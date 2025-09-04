МВД планирует увеличить геномную базу в 3,5 раза к 2030 году

В мае 2023 г. геномную регистрацию распространили вообще на всех заключенных, а также обвиняемых или подозреваемых в совершении уголовно наказуемого деяния. В мае 2024 г. к ним добавились близкие родственники пропавших без вести. Также с 1 января 2025 г. закон расширил сферу применения: данные обязаны предоставлять даже лица, задержанные за административные правонарушения. В пояснительной записке к вступившему в силу закону авторы инициативы сообщали, что только за 2021–2023 гг. база геномов может увеличиться до 5,2 млн объектов учета (по планам авторов в первый год реализации закона в федеральную базу данных геномной информации (ФБДГИ) должна была быть помещена геномная информация свыше 945 000 лиц, а в последующие два года – не менее 1,8 млн лиц ежегодно за счет таких категорий, как осужденные, подозреваемые и обвиняемые). Также база пополняется данными неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий, близких родственников пропавших без вести и неопознанных трупов.