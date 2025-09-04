Минпросвещения разъяснило работу системы профилактики детской преступности

По словам представителя министерства, новая ГИС — это единое информационное пространство. В системе будут храниться данные о семьях, в которых выявили признаки неблагополучия. Помимо этого там же будет размещаться информация о профилактических мерах в отношении таких семей. Доступ к данным, хранящимся в ГИС, получат только органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, указал он. Данные будут храниться в системе не менее пяти лет.