В 2024 году государство потратило 475 600 рублей на одного студента вуза

В 2024 году государство потратило 475 600 рублей на одного студента вузаСнижение этого показателя продолжается с 2022 года
В 2024 г. государство выделяло 475 600 руб. для обучения одного студента в университете. Это почти на 13% меньше показателя 2021 г., когда выделялось 536 900 руб. После этого года началось постепенное снижение трат в расчете на одного студента. Это следует из краткого статистического сборника «Образование в цифрах: 2025». Его подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в партнерстве с Министерствами науки и высшего образования и просвещения, а также Росстатом.
Эксперты из ВШЭ рассчитывали этот показатель как отношение госрасходов на высшее образование к численности обучающихся на бюджетной основе в вузах. Источники данных – официальные отчетности Федерального казначейства, а также расходы федерального и региональных бюджетов.
В 2022 г. госрасходы на одного студента составили 475 900 руб., что почти на 13% меньше показателя 2021 г. Затем вплоть до 2024 г. годовое обучение студента-бюджетника было примерно на одном уровне – 470 000 руб. (с колебаниями в 4000–5000 руб.).
Нормативное подушевое финансирование представляет собой систему, в которой средства для вуза рассчитываются исходя из стоимости образования на одного студента, указывает заведующий лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. Такой расчет включает разнообразные расходы государства, среди которых – оплата труда преподавателей, содержание учебных помещений и другие организационные расходы. По словам Габдрахманова, коэффициенты, связанные с оплатой труда, могут значительно различаться.
6,8 трлн руб.
Например, зарплата преподавателей в Москве будет отличаться от зарплат в других городах, а содержание зданий в крупных городах-миллионниках отличается от отдаленных или северных регионов. Габдрахманов указал, что в последние годы внимание все больше сосредотачивается на доступности высшего образования в регионах, что ведет к увеличению числа бюджетных мест в региональных университетах. «Если ориентироваться на нормативно-подушевое финансирование, то рост числа студентов в таких вузах, где, как правило, ниже оплата труда, а также стоимость содержания зданий и инфраструктуры, может привести к снижению стоимости обучения для одного студента», – пояснил он.
Численность обучающихся за счет средств бюджетов различных уровней в 2020–2024 гг. выросла на 162 600 человек и составила 2,07 млн человек, говорится в докладе правительства о реализации госполитики в сфере высшего образования (данные по годам в нем не приводятся).
При этом, как отмечено в сборнике, государственные расходы на высшее образование в целом стабильно росли. В 2024 г. они составили 876,4 млн руб., что почти на 35% больше показателя 2021 г. Ежегодный прирост был в диапазоне от 9,6 до 11,5%.
Бюджетные места для регионов
Если перераспределение средств направлено на улучшение доступности образования в регионах, а также сопровождается обновлением инфраструктуры и сокращением операционных расходов, это не должно повлиять на качество образования, добавил Габдрахманов. В иных условиях это может привести к негативным последствиям: снижению уровня оплаты труда преподавателей, ухудшению материально-технической базы университетов, усилению пространственной дифференциации между вузами, заключил он.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что на уменьшение расходов на одного студента влияет в том числе перераспределение бюджетных мест по направлениям. Например, значительная часть отошла вузам, которые готовят педагогов. По его словам, учить будущих педагогов дешевле по сравнению с другими специальностями, в том числе техническими. В 2024 г., по данным Минпросвещения, на это направление было выделено 37 700 бюджетных мест, а в 2025 г. уже 75 000. «Еще один важный момент – это активное развитие целевой профессиональной подготовки, когда работодатели оплачивают обучение студентов. Это позволяет вузам сэкономить средства, поскольку расходы на образование частично покрываются организациями, заинтересованными в подготовке специалистов для своих нужд», – подчеркнул он.