Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минпросвещения разъяснило работу системы профилактики детской преступности

В новой ГИС не менее пяти лет будут храниться данные о подростках и их правонарушениях
Татьяна Акиншина
Петр Ковалев / ТАСС
Петр Ковалев / ТАСС

Государственная информационная система (ГИС) «Профилактика» поможет автоматизировать работу комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Министерства просвещения. В цифровой системе разместят информацию о несовершеннолетних, преступлениях или правонарушениях, которые они совершили, а также другие статистические данные.

По словам представителя министерства, новая ГИС — это единое информационное пространство. В системе будут храниться данные о семьях, в которых выявили признаки неблагополучия. Помимо этого там же будет размещаться информация о профилактических мерах в отношении таких семей. Доступ к данным, хранящимся в ГИС, получат только органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, указал он. Данные будут храниться в системе не менее пяти лет.

Представитель Минпросвещения также пояснил, как появление информации о подростке в новой цифровой базе может отразиться на его дальнейшей жизни и трудоустройстве. По его словам, ГИС — это инструмент автоматизации и систематизации уже существующих процессов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Система не устанавливает дополнительных наказаний и не предусматривает специальных мер для граждан, чьи данные туда внесены, добавил он.

Ранее «Ведомости» писали, что разработка ГИС обойдется Минпросвещения в 30,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, подрядчик там не раскрывается. Запустить цифровую систему необходимо до 1 декабря 2025 г., она должна охватить как минимум 85 субъектов до конца года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте