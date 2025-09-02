Экс-менеджеры «дочки» «Транснефти» получили реальные сроки по делу о хищениях

Экс-менеджеры «дочки» «Транснефти» получили реальные сроки по делу о хищенияхСуд признал фигурантов виновными в мошенничестве на 400 млн рублей
Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор в деле о хищениях в дочерней компании «Транснефти» АО «Транснефть-Диаскан» и признал двух бывших менеджеров компании и предпринимателя виновными в многомиллионных хищениях. Следствие утверждало, что в 2018–2019 гг. бывшие менеджеры компании совместно с подрядчиком завышали стоимость оборудования и работ по диагностике трубопроводов, в результате чего ущерб составил более 400 млн руб.
После трехлетнего разбирательства суд признал трех фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК): бывший заместитель главного инженера по исследовательской работе Роман Ивашкин получил 8,5 года колонии общего режима, сообщил «Ведомостям» его адвокат Федор Куприянов. Вместе с ним на скамье подсудимых был экс-начальник отдела исследовательской деятельности Сергей Лукьянов, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, а экс-гендиректор подрядчика – ООО «ЗИО-Поларис» – Екатерина Петелина получила шесть лет колонии, но исполнение наказания в отношении ее, согласно приговору, отсрочено до достижения младшим из трех ее детей 14-летнего возраста (третий ребенок родился в 2024 г.).
Гражданские иски «Транснефть-Диаскана» и «Транснефть-Приволги» на сумму ущерба – в размере 404 млн руб. – суд выделил и отправил на рассмотрение в гражданское производство. При оглашении приговора Ивашкин и Лукьянов, находившиеся под домашним арестом, были взяты под стражу – конвой надел на них наручники.
Уголовное дело было возбуждено в 2022 г. после смены руководства компании и внутреннего аудита, выявившего переплаты при исполнении контрактов «Транснефть-Диаскана» с «ЗИО-Поларис». В материалах дела фигурировали, в частности, работы по выявлению дефектов трубных швов с использованием рентгеноскопического компьютерного томографа (2018 г.) и поставка моноблока с рентгеновской трубкой стоимостью 159 млн руб. в апреле 2019 г. В прениях сторон прокурор заявлял, что вина подсудимых полностью доказана.
Никто из фигурантов вину в содеянном не признал. По словам адвокатов, их доверители занимались технической частью, а решения по заключению и оплате контрактов проходили через многоступенчатую систему согласований, включая службы безопасности, ценообразования, аудит и бухгалтерию. Окончательные решения, утверждали защитники, принимал генеральный директор «Транснефть-Диаскана» Сергей Эрмиш, который выступал свидетелем по делу. По словам Куприянова, выступая в суде свидетелем, Эрмиш фактически подтвердил, что именно он подписывал договоры.
Куприянов в разговоре с «Ведомостями» назвал процесс «расправой». По его словам, следствие «возложило ответственность на менеджеров среднего звена, которые не могли вводить в заблуждение десятки специалистов и комиссий, контролировавших закупки и оплату». Куприянов отметил, что Ивашкина осудили по шести договорам, хотя подобных контрактов у «ЗИО-Поларис» с «Транснефть-Диасканом» было значительно больше и сотрудничество продолжалось даже после возбуждения уголовного дела.
По версии защиты, ключевые решения по контрактам принимались руководством, но часть фамилий из материалов следствия была «вычеркнута», а на место «неустановленных руководителей» вписаны Ивашкин и Лукьянов. «В материалах дела прямо указаны подписи конкретных сотрудников и руководителей подрядчика, но их назвали свидетелями, а ответственность возложили на моих подзащитных», – сказал Куприянов. Он также подчеркнул, что уголовное преследование могло быть связано с конфликтом Ивашкина с работодателем: ранее он дважды восстанавливался на работе через суд и создавал профсоюз.
Защита намерена обжаловать приговор.