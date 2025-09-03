Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Аварии в сфере водоснабжения будут расследовать региональные правительства

Ранее этим занимались водоканалы и технические службы, но единого порядка действий не было
Анастасия Майер
Яна Суринская
Игорь Зарембо / РИА Новости
Игорь Зарембо / РИА Новости

В России может появиться единый федеральный порядок расследования аварий в системе водоснабжения и водоотведения, который утвердит правительство. А полномочия для их расследования будут не только у водоканалов, но и у исполнительных органов власти регионов. Они также смогут делегировать эти полномочия органам местного самоуправления. Такую инициативу Минстроя одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Изменения предлагается внести в закон о водоснабжении и водоотведении.

В случае его принятия он вступит в силу с 1 марта 2026 г. В пояснительной записке к проекту указано, что его принятие не повлияет на увеличение затрат водоканалов или технических служб, а также на рост тарифов. Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки помогут минимизировать риски неверного определения причин аварий, а также снизят вероятность ошибок в их прогнозировании. Это, в свою очередь, позволит более точно разрабатывать меры по предотвращению и ликвидации последствий аварий, которые будут учитываться в инвестиционных программах, в том числе в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры, добавил он.

Руководитель проекта Дирекции развития РАНХиГС Станислав Гужов пояснил, что сейчас расследование аварий в сфере водоснабжения и водоотведения проводят водоканалы совместно с надзорными органами (например, с Роспотребнадзором). Основная проблема нынешней системы, по его словам, это отсутствие единого федерального порядка расследования и слабая координация между разными уровнями власти и участниками процесса. Это нередко приводит к ошибкам и задержкам, добавил он.

В случае принятия поправок правительство получит такие же полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, какие уже существуют в сфере теплоснабжения с 2014 г., указала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер. «Это не означает, что причины аварий не устанавливались, просто это делали сами водоканалы на свое усмотрение. Для того чтобы по всей стране появился единый порядок, его должно утвердить правительство, а ему, соответственно, нужны полномочия», – добавила она.

Гужов также отметил, что передача части полномочий регионам и муниципалитетам ускорит реагирование на аварии: местные органы находятся ближе к объектам и заинтересованы в их надежной работе. Качество расследований во многом зависит от уровня подготовки специалистов, предупреждает он. Даже при наличии единых правил недостаточная квалификация сотрудников может снизить эффективность, поэтому в законопроекте важно предусмотреть поддержку регионов – курсы и семинары для повышения квалификации работников сферы ЖКХ, заключил Гужов.

Член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия») считает, что новый порядок не устранит главную причину большинства аварий – высокий уровень износа сетей. Сегодня более половины водопроводных и канализационных коммуникаций в стране требуют замены, а темпы обновления остаются крайне низкими, подчеркнул он. Законопроект позволит точнее выявлять причины аварий и включать эти данные в инвестпрограммы модернизации, но решающим фактором все равно останется объем и эффективность вложений в коммунальную инфраструктуру. «Ключевое тут – поднять эффективность трат каждого бюджетного рубля и создать условия для привлечения частного капитала», – заключил депутат.

Изношенность сетей водоснабжения и водоотведения в России достигала 60% и более в 2023 г. Об этом говорилось в докладе «Сфера водоснабжения и водоотведения в России: текущее состояние и пути развития» от Центра стратегических разработок. К такому выводу авторы пришли на основе опроса организаций, которые занимаются обслуживанием сетей водоснабжения и водоотведения по всей России. По данным Росстата, износ этих сетей по стране в 2023 г. доходил до 46%. Министр строительства Ирек Файзуллин оценивал в феврале 2024 г. износ сетей в 40%, подчеркивая, что в некоторых регионах этот уровень достигает 80%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных