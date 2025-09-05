В АП провели первое заседание рабочей группы по воспитанию детей и молодежи

В АП провели первое заседание рабочей группы по воспитанию детей и молодежиОна займется упорядочиванием патриотических практик в организациях и регионах
На Старой площади 26 августа прошло первое установочное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи под руководством первого заместителя руководителя администрации президента (АП) Сергея Кириенко. Об этом «Ведомостям» сказали источник, близкий к АП, и собеседник, близкий к рабочей группе. На заседании было решено создать рабочие группы по разным направлениям патриотического воспитания, говорит источник, близкий к АП. По его словам, сейчас стоит задача упорядочить разные «патриотические практики», которые есть в разных ведомствах, общественных организациях, регионах и т. д. На заседании выступили Кириенко и начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Встреча была закрытой от СМИ.
Межведомственная рабочая группа по вопросам воспитания детей и молодежи была создана 19 мая распоряжением президента России Владимира Путина. В соответствии с положением о структуре она является координационным органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов, иных государственных органов, общественных объединений, образовательных, научных и других организаций при осуществлении деятельности по разработке и совершенствованию инструментов реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи.
Среди задач, которые поставлены рабочей группе, есть подготовка предложений президенту по определению приоритетных направлений государственной политики в сфере воспитания молодежи, предоставление главе государства и АП актуальной информации о реализации государственной политики по этому вопросу. Обеспечением деятельности межведомственной рабочей группы занимается управление президента по общественным проектам, возглавляемое Сергеем Новиковым. В состав группы входят помимо Кириенко, Новикова и Харичева помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко (заместители руководителя), а также замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Аветисов (ответственный секретарь), представители профильных министерств, ведомств, губернаторы, депутаты, сенаторы и медиаменеджеры (всего около 40 человек).
Система государственной власти – это сложный и многоуровневый механизм, для эффективной работы которого необходима координация и межведомственные управленческие сигналы, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Цель понятна и оправданна – повышение качества процесса, минимизация дублирующих и избыточных функций, а по сути, создание кумулятивного эффекта», – считает он. Кроме того, такая координация позволит оптимизировать и расширить спектр предложений по патриотическим практикам – что-то в избытке, а какие-то форматы могут быть усилены и масштабированы, добавил Костин. «В любом случае это логичный управленческий ход, позволяющий вывести патриотический трек на новый уровень, отвечающий запросам общества и логике развития страны», – заключил глава ФоРГО.
Согласно опросу ВЦИОМа, в 2024 г. патриотами себя считали 94% россиян, напоминает политолог Александр Немцев. С 2016 г. их число выросло на 16%. Поэтому, по его мнению, в случае упорядочивания разных патриотических практик есть риск падения этого показателя. «Или же все-таки требуется уточнить, что имели в виду эти люди, которые считают себя патриотами. Любовь к родине каким образом должна проявляться? Необходимо уточнить этот момент, а также то, что от этого понятия хочет государство. Чем меньше будет абстрактных категорий, тем лучше», – сказал эксперт «Ведомостям».
Тема патриотического воспитания детей сейчас актуальна для власти в силу идеализации советского опыта и тревожности за то, что более молодые поколения не всегда заимствуют у дедушек и бабушек представление о сакральности власти, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Но здесь есть и ограничители – прежде всего давление родителей, немалая часть из которых считает, что воспитание – это прерогатива семьи, а не школы и государства», – уточнил он.