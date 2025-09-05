Краснов предложил сделать оценку паспорта безопасности предприятий госуслугой

Краснов предложил сделать оценку паспорта безопасности предприятий госуслугойСейчас, по словам генпрокурора, бизнес сталкивается с трудностями при прохождении оценки антитеррористической защищенности
Генеральный прокурор Игорь Краснов внес предложение президенту Владимиру Путину об упрощении процедуры оценки антитеррористической защищенности. Об этом он рассказал в рамках сессии «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» на Восточном экономическом форуме.
По словам Краснова, многие предприятия промышленности, торговли, спорта и ряд других сталкиваются со сложностями при прохождении оценки антитеррористической защищенности. В первую очередь, объяснил генпрокурор, трудности обусловлены отсутствием детально регламентированного порядка, критериев принятия решений и процедуры взаимодействия с бизнесом. Фактически для согласования паспорта безопасности предприниматели вынуждены инициировать в отношении самих себя контрольные мероприятия, уточнил глава надзорного ведомства.
«Для наведения порядка я предложил главе государства отнести данную процедуру к госуслугам, разумеется, на безвозмездной основе», – заявил Краснов. По его мнению, это повысит уровень охраны объектов с массовым пребыванием людей, избавит бизнес от постоянной угрозы наказания за отсутствие необходимой документации.
Генпрокурор также обратил внимание на то, что в целом при непосредственном участии сотрудников ведомства внедряется нормативная возможность освобождения предпринимателей от ответственности, если они добровольно устранят допущенные нарушения. «Есть такая шуточная, но, по сути, абсолютно правильная поговорка – все, что сэкономлено, значит, заработано. В данном случае вместо уплаты штрафа они получат инвестиции в собственный бизнес», – сказал он.
На восточных рубежах страны очень важна системная работа прокуроров по оценке доступности логистических возможностей железнодорожных и водных путей, особенно востребованных для развития крупных промышленных предприятий, нужд инвесторов и внешнеторговых операций, заметил Краснов в ходе выступления на ВЭФ. Например, по мнению генпрокурора, резиденты преференциальных экономических территорий Дальнего Востока недопустимо долго ждали прибытия сотен вагонов с нужными им грузами, простаивавших из-за просчетов при формировании планов работы локомотивных бригад и графиков движения составов. «После принятых нами мер своевременная доставка грузов была налажена», – заверил глава надзорного органа.
4 сентября, как писали «Ведомости», Краснов заявил о намерении провести проверку Госавтоинспекции и Ространснадзора после жалоб бизнеса, поступивших ему на ВЭФе. Предприниматели рассказали ему о барьерах, возникающих при реализации инвестиционных проектов. В частности, речь шла о длительных процедурах согласования при организации съездов и примыканий к автомобильным дорогам, что снижает трафик, повышает риски и увеличивает сроки окупаемости вложений. Краснов поручил также дать оценку работе Росавтодора в части оказания госуслуг.
Кроме того, представители бизнеса подняли вопросы развития рыбной отрасли и транспортной логистики. Управляющий группой компаний «Доброфлот» попросил содействия в увеличении квот на вылов в Беринговом море, а предприниматель из Приморья сообщил о систематических нарушениях сроков вывоза пустых вагонов РЖД, что приводит к сбоям в поставках. Краснов пообещал бизнесменам, что все обращения будут взяты в работу, а прокуратура сосредоточится на выработке системных механизмов их предупреждения.