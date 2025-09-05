Бизнесмену Пономареву запросили 14 лет колонии по третьему уголовному делу

Прокурор настаивал, что Пономарев намеренно затягивает процесс, поскольку в октябре 2025 г. истекут сроки давности преступления. Подсудимый, напротив, утверждал в суде, что лишь пользовался своим законным правом на защиту. Согласно позиции предпринимателя, он действовал добросовестно и сам стал жертвой махинаций сотрудников банка, которые по его поручению приобретали векселя, но не внесли средства в кассу. Собеседник «Ведомостей» пояснил, что стороной защиты были представлены в суде оригиналы приходных ордеров с печатями и подписями работников кредитной организации, акты передачи векселей на хранение в банк и документы, подтверждающие получение дохода по ним. Вину в преступлении Пономарев не признает.