Депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в $1 трлн в год

Помимо дефицита специальных кадров есть и другая проблема – будут ли эти люди обращаться за помощью и как сделать для солдат, вернувшихся с фронта, эту помощь доступной, указывает Черткова. «Вопрос в том, чтобы ребята и их близкие не боялись обращаться к психологам, думая, что это может быть как-то рискованно с точки зрения работы и будущего. Чтобы они знали, что, пережив такой тяжелый и страшный опыт, нормально обращаться за помощью и что это будет конфиденциально, безопасно», – поясняет вице-президент Российского психологического общества Алла Шаболтас. Нужно снимать стигматизацию с людей, которые обращаются к клиническим психологам с травмой и другими проблемами, чтобы это было так же не стыдно, как пойти к кардиологу проверить сердце, согласна Черткова.