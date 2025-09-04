МВД планирует увеличить геномную базу в 3,5 раза к 2030 году

МВД планирует увеличить геномную базу в 3,5 раза к 2030 годуНужны четкие правила ее применения, предупреждают эксперты
Министерство внутренних дел (МВД) планирует увеличить количество объектов в федеральной базе данных геномной информации к 2030 г. в 3,57 раза относительно уровня 2021 г. Об этом говорится в проекте изменений в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.
Геномная база существует в России с 2009 г. и используется для идентификации преступников, сопоставления ДНК с образцами с мест преступлений и расследования тяжких и особо тяжких преступлений. На конец 2020 г., по словам главы МВД Владимира Колокольцева, в базе содержалось более 1 млн образцов ДНК, что позволило раскрыть почти 6000 преступлений. Геномная регистрация регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 2008 г. Изначально в базу данных были обязаны предоставлять образцы ДНК лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы.
В мае 2023 г. геномную регистрацию распространили вообще на всех заключенных, а также обвиняемых или подозреваемых в совершении уголовно наказуемого деяния. В мае 2024 г. к ним добавились близкие родственники пропавших без вести. Также с 1 января 2025 г. закон расширил сферу применения: данные обязаны предоставлять даже лица, задержанные за административные правонарушения. В пояснительной записке к вступившему в силу закону авторы инициативы сообщали, что только за 2021–2023 гг. база геномов может увеличиться до 5,2 млн объектов учета (по планам авторов в первый год реализации закона в федеральную базу данных геномной информации (ФБДГИ) должна была быть помещена геномная информация свыше 945 000 лиц, а в последующие два года – не менее 1,8 млн лиц ежегодно за счет таких категорий, как осужденные, подозреваемые и обвиняемые). Также база пополняется данными неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий, близких родственников пропавших без вести и неопознанных трупов.
«Ведомости» направили запрос в МВД с просьбой пояснить, с чем связан пересмотр целевых показателей и как ведомство оценивает перспективы их достижения.
По словам советника практики юридической компании ЭБР Артема Евсеева, формулировки «расширение геномной базы» и «цифровая трансформация» не создают правовой неопределенности, поскольку порядок работы с персональными и биометрическими данными уже регулируется действующими законами.
Отсутствие открытой методики расчетов и точной привязки к закону о геномной регистрации может создавать риски расширительного толкования, включая сбор данных у ранее не охваченных категорий граждан, предупредил управляющий партнер АБ «Даниил Мархиев и партнеры» Даниил Мархиев. Само по себе изменение плановых цифр не нарушает закон, но в условиях отсутствия открытой методики расчетов это может восприниматься как манипуляция статистикой, поясняет он.
Поправки в программу отражают курс на создание комплексной системы контроля, включающей геномные базы данных, наряду с видеонаблюдением и пр., подтверждает заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. Это соответствует мировым трендам умных городов и предиктивной аналитики, но сопровождается ростом правовой неопределенности, отмечает адвокат. Беспокойство вызывает отсутствие механизмов судебного контроля и независимого надзора за обработкой биометрии, говорит Черных-Аипов.
Далекоидущие планы по увеличению федеральной базы данных геномной информации могут быть связаны с расширением законодательной базы и появлением новых инструментов для сбора таких данных, считает председатель Московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. Он уточняет, что ведомство планирует достигать этих целей прежде всего за счет расширения круга лиц, обязанных сдавать образцы ДНК. При этом, по мнению эксперта, для полного выполнения этих планов может потребоваться дальнейшее уточнение и дополнение законодательства, чтобы обеспечить правовую определенность, четкие границы использования данных и соблюдение конституционных прав граждан.
В мае 2025 г. Минобороны также подготовило проект о введении обязательного сбора образцов ДНК у военнослужащих. Как писали «Ведомости», ведомство предложило внести изменения в статью 1 закона «О государственной геномной регистрации». Поправки предполагают расширение перечня лиц, обязанных проходить геномную регистрацию.