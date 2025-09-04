Умер модельер Джорджо Армани

Умер модельер Джорджо АрманиЕму был 91 год
Итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на заявление Armani Group.
В сообщении компании указано, что Армани «мирно скончался в окружении близких».
«Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам», – говорится в материале.
По данным Corriere della Sera, несколько недель назад Армани был госпитализирован с легочной инфекцией. Из-за болезни он не присутствовал на показе его коллекции в июне.
Отмечается, что, в соответствии с пожеланием самого Армани, похороны пройдут в закрытом формате. Прощание с модельером состоится 6 и 7 сентября в Милане.
Армани родился в 1934 г. в Пьяченце (регион Эмилия-Романья, Италия). В середине 1960 гг. устроился работать в Rinascente, сначала в качестве помощника по витринам, а затем в качестве менеджера бутика. В возрасте около 30 лет он начал работать на дизайнера Нино Черрути, пока в 1966 г. не познакомился с архитектором Серхио Галеотти. Вместе с ним в 1975 г. Армани основал Giorgio Armani Spa, пишет Il Giornale. Выступал в качестве художника по костюмам фильмов «Американский жиголо», «Утешение незнакомцев», «Неприкасаемые», «Матрица» и «Молодой Папа».
В 1983 г. Совет модельеров Америки признал Армани «Международным дизайнером года». Через два года, в 1985 г., Армани стал командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», а в 1987 г. был посвящен в рыцари. В 1991 г. Королевский колледж искусств в Лондоне присвоил ему почетную степень.