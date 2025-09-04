Минпросвещения разъяснило работу системы профилактики детской преступности

Минпросвещения разъяснило работу системы профилактики детской преступностиВ новой ГИС не менее пяти лет будут храниться данные о подростках и их правонарушениях
Государственная информационная система (ГИС) «Профилактика» поможет автоматизировать работу комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Министерства просвещения. В цифровой системе разместят информацию о несовершеннолетних, преступлениях или правонарушениях, которые они совершили, а также другие статистические данные.
По словам представителя министерства, новая ГИС — это единое информационное пространство. В системе будут храниться данные о семьях, в которых выявили признаки неблагополучия. Помимо этого там же будет размещаться информация о профилактических мерах в отношении таких семей. Доступ к данным, хранящимся в ГИС, получат только органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, указал он. Данные будут храниться в системе не менее пяти лет.
Представитель Минпросвещения также пояснил, как появление информации о подростке в новой цифровой базе может отразиться на его дальнейшей жизни и трудоустройстве. По его словам, ГИС — это инструмент автоматизации и систематизации уже существующих процессов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Система не устанавливает дополнительных наказаний и не предусматривает специальных мер для граждан, чьи данные туда внесены, добавил он.
Ранее «Ведомости» писали, что разработка ГИС обойдется Минпросвещения в 30,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, подрядчик там не раскрывается. Запустить цифровую систему необходимо до 1 декабря 2025 г., она должна охватить как минимум 85 субъектов до конца года.