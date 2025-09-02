Число учителей немецкого языка в школах уменьшилось на 40% с 2019 года

Такое сокращение, как отмечается в исследовании, может быть связано с уменьшением числа детей, которые учат два иностранных языка в школе. В разъяснении Минобрнауки 2018 г. говорилось об обязательном изучении в 5–9-х классах второго иностранного языка согласно обновленному федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). Пик развития иноязычного образования в РФ пришелся на 2020 г. Общее количество российских школьников, которые должны были изучать в 2020/21 учебном году два иностранных языка, составляло 14,8 млн. Тогда как на практике двум языкам обучали 3,1 млн школьников, трем и более языкам – 10 814, следует из данных федерального статнаблюдения «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного, среднего общего образования». С 1 сентября 2022 г. ФГОС был обновлен, а изучение второго иностранного языка стало необязательным. По данным Росстата за 2023 г., 15,6 млн учеников изучали один иностранный язык. 1,1 млн – два иностранных языка, а 5700 – три и более языка. Самыми популярными на тот момент были английский, немецкий и французский.