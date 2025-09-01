Спортивные федерации в России переносят споры в национальный арбитраж

По его словам, исключение российскими спортивными федерациями возможности обращения в CAS на уровне разрешения внутренних спортивных споров не должно создать проблем, но такой механизм нежелателен при участии российских спортсменов в соревнованиях за рубежом, как необходимый элемент защиты их прав. С введением рестрикций недружественными странами (к числу которых отнесена и Швейцария, где расположен CAS) отечественные субъекты практически лишились правовой защиты на их территории, вплоть до запрета местным юристам оказывать российским участникам спора правовую помощь, сетует руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. Это влечет необоснованное понижение гарантированного уровня правовой защиты, что само по себе нарушает базовые принципы равенства и состязательности сторон спора, говорит он.