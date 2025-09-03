Аварии в сфере водоснабжения будут расследовать региональные правительства

В случае его принятия он вступит в силу с 1 марта 2026 г. В пояснительной записке к проекту указано, что его принятие не повлияет на увеличение затрат водоканалов или технических служб, а также на рост тарифов. Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки помогут минимизировать риски неверного определения причин аварий, а также снизят вероятность ошибок в их прогнозировании. Это, в свою очередь, позволит более точно разрабатывать меры по предотвращению и ликвидации последствий аварий, которые будут учитываться в инвестиционных программах, в том числе в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры, добавил он.