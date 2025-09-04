В 2024 году государство потратило 475 600 рублей на одного студента вуза

Профессор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что на уменьшение расходов на одного студента влияет в том числе перераспределение бюджетных мест по направлениям. Например, значительная часть отошла вузам, которые готовят педагогов. По его словам, учить будущих педагогов дешевле по сравнению с другими специальностями, в том числе техническими. В 2024 г., по данным Минпросвещения, на это направление было выделено 37 700 бюджетных мест, а в 2025 г. уже 75 000. «Еще один важный момент – это активное развитие целевой профессиональной подготовки, когда работодатели оплачивают обучение студентов. Это позволяет вузам сэкономить средства, поскольку расходы на образование частично покрываются организациями, заинтересованными в подготовке специалистов для своих нужд», – подчеркнул он.