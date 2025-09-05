Законодательство о прогнозировании землетрясений сильно устарело

балла достигла сила толчков 30 июля на Камчатке, где произошло мощнейшее за последние 70 лет землетрясение. Оно вызвало цунами в десятках стран. После этого на Сахалине и Камчатке ввели режим ЧС. Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников заявлял о нескольких пострадавших без серьезных повреждений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что «слава богу, нет никаких жертв».

Из-за землетрясения в Петропавловске-Камчатском обрушилась часть здания детского сада, который находился на ремонте. Детей внутри не было. В основном здания в регионе устояли, согласно данным краевого управления МЧС. Порядка 180 человек, опасающихся возвращаться домой, ночевали несколько недель в оборудованном пункте временного размещения, заявил в ходе ВЭФа губернатор Камчатского края.

Последний раз сейсмическое явление такого масштаба произошло в регионе в 1952 г. – магнитуда составила 9 баллов. Вызванная толчками волна цунами достигла 15 м, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома. В справке начальника областного сахалинского управления милиции подполковника Смирнова от начала декабря 1952 г. говорится о 1790 погибших, около 1200 из них были жителями Северо-Курильска. Почти все трупы унесло в море. Такие данные приводятся на портале История.рф Российского военно-исторического общества.