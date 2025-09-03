Аварии в сфере водоснабжения будут расследовать региональные правительства

Аварии в сфере водоснабжения будут расследовать региональные правительстваРанее этим занимались водоканалы и технические службы, но единого порядка действий не было
В России может появиться единый федеральный порядок расследования аварий в системе водоснабжения и водоотведения, который утвердит правительство. А полномочия для их расследования будут не только у водоканалов, но и у исполнительных органов власти регионов. Они также смогут делегировать эти полномочия органам местного самоуправления. Такую инициативу Минстроя одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Изменения предлагается внести в закон о водоснабжении и водоотведении.
В случае его принятия он вступит в силу с 1 марта 2026 г. В пояснительной записке к проекту указано, что его принятие не повлияет на увеличение затрат водоканалов или технических служб, а также на рост тарифов. Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки помогут минимизировать риски неверного определения причин аварий, а также снизят вероятность ошибок в их прогнозировании. Это, в свою очередь, позволит более точно разрабатывать меры по предотвращению и ликвидации последствий аварий, которые будут учитываться в инвестиционных программах, в том числе в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры, добавил он.
Руководитель проекта Дирекции развития РАНХиГС Станислав Гужов пояснил, что сейчас расследование аварий в сфере водоснабжения и водоотведения проводят водоканалы совместно с надзорными органами (например, с Роспотребнадзором). Основная проблема нынешней системы, по его словам, это отсутствие единого федерального порядка расследования и слабая координация между разными уровнями власти и участниками процесса. Это нередко приводит к ошибкам и задержкам, добавил он.
В случае принятия поправок правительство получит такие же полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, какие уже существуют в сфере теплоснабжения с 2014 г., указала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер. «Это не означает, что причины аварий не устанавливались, просто это делали сами водоканалы на свое усмотрение. Для того чтобы по всей стране появился единый порядок, его должно утвердить правительство, а ему, соответственно, нужны полномочия», – добавила она.
Гужов также отметил, что передача части полномочий регионам и муниципалитетам ускорит реагирование на аварии: местные органы находятся ближе к объектам и заинтересованы в их надежной работе. Качество расследований во многом зависит от уровня подготовки специалистов, предупреждает он. Даже при наличии единых правил недостаточная квалификация сотрудников может снизить эффективность, поэтому в законопроекте важно предусмотреть поддержку регионов – курсы и семинары для повышения квалификации работников сферы ЖКХ, заключил Гужов.
Член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия») считает, что новый порядок не устранит главную причину большинства аварий – высокий уровень износа сетей. Сегодня более половины водопроводных и канализационных коммуникаций в стране требуют замены, а темпы обновления остаются крайне низкими, подчеркнул он. Законопроект позволит точнее выявлять причины аварий и включать эти данные в инвестпрограммы модернизации, но решающим фактором все равно останется объем и эффективность вложений в коммунальную инфраструктуру. «Ключевое тут – поднять эффективность трат каждого бюджетного рубля и создать условия для привлечения частного капитала», – заключил депутат.
Изношенность сетей водоснабжения и водоотведения в России достигала 60% и более в 2023 г. Об этом говорилось в докладе «Сфера водоснабжения и водоотведения в России: текущее состояние и пути развития» от Центра стратегических разработок. К такому выводу авторы пришли на основе опроса организаций, которые занимаются обслуживанием сетей водоснабжения и водоотведения по всей России. По данным Росстата, износ этих сетей по стране в 2023 г. доходил до 46%. Министр строительства Ирек Файзуллин оценивал в феврале 2024 г. износ сетей в 40%, подчеркивая, что в некоторых регионах этот уровень достигает 80%.