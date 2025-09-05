Суд назначил актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий

Суд назначил актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действийЕй предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков через границу России
Домодедовский городской суд Московской области назначил актрисе Аглае Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о контрабанде наркотиков, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. Актрису задержали в аэропорту «Домодедово» по прилете из Израиля, в багаже был обнаружен картридж для вейпа с гашишным маслом.
Согласно решению суда, Тарасовой запрещено пользоваться связью и выходить из дома с 12 ночи до 6 утра – она может звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям.
Тарасовой по ч. 2 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотиков) грозит до семи лет лишения свободы. По данным ТАСС, ее задержала таможенная служба аэропорта 28 августа. По версии следствия, в ее багаже обнаружили вейп-картридж с гашишным маслом весом 0,38 грамма.
В ходе избрания меры пресечения следователь в суде заявил, что Тарасова имеет израильское гражданство и не явилась на допрос по первому требованию, а потому должна быть отправлена под домашний арест. Сама Тарасова попросила суд рассмотреть вопрос о мере пресечения в закрытом режиме по личным причинам и добавила, что раскаивается в попытке незаконно ввезти наркотики в Россию, попросив суд назначить ей более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий. По словам Тарасовой, она задействована в нескольких съемках, которые начнутся уже 12 сентября, и «не может подвести людей». Адвокаты также настаивали на том, что у актрисы есть рабочие обязательства по съемкам, и аргументировали необходимость избрания более мягкой меры тем, что обвиняемая активно занимается благотворительностью и должна ухаживать за больными бабушкой и дедушкой.
Аглая Тарасова – российская киноактриса, дочь народной артистки России Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. Дебютировала в кино в 2010 г. в короткометражном фильме «Конфетки». Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Лед» и «Холоп 2», а также в сериале «Интерны».
Ранее по схожим обстоятельствам в России была задержана и осуждена американская баскетболистка Бриттни Грайнер. В феврале 2022 г. при досмотре в аэропорту «Шереметьево» у нее также нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом. Спортсменке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ), и уже летом Химкинский городской суд приговорил ее к девяти годам колонии общего режима.
Власти США добивались ее освобождения из российской колонии. В декабре 2022 г. она была освобождена в рамках обмена заключенными. Россия согласилась отпустить спортсменку в обмен на российского бизнесмена Виктора Бута. Он отбывал 25-летний срок в американской тюрьме за незаконную торговлю оружием.