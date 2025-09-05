Бизнесмену Пономареву запросили 14 лет колонии по третьему уголовному делу

Бизнесмену Пономареву запросили 14 лет колонии по третьему уголовному делуБывший партнер Магнитского обвиняется в хищении векселей крупнейших банков на 1,1 млрд рублей
В Тверском суде Москвы прошли прения сторон по делу бизнесмена Константина Пономарева, известного по многолетним судебным тяжбам со шведской мебельной компанией IKEA. Государственный обвинитель запросил для него 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенного имущества, сообщил «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом процесса.
Как уточнил источник, срок в 10 лет Пономареву запрошен по третьему делу, а с учетом наказания по ранее вынесенным приговорам – 14 лет колонии. Прокурор также потребовал у суда сохранить наложенный на имущество подсудимого арест более чем на 9 млрд руб. для последующего удовлетворения гражданского иска от признанного потерпевшим Лесбанка, интересы которого в процессе представляет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Это уже третий судебный процесс в отношении Пономарева. Рассмотрение дела по существу заняло у судьи Ольги Семиной чуть больше года. Вместе с бизнесменом на скамье подсудимых еще два фигуранта: экс-председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова, находящиеся с июля 2024 г. под подпиской о невыезде. Для них прокурор запросил более мягкое наказание – 7 и 6 лет колонии соответственно, узнали «Ведомости».
Пономарева обвиняют в том, что осенью 2015 г., незадолго до отзыва лицензии у Лесбанка, фигурант совместно с Никитиным и Скоробогатовой создал организованную группу. Ее участники, по версии следствия, оформили задним числом фиктивные документы о внесении в кассу банка 1 млрд руб. наличными и приобретении на эти средства 38 простых векселей Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка «Открытие». В действительности, пришли к выводу следователи, деньги внесены не были, а бумаги были переданы Пономареву безвозмездно.
Бизнесмен заключил договор с ООО «Тандем центр» о продаже ценных бумаг более чем за 1 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Компания предъявила их к погашению и с октября по ноябрь 2015 г. получила на свой счет более 1 млрд, что, по мнению обвинения, подтверждает незаконное обогащение Пономарева, Никитина и Скоробогатовой. Всем фигурантам инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а Пономареву еще и легализацию похищенного (ст. 174.1 УК).
Прокурор настаивал, что Пономарев намеренно затягивает процесс, поскольку в октябре 2025 г. истекут сроки давности преступления. Подсудимый, напротив, утверждал в суде, что лишь пользовался своим законным правом на защиту. Согласно позиции предпринимателя, он действовал добросовестно и сам стал жертвой махинаций сотрудников банка, которые по его поручению приобретали векселя, но не внесли средства в кассу. Собеседник «Ведомостей» пояснил, что стороной защиты были представлены в суде оригиналы приходных ордеров с печатями и подписями работников кредитной организации, акты передачи векселей на хранение в банк и документы, подтверждающие получение дохода по ним. Вину в преступлении Пономарев не признает.
Оглашение приговора назначено на 11 сентября.
У Пономарева не было возможности дать показания и представить доказательства в свою защиту, рассказал «Ведомостям» его адвокат Александр Ляшенко. По его словам, суд запретил знакомиться с материалами назначенному в дело самим же судом в день прений адвокату по назначению. «Иные адвокаты, знакомые с ходом расследования, были судом ранее из дела «выдавлены», уточнил Ляшенко. Защитник отметил, что Пономарев также был лишен права выступить с последним словом в процессе.
Пономарев стал известен тем, что в 2010 г. через суд добился от IKEA выплаты 25 млрд руб. по мировому соглашению – это была задолженность за аренду электрогенераторов, установленных в помещениях магазинов. Был арестован в 2017 г.
В июле 2018 г. Люберецкий городской суд Мособласти назначил ему 8 лет лишения свободы за организацию заведомо ложного доноса. Пономарев вместе с адвокатом Максимом Загорским несколько раз инициировали через подставных лиц уголовные дела о клевете и последующие процессы в мировых судебных участках Раменского района Подмосковья для использования решений судов в спорах с компанией IKEA.
В декабре 2020 г. Солнечногорский горсуд вынес приговор по второму делу бизнесмена. В частности, ему назначили наказание в виде 10 лет и 2 месяцев колонии за покушение на мошенничество и уклонение от уплаты налогов в 2007–2008 гг.
Бизнесмен был главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Тот обвинялся в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он и юрист фонда Сергей Магнитский, по мнению российских властей, создали схему, в результате чего российский бюджет недополучил более 520 млн руб.
Арестованный Магнитский в ноябре 2009 г. умер в московском следственном изоляторе, Браудеру обвинение было предъявлено заочно, поскольку он не бывал в РФ с 2005 г. Пономарев некоторое время тоже работал с Магнитским и Браудером, но покинул фонд, писало «РИА Новости».
В январе 2021 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным длительное содержание Пономарева под стражей и присудил компенсацию в размере 5200 евро.