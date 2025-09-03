Суд конфисковал активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41 млрд рублей

Суд конфисковал активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41 млрд рублейАдвокаты Владимира Кайшева настаивали в суде, что он не имел отношения к бизнесу его родственников
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства имущества бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и аффилированных с ним лиц на сумму более чем 41,9 млрд руб., сообщили «Ведомостям» участники процесса.
Согласно решению суда, у Кайшева и его родственников конфискованы Пятигорский молочный комбинат, ООО «Елизавета-минеральные воды», ООО «Насиб» (управляющее Пятигорским ипподромом), агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», а также 35 нежилых зданий и сооружений, около 70 земельных участков, жилые дома в Подмосковье и Ставропольском крае, квартиры и автомобили. Решение подлежит немедленному исполнению.
Как установили в Генпрокуратуре, все это имущество приобреталось в нарушение антикоррупционного законодательства. С 2000 по 2008 г. Кайшев работал в Минсельхозе, руководил департаментом пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания, был помощником министра, а в 2004–2005 гг. исполнял обязанности замглавы Федерального агентства по сельскому хозяйству. В 2008 г. он возглавил правительство Карачаево-Черкесии и оставался в должности до 2010 г., а затем до 2016 г. был помощником полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
По данным надзорного ведомства, Кайшев, используя конфиденциальную информацию о предприятиях и земельных фондах, с помощью подставных лиц открывал компании и занимался их развитием. Из оглашенных в суде материалов следует, что бывший чиновник использовал для этого доходы неустановленного происхождения. В частности, Кайшев обеспечил передачу подконтрольным лицам имущества колхоза им. Ворошилова, на базе которого была создана агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева». Формальным собственником компании стал его брат Юрий Кайшев, установила прокурорская проверка. Позже активы оформлялись на других номиналов – племянницу Ирину Леонову, бывшую супругу Нурет Кайшеву, а также других лиц, на которых были записаны активы. К примеру, дочь Кайшева – Елена Кайшева – стала владельцем 54 земельных участков.
Защита Кайшева называла требования надзорного органа «фактическим обвинением» в коррупции, хотя такого состава преступления Кайшеву пока не предъявлялось. В настоящий момент следствие обвиняет его только в особо крупном мошенничестве, напомнили защитники. Адвокаты просили суд не выносить решение по исковому заявлению прокуратуры, пока суд не вынесет Кайшеву приговор. По мнению представителей Кайшева, незаконность владения изъятым имуществом их доверителем не была доказана. Они настаивали, что Кайшев не занимался бизнесом, находясь на госслужбе. В суде они объяснили, что средства на открытие бизнесов Кайшев заработал еще в 90-е, когда занимал должность генерального директора АООТ «Минераловодский спиртзавод». Как рассказал «Ведомостям» один из адвокатов Кайшева Гурген Оганесян, выводы Генпрокуратуры носили «общий» характер. По его мнению, причастность Кайшева к передаче компаний подконтрольным лицам не доказана.
Защитники соответчиков (членов семьи) утверждали в суде, что они вели честный бизнес, а сделки выполнялись без руководства Кайшева. В иске говорилось о незаконной передаче в пользу подконтрольных структур имущества Пятигорского молочного комбината, Пятигорского ипподрома и санаторно-курортных комплексов в Ставропольском крае. Для управления этими объектами, по версии надзора, использовались фирмы на имя родственников и доверенных лиц, включая ООО «Елизавета – минеральные воды» и ООО «Насиб». Представитель этих компаний в суде утверждал, что их деятельность не зависела от Кайшева. Но в Генпрокуратуре не сочли эти аргументы достоверными.
Владимир Кайшев и его брат Юрий находятся под арестом с марта 2024 г. по делу о незаконном завладении АО «Кавминводы». В начале августа прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении братьев и направила в суд материалы дела для рассмотрения по существу. Вместе с Кайшевыми по этому делу обвиняются бывший директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский и бывший генеральный директор молочного комбината Константин Сухарев. Следствие предъявило им обвинение в нескольких преступлениях: в организации преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупной краже (ст. 158 УК), особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), вымогательстве (ст. 163 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). По версии следствия, Кайшев фактически осуществлял руководство рядом крупных агропромышленных предприятий края. Для расширения бизнеса вместе со своим братом в 2015 г. незаконно приобрел право собственности на земли сельскохозяйственного назначения стоимостью свыше 2 млн руб. Спустя год, установили следователи, участники ОПС нелегально подключили здания подконтрольного Кайшеву санатория к сетям ресурсоснабжающей организации. В результате, по версии следствия, было похищено около 20 млн куб. м природного газа на сумму свыше 142 млн руб.
Еще один эпизод, который инкриминируют Кайшеву, связан с вымогательством у руководителя одного из заводов по розливу минеральной воды 50% акций предприятия стоимостью более 1,1 млрд руб. Кайшев, считают следователи, угрожал применить насилие к представителю завода и с помощью Храновского оказывал на него давление со стороны контрольно-надзорных органов. Кроме того, Кайшев вместе с генеральным директором подконтрольного ему молочного комбината Сухаревым похитили бюджетные средства на сумму около 3,3 млн руб. при поставке фальсифицированных молочных продуктов в государственные учреждения Ставропольского края.