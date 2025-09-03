Суд конфисковал активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41 млрд рублей

Владимир Кайшев и его брат Юрий находятся под арестом с марта 2024 г. по делу о незаконном завладении АО «Кавминводы». В начале августа прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении братьев и направила в суд материалы дела для рассмотрения по существу. Вместе с Кайшевыми по этому делу обвиняются бывший директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский и бывший генеральный директор молочного комбината Константин Сухарев. Следствие предъявило им обвинение в нескольких преступлениях: в организации преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупной краже (ст. 158 УК), особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), вымогательстве (ст. 163 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). По версии следствия, Кайшев фактически осуществлял руководство рядом крупных агропромышленных предприятий края. Для расширения бизнеса вместе со своим братом в 2015 г. незаконно приобрел право собственности на земли сельскохозяйственного назначения стоимостью свыше 2 млн руб. Спустя год, установили следователи, участники ОПС нелегально подключили здания подконтрольного Кайшеву санатория к сетям ресурсоснабжающей организации. В результате, по версии следствия, было похищено около 20 млн куб. м природного газа на сумму свыше 142 млн руб.