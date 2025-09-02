Экс-менеджеры «дочки» «Транснефти» получили реальные сроки по делу о хищениях

После трехлетнего разбирательства суд признал трех фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК): бывший заместитель главного инженера по исследовательской работе Роман Ивашкин получил 8,5 года колонии общего режима, сообщил «Ведомостям» его адвокат Федор Куприянов. Вместе с ним на скамье подсудимых был экс-начальник отдела исследовательской деятельности Сергей Лукьянов, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, а экс-гендиректор подрядчика – ООО «ЗИО-Поларис» – Екатерина Петелина получила шесть лет колонии, но исполнение наказания в отношении ее, согласно приговору, отсрочено до достижения младшим из трех ее детей 14-летнего возраста (третий ребенок родился в 2024 г.).