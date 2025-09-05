Суд назначил актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий

В ходе избрания меры пресечения следователь в суде заявил, что Тарасова имеет израильское гражданство и не явилась на допрос по первому требованию, а потому должна быть отправлена под домашний арест. Сама Тарасова попросила суд рассмотреть вопрос о мере пресечения в закрытом режиме по личным причинам и добавила, что раскаивается в попытке незаконно ввезти наркотики в Россию, попросив суд назначить ей более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий. По словам Тарасовой, она задействована в нескольких съемках, которые начнутся уже 12 сентября, и «не может подвести людей». Адвокаты также настаивали на том, что у актрисы есть рабочие обязательства по съемкам, и аргументировали необходимость избрания более мягкой меры тем, что обвиняемая активно занимается благотворительностью и должна ухаживать за больными бабушкой и дедушкой.