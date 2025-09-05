Краснов предложил сделать оценку паспорта безопасности предприятий госуслугой

Генпрокурор также обратил внимание на то, что в целом при непосредственном участии сотрудников ведомства внедряется нормативная возможность освобождения предпринимателей от ответственности, если они добровольно устранят допущенные нарушения. «Есть такая шуточная, но, по сути, абсолютно правильная поговорка – все, что сэкономлено, значит, заработано. В данном случае вместо уплаты штрафа они получат инвестиции в собственный бизнес», – сказал он.