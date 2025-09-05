В АП провели первое заседание рабочей группы по воспитанию детей и молодежи

Согласно опросу ВЦИОМа, в 2024 г. патриотами себя считали 94% россиян, напоминает политолог Александр Немцев. С 2016 г. их число выросло на 16%. Поэтому, по его мнению, в случае упорядочивания разных патриотических практик есть риск падения этого показателя. «Или же все-таки требуется уточнить, что имели в виду эти люди, которые считают себя патриотами. Любовь к родине каким образом должна проявляться? Необходимо уточнить этот момент, а также то, что от этого понятия хочет государство. Чем меньше будет абстрактных категорий, тем лучше», – сказал эксперт «Ведомостям».