Александр Харичев рассказал про ожидания людей от «идеальной России»

Говорили, что социальных архитекторов придумали, чтобы так по-новому назвать политтехнологов, работающих на выборах, напомнил Харичев: «Это абсурдно. Даже если брать предвыборные кампании, то сейчас больше применяются социальные технологии. Мы живем в ситуации идеального шторма, когда изменения и в стране, и в мире грандиозны и быстры». Поэтому нужно уметь очень быстро реагировать на изменения, а это могут делать социальные архитекторы, пояснил чиновник. По его словам, в магистратуре в качестве эксперимента социальных архитекторов с сентября этого года начинают готовить на факультете политологии МГУ и факультете социологии Финансового университета. И скорее всего, обучение специалистов нужно будет все же «приземлять» на факультеты социологии. Позже дело дойдет и до бакалавриата по этой специальности, заметил он.