Депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в $1 трлн в год

Депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в $1 трлн в годВОЗ призвала страны больше инвестировать в психическое здоровье
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны больше инвестировать в укрепление психического здоровья своих граждан, напомнив, что более 1 млрд людей в мире страдают психическими расстройствами. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном на ее официальном сайте вместе с двумя докладами – «Мировое психическое здоровье сегодня» и «Атлас психического здоровья 2024».
Таким образом, вопросы поддержки психического здоровья затрагивают каждого восьмого человека на планете. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, трансформация служб охраны психического здоровья – одна из самых насущных задач общественного здравоохранения. Его слова приводятся в сообщении на сайте организации.
Согласно подсчетам ВОЗ, медианное государственное финансирование психиатрической помощи в мире составляет всего 2% от общего бюджета здравоохранения. Этот показатель не меняется с 2017 г. При этом организация фиксирует серьезный страновой разрыв в расходах на психическое здоровье: государства с высоким уровнем дохода тратят до $65 на человека, тогда как страны с низким уровнем дохода – $0,04.
В докладе ВОЗ отмечается, что наиболее распространенными типами психических расстройств вне зависимости от пола являются тревожные и депрессивные расстройства. Ежегодно, по данным организации, из-за депрессии и тревожности теряется 12 млрд рабочих дней, что обходится мировой экономике в $1 трлн в результате снижения производительности труда (в эту сумму не входят прямые расходы на здравоохранение, т. е. на лечение расстройств).
Среди симптомов тревожных расстройств и депрессии клинический директор и психолог сервиса психотерапии Alter Анастасия Черткова называет ухудшение когнитивных функций, таких как концентрация внимания и память, снижение мотивации и постоянная усталость. Например, в России в 2022 г. число случаев временной нетрудоспособности по причине психических расстройств и расстройства поведения составило 94 259 (+8% в сравнении с 2020 г.). Из-за чего совокупно за 2022 г. заболевшие пропустили почти 2 млн рабочих дней, следует из данных сборника Росстата «Здравоохранение в России» 2023 г.
Больничные – это лишь маленькая часть того ущерба, который наносят последствия этих состояний экономике, говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Депрессивное состояние снижает физическую, умственную и эмоциональную активность человека, что напрямую влияет на производительность труда. На этот показатель будут влиять и произошедшие на фоне этих состояний несчастные случаи на дороге, производстве и т. д.
Как отмечает ВОЗ, женщины во всем мире страдают от психических расстройств непропорционально чаще мужчин. Например, россиянки подвержены тревожности примерно в 1,5 раза больше, чем мужчины, а молодежь – в 2–3 раза больше, чем люди старшего возраста, следует из исследования НИУ ВШЭ (презентация опубликована на сайте Грушинской социологической конференции). Оно было проведено на основе результатов опроса 8298 городских жителей страны старше 18 лет в апреле – мае 2024 г. Респонденты самостоятельно заполняли онлайн-анкеты.
Среди «ухудшающих» ментальное состояние факторов – одинокий статус, наличие несовершеннолетних детей, низкий уровень дохода и его недавнее падение, а также думскроллинг (навязчивое чтение новостной ленты с упором на негативные события). А вот наличие высшего образования, работы и величина населенного пункта проживания существенного влияния на тревожность россиян не отказывают, выяснили исследователи из НИУ ВШЭ.
Всего же 47% опрошенных в течение последних 12 месяцев с момента проведения опроса в 2024 г. отмечали у себя признаки стресса, депрессии и тревоги, следует из презентации исследования НИУ ВШЭ. Причем треть опрошенных заявили об ухудшении своего психологического состояния за последний год.
По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), за последние 15 лет (с 2009 г. по 2024 г.) вдвое выросло число декларируемых обращений за психологической помощью со стороны россиян. В своем еженедельном мониторинге ФОМ также фиксирует всплески тревожного эмоционального состояния как реакцию жителей на разного рода общественные события, такие как пандемия, начало спецоперации и частичной мобилизации, бои в Курской области, теракт в «Крокус сити холле» и т. д.
«Без специальных программ повышения стрессоустойчивости и борьбы с депрессией мы не сумеем побороть рост ни сердечно-сосудистых заболеваний, ни онкологических. Слом в регуляции нервно-психического статуса приводит к нарушению биохимических процессов, иммунного статуса, а следовательно, повышению риска развития любого заболевания», – считает Попович.
Инвестиции в программы психологического здоровья в долгосрочной перспективе помогут серьезно снизить экономические потери для компаний и государства даже в случае новых кризисов, считает клинический психолог Илья Гавин. Ведь несмотря на относительную устойчивость эмоционального фона россиян, их «запас прочности» постепенно истончается, указывала Кристина Джгамадзе из департамента политических исследований ВЦИОМа (сейчас – Аналитический центр ВЦИОМ) в марте на Грушинской социологической конференции. И вероятно, тренды на повышение тревожности, депрессивности сигнализируют о необходимости заниматься поддержкой ментального здоровья населения, отмечала она.
Одна из главных проблем при создании систем поддержки психического здоровья заключается в нехватке квалифицированных кадров. Медианное число специалистов в области психического здоровья в мире оценивается ВОЗ в 13 человек на 100 000 населения, а в странах с низким и средним уровнем дохода наблюдается острый дефицит профильных кадров.
В России есть централизованная система психиатрической помощи, в основном это стационары в больших городах и районных центрах, говорит Черткова. В столице есть бесплатная Московская служба психологической помощи населению, также по России работает сеть бесплатных телефонов доверия. При этом у жителей регионов не всегда есть понимание, куда обращаться за помощью. Платная психологическая помощь, по словам Гавина, доступна немногим: занятия раз в неделю – это уже 20 000 руб. в месяц, если взять среднюю цену в 5000 руб. за сеанс.
«7000 клинических психологов, которые значатся в перечне Минздрава, относительно врачебных кадров – это, конечно, совершенно недостаточная величина, их число нуждается в увеличении как минимум в десятки раз, особенно на фоне огромной потребности в психологической помощи участникам СВО и их семьям», – считает Попович.
Например, у возвращающихся с СВО очень высокий риск посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое лечится в первую очередь психотерапией, говорит Черткова. «ПТСР – это расстройство, которое возникает, когда человек сталкивается с ситуацией, которая реально угрожает жизни его самого или кого-то из членов семьи. И это практически определение военных действий», – указывает Гавин. А ведь травма – это как липкий столб, на который липнет все: и расстройство пищевого поведения, и зависимости, и деструктивное поведение, и самоповреждения, добавляет Гавин, отмечая, что работать с бывшими военными должны врачи со специальными навыками работы с травмой.
Помимо дефицита специальных кадров есть и другая проблема – будут ли эти люди обращаться за помощью и как сделать для солдат, вернувшихся с фронта, эту помощь доступной, указывает Черткова. «Вопрос в том, чтобы ребята и их близкие не боялись обращаться к психологам, думая, что это может быть как-то рискованно с точки зрения работы и будущего. Чтобы они знали, что, пережив такой тяжелый и страшный опыт, нормально обращаться за помощью и что это будет конфиденциально, безопасно», – поясняет вице-президент Российского психологического общества Алла Шаболтас. Нужно снимать стигматизацию с людей, которые обращаются к клиническим психологам с травмой и другими проблемами, чтобы это было так же не стыдно, как пойти к кардиологу проверить сердце, согласна Черткова.
В Минздраве не ответили на запрос «Ведомостей».