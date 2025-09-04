Умер модельер Джорджо Армани

Армани родился в 1934 г. в Пьяченце (регион Эмилия-Романья, Италия). В середине 1960 гг. устроился работать в Rinascente, сначала в качестве помощника по витринам, а затем в качестве менеджера бутика. В возрасте около 30 лет он начал работать на дизайнера Нино Черрути, пока в 1966 г. не познакомился с архитектором Серхио Галеотти. Вместе с ним в 1975 г. Армани основал Giorgio Armani Spa, пишет Il Giornale. Выступал в качестве художника по костюмам фильмов «Американский жиголо», «Утешение незнакомцев», «Неприкасаемые», «Матрица» и «Молодой Папа».