Минпросвещения разработает ГИС для профилактики детской преступности

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде, в России в 2024 г. было осуждено 11 944 подростка в возрасте 14–17 лет. Из них 90,5% парней и 9,5% девушек. Это на 2758 подростков меньше, чем в 2020 г. Половина (49,8%) осужденных воспитывались в полной семье, столько же совершили преступление в группе (50,5%).

Фигурантами уголовных дел в 2024 г. стали 9500 подростков, следует из данных Следственного комитета (СК). Это на 6% меньше, чем в 2023 г. Несмотря на снижение уровня подростковой преступности, глава СК Александр Бастрыкин назвал его «тревожным». По его словам, речь идет не только о количестве, но и о характере преступлений – в частности, участии несовершеннолетних в групповых и жестоких правонарушениях.

В первой половине 2025 г. в СК поступило 5904 сообщения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Это на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказывал в мае «Ведомостям» Бастрыкин. Основная часть преступлений – кражи и незаконный оборот наркотиков.