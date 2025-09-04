Минпросвещения разработает ГИС для профилактики детской преступности

Минпросвещения разработает ГИС для профилактики детской преступностиЭто позволит объединить информацию о детях из неблагополучных семей и об их родителях
Разработка новой государственной информационной системы (ГИС) для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Профилактика» обойдется Минпросвещения (оператор системы) в 30,6 млн руб., обратили внимание «Ведомости» на тендер на сайте госзакупок (подрядчик на сайте не раскрывается). Запустить ее необходимо до 1 декабря 2025 г. – такое поручение дало правительство 1 апреля, следует из постановления Белого дома. ГИС должна охватить минимум 85 субъектов в 2025 г.
Профилактикой детских правонарушений в регионах занимаются, в частности, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – они занимаются в том числе своевременным выявлением детей, которым необходима помощь. Эти комиссии ведут учет своей деятельности, как правило, на бумажных носителях, а также «в разнородных информационных системах», уточняется в техническом задании к закупке. Это снижает скорость обмена данными о детях и родителях, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа, а также о несовершеннолетних, которые проявляют признаки девиантного поведения.
Создание же на федеральном уровне ГИС «Профилактика» позволит аккумулировать информацию о детях из неблагополучных семей, а также оптимизирует передачу необходимой информацию по запросам при межведомственном взаимодействии. Кроме того, ГИС поможет передавать информацию при перемещении несовершеннолетнего из одного субъекта в другой. Помимо этого в рамках системы будет создан федеральный реестр наставников для несовершеннолетних. «Положительный социальный эффект от внедрения ГИС «Профилактика» будет достигнут не только в отношении сотрудников системы профилактики, которые получат незаменимый инструмент межведомственного взаимодействия, но и детей и родителей, которые нуждаются в защите и помощи», – убеждены заказчики. Ожидается, что создание указанной ГИС позволит сократить бумажный документооборот, а также уменьшит время реагирования на запросы с 45 дней до 15.
ГИС «Профилактика» будет взаимодействовать с порталом «Госуслуги», сайтом Добро.рф (для формирования реестров наставников) и другими системами ведомств и субъектов. Вносить информацию в систему помимо упомянутых комиссий будут в том числе органы управления соцзащитой населения, учреждения соцобслуживания, органы опеки и попечительства, учреждения культуры, досуга, спорта и туризма, медорганизации, органы службы занятости, ОВД, воспитательные колонии, следственные изоляторы, уголовно-исполнительные инспекции.
Сколько подростков осудили в РФ
Фигурантами уголовных дел в 2024 г. стали 9500 подростков, следует из данных Следственного комитета (СК). Это на 6% меньше, чем в 2023 г. Несмотря на снижение уровня подростковой преступности, глава СК Александр Бастрыкин назвал его «тревожным». По его словам, речь идет не только о количестве, но и о характере преступлений – в частности, участии несовершеннолетних в групповых и жестоких правонарушениях.
В первой половине 2025 г. в СК поступило 5904 сообщения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Это на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказывал в мае «Ведомостям» Бастрыкин. Основная часть преступлений – кражи и незаконный оборот наркотиков.
Карточка несовершеннолетнего будет содержать общие сведения о нем, данные о родителях и других родственниках, характеристику подростка и его место учебы, случаи употребления наркотиков и алкоголя, информацию о фактах жестокого обращения, конфликтов с законом, а также сведения из медорганизаций, историю операций, самовольные уходы и другие инциденты.
Стоимость ГИС «Профилактика» в размере 30,6 млн руб. является «средней или даже умеренной» по сравнению с другими похожими проектами ГИС в России, оценил директор департамента компании T.Hunter Игорь Бедеров. Вполне приемлемой назвал стоимость ГИС «Профилактика» руководитель практики защиты интеллектуальной собственности и персональных данных юридической компании «Инноправо» Сергей Афанасьев. «Техническое задание предусматривает большой объем работ, разработку подсистем и отдельных модулей, интеграцию с системами идентификации и аутентификации, внедрение в 85 субъектах России. Поэтому я бы сказал, что это вполне конкурентная цена», – заявил он «Ведомостям».
Разговор про профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и создание единой ГИС – это «сильнейший плюс», считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. По ее словам, подростки зачастую неосознанно становятся соучастниками преступлений. «Все подростки, которые нарушают закон, они сами жертвы. И если что-то они делают, значит, мы не досмотрели: школа, родители, общество и государство. Взять ответственность на себя и заняться профилактикой – наша задача», – сказала Меркачева «Ведомостям». По ее оценке, сейчас подростки наиболее часто совершают преступления, связанные с оборотом наркотиков, терроризмом и мошенничеством (дропперством).
ГИС позволит своевременно брать на контроль «трудных» подростков и заниматься профилактикой правонарушений и преступлений, которые они могут совершить, а также своевременно оказывать психологическую помощь подросткам, оказавшимся в трудной ситуации, заявила «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова.
Работающие с детьми психологи считают, что цифровая система не снизит подростковую преступность. «Дети не перестанут воровать или убегать из дома только потому, что их данные внесли в базу», – заявила «Ведомостям» детский психолог-педагог Дарья Дугенцова. Снижение преступности достигается только через живую работу с подростком и семьей: наставничество, социальную поддержку, вовлечение в секции и кружки, сказала «Ведомостям» сертифицированный коуч ICF по работе с родителями и подростками Светлана Левинская. Но ГИС может повысить эффективность работы сотрудников задействованных ведомств, ускорить обмен информацией. «Сегодня комиссии и ведомства работают разрозненно: школа знает про успеваемость, полиция – про правонарушения, соцслужбы – про ситуацию в семье. Но эти данные между собой не синхронизированы. Из-за этого подросток «теряется» при переезде или смене школы. ГИС позволит видеть полную картину и быстрее реагировать», – поясняет она. Среди основных рисков создания ГИС – утечка персональных данных, которая может спровоцировать буллинг и дискриминацию, говорит Дугенцова: «Поэтому ключевой вопрос – насколько хорошо будет защищена база».
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой раскрыть подрядчика и уточнить, как будет функционировать ГИС.
В подготовке материала участвовала Мария Арялина