Число учителей немецкого языка в школах уменьшилось на 40% с 2019 года

Число учителей немецкого языка в школах уменьшилось на 40% с 2019 годаЭто связано с ростом популярности китайского и изменением образовательных стандартов
Число учителей немецкого языка в российских школах за шесть лет уменьшилось на 43%. Если в 2019 г. их было 12 887, то уже в 2020 г. их количество начало ежегодно уменьшаться, и в 2024 г. педагогов стало всего 7348. Об этом говорится в результатах исследования проекта «Если быть точным». Подсчеты велись на основе данных статистической формы Министерства просвещения OO-1 за 2016–2024 гг. Она содержит сведения об учебных организациях по программам начального, основного, среднего общего образования. Исследование содержит данные по городским и сельским школам 85 субъектов за исключением четырех новых регионов.
Помимо немецкого языка уменьшается и количество преподавателей французского: в 2020 г. их насчитывалось 3322, после этого началось ежегодное сокращение. Уже к 2024 г. педагогов стало почти в 1,9 раза меньше – 1754. При этом в исследовании указано, что с 2020 г. число учителей английского языка остается на уровне 103 000 человек и незначительно меняется в большую или меньшую сторону. К 2024 г. их насчитывается 103 592 человека.
В целом же число преподавателей иностранных языков за 2016–2024 гг. достигло пика в 2020 г. – тогда их было 120 230 человек. Уже с 2021 г. этот показатель пошел на спад и в 2024 г. достиг 113 672 педагогов (меньше на 5,4% по сравнению с 2020 г.).
Такое сокращение, как отмечается в исследовании, может быть связано с уменьшением числа детей, которые учат два иностранных языка в школе. В разъяснении Минобрнауки 2018 г. говорилось об обязательном изучении в 5–9-х классах второго иностранного языка согласно обновленному федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). Пик развития иноязычного образования в РФ пришелся на 2020 г. Общее количество российских школьников, которые должны были изучать в 2020/21 учебном году два иностранных языка, составляло 14,8 млн. Тогда как на практике двум языкам обучали 3,1 млн школьников, трем и более языкам – 10 814, следует из данных федерального статнаблюдения «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного, среднего общего образования». С 1 сентября 2022 г. ФГОС был обновлен, а изучение второго иностранного языка стало необязательным. По данным Росстата за 2023 г., 15,6 млн учеников изучали один иностранный язык. 1,1 млн – два иностранных языка, а 5700 – три и более языка. Самыми популярными на тот момент были английский, немецкий и французский.
15,6 млн школьников
Также 22 августа Минпросвещения опубликовало проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2025 г. время на изучение иностранного языка в 5–7-х классах сократится с 510 часов до 408 часов в год. То есть в неделю у школьников будет два урока иностранного языка вместо трех. Эти нововведение коснется в том числе английского, испанского, китайского и французского языков, а с 1 сентября 2026 г. – немецкого языка. Изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы, говорилось в тот же день в сообщении на сайте Минпросвещения. Сокращение часов, как указано там, не отменяет предмета и направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов, подчеркивалось в сообщении.
Если раньше в качестве второго иностранного языка в школе чаще всего выбирали немецкий и французский, то сейчас лидерами являются китайский и испанский, отмечает заведующая кафедрой иностранных языков частной школы «Новый взгляд» Елена Кувшинова. По ее словам, многие рассматривают китайский как инвестицию в будущее, веря, что его знание поможет в карьере. Испанский же язык привлекает многих своей относительной легкостью: латинский алфавит, несложная грамматика, много интернациональных слов, звучание которых похоже на известные из русского или английского языков. Это выгодно выделяет испанский язык на фоне того же немецкого, интерес к которому за последние годы значительно снизился, добавила она.
«Формирование навыков общения на иностранном языке требует регулярной практики, и сокращение часов на его изучение неизбежно повлияет на качество его освоения. Семьи, для которых изучение английского языка по-прежнему является важным и которые не хотят упустить важные годы средней школы, будут вынуждены прибегать к услугам репетиторов или специализированных языковых школ», – заключила Кувшинова.
Тенденция по снижению числа преподавателей иностранных языков есть, но ее не стоит рассматривать как что-то угрожающее системе школьного образования, считает директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов. По его словам, детей школьного возраста становится меньше. Численность обучающихся в российских школах, по прогнозу, снизится с 18 млн в 2024 г. до 16,3 млн в 2028 г. Об этом говорится в докладе правительства о реализации госполитики в сфере школьного образования за 2024 г.
Долгосрочные официальные прогнозы и расчеты показывают, что учителей также будет нужно меньше, поэтому не стоит удивляться, что это коснулось педагогов по иностранным языкам, указал он. «Существуют как внутренние процессы оптимизации, так и большая конкурентоспособность учителей иностранных языков на внешнем рынке: все-таки знание языков позволяет работать не только учителем», – сказал Иванов. Он также отметил, что школам в целом было тяжело обеспечить повсеместное «двуязычие», а добиться качественного преподавания – еще сложнее. Французский и немецкий язык, скорее всего, перейдут в систему допобразования и частное репетиторство, заключил Иванов.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой пояснить, с чем связано сокращение числа педагогов по немецкому и французскому языкам. Помимо этого, в министерство направлен запрос о том, как нововведение по сокращению количества часов на иностранные языки повлияет на количество учителей и их нагрузку.