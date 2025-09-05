Александр Харичев рассказал про ожидания людей от «идеальной России»Чиновник администрации президента на ВЭФе выступил за моду на многодетность
В России должна существовать мода на многодетность. Об этом заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, выступая на сессии «Социальная архитектура развития: как проектировать Дальний Восток для жизни» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). В России, как и в мире, сейчас происходят демографические изменения, «население стареет», пожилых людей становится все больше, а трудоспособного населения – все меньше. По его словам, это серьезный вызов для всех стран. «Отсюда наша ориентация на традиционные ценности, на семейные ценности. Отсюда то, что я обычно говорю: у нас должна быть мода на многодетность. Просто должна быть такая мода. Иначе мы с этой проблемой не справимся», – заявил чиновник.
Харичев представил исследование, которое они проводили с Лабораторией социальной психологии РАН. По его словам, задавали россиянам вопрос о том, какой они видят «идеальную Россию». В результате получилось пять «кластеров». Первый кластер россиян – таких 31% – видят страну как «Великая Россия». Она должна вызывать чувство гордости за счет мощной экономики, вооруженных сил, авторитета в мире, выдающихся достижений в культуре, спорте и т. д. Второй кластер (24% россиян) – это «Комфортная (уютная) Россия»: в такой стране безопасно и комфортно жить, есть достойная зарплата, доступные медицинские услуги, качественные дороги, вежливая полиция, уютные дворы, чистые воздух и вода. По словам Харичева, про такой вариант больше говорили женщины, чем мужчины.
Третий кластер – «Справедливая Россия» (16% россиян): государство должно обеспечить справедливость, в такой стране должно сокращаться неравенство между разными слоями населения и регионами. Харичев пояснил, что в администрации президента (АП) замеряют ценностные установки россиян и самые весомые нравственные принципы – это справедливость, уважение, честность. По его словам, они с философами создали цивилизационный код из 56 ценностных ориентаций: «У нас даже возникла формула, которая звучит так – «Родина, вера, семья, правда и воля». Харичев говорит, что к этому кластеру относятся две группы россиян: те, кто скучает по Советскому Союзу, считая, что там была большая справедливость, и молодые люди, которые не могут реализовать себя и винят в этом государство.
Четвертый кластер (13% россиян) – «Современная Россия», где есть высокотехнологичная экономика и высокий уровень «цифровой зрелости», где передовые технологии широко внедряются в инфраструктуре, образовании, здравоохранении и т. д. По мнению чиновника, в государстве не должно быть больше 20% инноваторов: «Было бы хорошо, если бы в России было 15–16% инноваторов, тогда бы мы двигались и развивались быстрее».
Пятый кластер – «Россия – страна возможностей» (12% россиян). Здесь люди выступают за страну, в которой созданы оптимальные условия для развития талантов, предпринимательства, гарантируются политические и экономические свободы, достигнуто реальное равенство граждан перед законом и судом. Харичев отметил, что раньше эту группу называли либералами: «Но потом поняли, что в большинстве это молодые люди, которых больше волнуют свои потребности, чем чужие».
В качестве примера социального проекта он привел «Бессмертный полк», волонтерство, проекты АНО «Россия – страна возможностей», «Школа «Росатома», проект «На Севере – жить!» в Мурманской области, выставку «Россия». «Специальная военная операция, которая добавила депресняка в общество. И на этом фоне появилась идея показать, что в нашей стране есть чем гордиться. Это была правильная идея, поддержанная президентом и реализованная сначала на ВДНХ, а теперь начавшая реализовываться в регионах», – напомнил чиновник. Владимир Путин 4 сентября во Владивостоке как раз принял участие в открытии национального центра «Россия».
Говорили, что социальных архитекторов придумали, чтобы так по-новому назвать политтехнологов, работающих на выборах, напомнил Харичев: «Это абсурдно. Даже если брать предвыборные кампании, то сейчас больше применяются социальные технологии. Мы живем в ситуации идеального шторма, когда изменения и в стране, и в мире грандиозны и быстры». Поэтому нужно уметь очень быстро реагировать на изменения, а это могут делать социальные архитекторы, пояснил чиновник. По его словам, в магистратуре в качестве эксперимента социальных архитекторов с сентября этого года начинают готовить на факультете политологии МГУ и факультете социологии Финансового университета. И скорее всего, обучение специалистов нужно будет все же «приземлять» на факультеты социологии. Позже дело дойдет и до бакалавриата по этой специальности, заметил он.
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал про социальный проект в регионе, приведя в пример АНО «Центр развития территорий», которая занимается благоустройством Благовещенска. К примеру, разрабатывает макеты фасадов строящихся зданий в городе. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов рассказал о том, что их регион стал пилотным для участия в проекте «Родина начинается здесь». По его словам, они вместе с Минпросвещения пытаются сформировать сквозную модель воспитательной работы, которая начиналась бы с детского сада, чтобы с трех лет дети росли патриотами. «Нужна такая сквозная модель воспитательной работы в дошкольном образовании. Сегодня единой сквозной модели, которая бы еще затрагивала семью, ее как таковой не сформировано. Достаточно большое количество контента, который нам идеологически чужд. И нехватка того контента, который был бы в наших традиционных ценностях и нравился детям», – заявил он.
Социальная архитектура является мультидисциплиной на стыке управления, экономики и психологии, заявил Замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов на сессии. По его мнению, политологи и политтехнологи – это «частный случай социальной архитектуры». «Возьмите кафедру, назовите ее не «кафедра политологии», а «кафедра социальной архитектуры и политологии». И у вас на выходе будут высоковостребованные специалисты», – полагает он.
В начале этого года АП запустила «Конкурс социальных архитекторов». Он проводится для специалистов, которые занимаются разработкой социальных проектов, площадок коммуникации власти и общества и т. д. Конкурс будет решать задачу по отбору специалистов, которые впоследствии смогут работать на выборах разного уровня, именно политтехнологи и гражданские активисты с организационным опытом составят костяк участников конкурса, говорил «Ведомостям» собеседник, близкий к АП. В АП поняли, что есть сотни людей, которые «не очень поддаются учету», но научились влиять «на общественное сознание и общественное действие», говорил еще один собеседник.