил Дегтярев, Минспорт и закрепил на нормативном уровне так называемую арбитражную оговорку: теперь в регламентах лиг и федераций должно быть четко прописано, что все споры, включая трудовые, подлежат рассмотрению в НЦСА. В России спортивный арбитраж рассматривает широкий круг споров: допуск к соревнованиям, нарушение антидопинговых правил, трудовые вопросы спортсменов и тренеров и т. д.
Например, Федерация бокса России предусмотрела в уставе возможность решения конфликтов внутри организации, а далее уже в НЦСА. Но для особо сложных споров предусмотрено рассмотрение через Международный спортивный арбитраж (CAS) в Швейцарии. Похожую систему закрепила у себя Общероссийская федерации рафтинга, оставив возможность апелляции в CAS. А Федерация лыжных гонок совсем исключила из своего устава положение о рассмотрении споров в CAS.
Если российский спортсмен или клуб заключает контракт с зарубежной организацией или спортсменом, арбитражная оговорка в пользу НЦСА в случае разбирательства может не получить признания в стране, где находится иностранная сторона, как не получают признание оговорки в пользу иностранных арбитражей в России, говорит управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский.
98 федераций
Это создает риск, пусть и небольшой, параллельных разбирательств и конфликта юрисдикций, оценивает эксперт.
По его словам, исключение российскими спортивными федерациями возможности обращения в CAS на уровне разрешения внутренних спортивных споров не должно создать проблем, но такой механизм нежелателен при участии российских спортсменов в соревнованиях за рубежом, как необходимый элемент защиты их прав. С введением рестрикций недружественными странами (к числу которых отнесена и Швейцария, где расположен CAS) отечественные субъекты практически лишились правовой защиты на их территории, вплоть до запрета местным юристам оказывать российским участникам спора правовую помощь, сетует руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. Это влечет необоснованное понижение гарантированного уровня правовой защиты, что само по себе нарушает базовые принципы равенства и состязательности сторон спора, говорит он.
Международные федерации традиционно требуют признания юрисдикции CAS как условие членства в них, отметил Гребельский. Санкции и привели к появлению правовых механизмов, направленных на защиту национальных интересов, в том числе в области принудительного исполнения решений международных и национальных арбитражных учреждений на территории России, отметил Никитин.
В национальном арбитраже есть преимущества, говорят его представители. Срок рассмотрения в НЦСА не превышает 60 дней, сказал директор САП Игорь Понкин. По его словам, такой вид разрешения споров экономит финансы и время. «Суд, который рассматривает споры в течение двух месяцев, – это реально быстрая процедура. Второе [преимущество] – это деньги», – заявил «Ведомостям» доцент кафедры спортивного права МГЮА им. Кутафина, член Ассоциации юристов России Александр Орлов. Сейчас рассмотрение в международном суде для российских спортсменов, по словам эксперта, обходится минимум в $10 000, если процесс идет заочно.