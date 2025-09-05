Законодательство о прогнозировании землетрясений сильно устарело

Законодательство о прогнозировании землетрясений сильно устарелоСистема оценки и компенсации ущерба при таких ЧС также требует обновления, считают власти Камчатки и эксперты
Нормативно-правовая база в сфере сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений «очень сильно устарела», ее необходимо актуализировать, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Такое заключение он сделал на основе опыта недавнего мощного землетрясения в регионе, парализовавшего прибрежную жизнь по всему тихоокеанскому побережью.
Нормативно-правовая база, регулирующая сейсмонаблюдения и предупреждение землетрясений, не обновлялась с конца прошлого века, отметил Солодов (последний документ о федеральной системе сейсмонаблюдений и предупреждении землетрясений датирован 25 декабря 1993 г.).
Помимо этого в России действует отработанная практика по оценке ущерба и выплаты компенсации при паводках и пожарах, продолжил он. «В случае с массовым повреждением домов, которое не приводит к разрушению, мы сталкиваемся с лакунами в нормативно-правовой базе, и, конечно, их требуется закрывать», – заявил в ходе ВЭФа губернатор Камчатского края.
Представитель пресс-службы МЧС России в ответ на запрос «Ведомостей» сообщил, что на территории страны действует Федеральная специализированная система сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений (ФССН) с функциями сбора, хранения, передачи и обработки сейсмической и геофизической информации. «А возмещение ущерба подведомственно властям региона, на территории которых произошло землетрясение», – сказал он.
Текущая система устранения последствий и оказания помощи при ЧС не является идеально отлаженной, соглашается советник руководителя Экологического общества Светлана Ковалевская. По ее словам, спустя полтора года после наводнения в Оренбургской области не все пострадавшие получили компенсацию. Это связано, как считает Ковалевская, в том числе с бюрократическими сложностями.
Законодательство в области сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений требует обновления, согласна с губернатором Камчатского края Ковалевская. По ее словам, в России есть регионы, где редко происходят землетрясения, но, когда они все-таки случаются, «никто по итогу не оказывается к этому готов». Из 89 российских субъектов 20 находятся в сейсмически небезопасной зоне, сказала в ходе ВЭФа заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Она призвала «действовать на упреждение» землетрясений, «насколько это возможно».
Солодов также заявил о необходимости информирования населения и после факта ЧС, чтобы избежать паники. «Просто чтобы люди уже успокоились. Такое-то событие, такой-то силы, такие-то параметры, нет прогноза цунами, все нормально, штатно, продолжаем работать. Такое информирование по линии МЧС не менее важно, чем информирование относительно того, когда требует принять превентивные меры», – пояснил он.
Создать мобильное приложение для быстрого оповещения и координации действий при эвакуации в беседе с «Ведомостями» предложила старший научный сотрудник геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, разработчик учебного курса «Катастрофические геологические события, методы прогноза и защитные мероприятия» Виолетта Шанина.
8,8
Из-за землетрясения в Петропавловске-Камчатском обрушилась часть здания детского сада, который находился на ремонте. Детей внутри не было. В основном здания в регионе устояли, согласно данным краевого управления МЧС. Порядка 180 человек, опасающихся возвращаться домой, ночевали несколько недель в оборудованном пункте временного размещения, заявил в ходе ВЭФа губернатор Камчатского края.
Последний раз сейсмическое явление такого масштаба произошло в регионе в 1952 г. – магнитуда составила 9 баллов. Вызванная толчками волна цунами достигла 15 м, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома. В справке начальника областного сахалинского управления милиции подполковника Смирнова от начала декабря 1952 г. говорится о 1790 погибших, около 1200 из них были жителями Северо-Курильска. Почти все трупы унесло в море. Такие данные приводятся на портале История.рф Российского военно-исторического общества.
В него также можно интегрировать карту с изображением эпицентра землетрясения и прогнозируемыми изосейстами (линиями, разделяющими области с различной балльностью сотрясений) с учетом геологического строения территории. По мнению эксперта, в приложение также следует занести возможные маршруты эвакуации, обновляющиеся в режиме реального времени. Это позволит избежать пробок на основных путях эвакуации и рисков, связанных со вторичными факторами поражения (повреждением зданий, пожарами, разрушениями гидротехнических сооружений, оползнями, обвалами, лавинами), объяснила Шанина.
По ее словам, также необходимо увеличить количество сейсмических станций в потенциально опасных зонах для создания более плотной сети наблюдения. А в школах, больницах и университетах установить собственные сейсмические датчики, которые при сильных землетрясениях будут в автоматическом режиме включать сигнал об эвакуации.
Россия сильно недооснащена сейсмостанциями, заявил «Ведомостям» кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории инженерной сейсмологии Института физики Земли РАН Василий Павленко. В России действует всего порядка 360 станций, в то время как в Японии, которая намного меньше по территории, около 4000, отметил он.
Кроме этого, считает Шанина, необходимо обеспечить автономную работу сейсмостанций, датчиков и систем оповещения в любой ситуации, а также усовершенствовать алгоритмы для анализа сейсмических данных в режиме реального времени, в том числе с использованием искусственного интеллекта для быстрого прогноза распространения сейсмических волн, особенно s-волн (проходят только через твердые тела), которые распространяются медленнее p-волн (могут проходить через любые вещества: твердое, жидкое, газ), но приносят больше разрушений.
Губернатор Камчатского края также предложил создать цифровую модель всех зданий. По его словам, сейчас в регионе обследуют 1400 пострадавших зданий, после чего проведут анализ всех строений края. Это позволит фиксировать в режиме, приближенном к реальному времени, накопленный дефицит сейсмостойкости, пояснил Солодов. Проектирование цифровых моделей зданий должно стать повсеместной практикой во всех сейсмоопасных регионах и входить в основу градостроительных требований и требований проектной документации, уверен он.
Отдельное внимание власти края будут уделять профилактике: в регионе начнут отрабатывать порядок эвакуации при ЧС в школах, перед киносеансами и спектаклями в театрах, добавил Солодов.