В Минпросвещения рассказали о главных задачах стратегии развития образования

В Минпросвещения рассказали о главных задачах стратегии развития образованияВ ее фокусе – доступность знаний, качественная подготовка учителей и воспитательная работа
Одной из главных задач стратегии развития образования до 2036 г. станет подготовка высококвалифицированных кадров для экономики, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, а также реализация потенциала каждого человека. Об этом рассказал заместитель министра просвещения Владимир Желонкин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) о качестве школьного образования.
Он отметил, что важная задача стратегии – сохранить то, что было ценно в советской системе образования – его доступность. Например, возможность, живя в поселке на Дальнем Востоке или в столичном городе, получить одинаково качественное образование. «Понятно, что все дети разные, у них свои таланты и способности, и мы должны сопровождать талантливых детей и подтягивать отстающих. Но в целом равные возможности для всех – это основная задача образования нашей страны», – сказал он. Желонкин отметил, что работа над стратегией продолжается, но документ уже в высокой стадии готовности.
Министр просвещения Сергей Кравцов 19 августа заявил, что при реализации стратегии будут укреплять единую систему воспитательной работы в школах и вузах, а также расширять формы исторического просвещения. Помимо этого появятся инструменты для обновления содержания образовательных программ, методов и технологий обучения. Это позволит сделать систему гибкой и способной быстро адаптироваться к новым требованиям науки, общества, государства и рынка труда.
Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев отметил, что университеты могут внести вклад в развитие школьного образования, используя свои исследовательские возможности. Ученые в вузах могут оценивать эффективность взаимодействия учителя и ученика, выдавая по итогам анализа свои рекомендации. Их экспертиза стала бы полезной для создания прикладных разработок – платформ для профориентации, цифровых сервисов, облегчающих нагрузку на учителей, считает эксперт. Помимо этого университеты могут готовить высококвалифицированных учителей и управленцев в сфере образования. Вузы также способны привлекать в школы студентов, говорящих с детьми и подростками на одном языке, для проведения занятий или мотивационных лекций о работе ученых, добавил Терентьев.
Один из этапов создания системы образования, обеспечивающей одинаковый уровень подготовки школьников в любой точке страны, – создание единых учебников. Унифицированная общеобразовательная программа в школах была введена 1 сентября 2023 г., после чего начался поэтапный переход на новые единые учебники истории.
Постепенно на базе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) модернизируют учебники и по остальным предметам, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Например, если раньше было около семи разных учебников по математике, то теперь это число сократили до двух, пояснил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин. При этом сами стандарты становятся более практико-ориентированными, отметил он.
В 2026 г., как рассказал на ВЭФе генеральный директор ГК «Просвещение» Михаил Кожевников, начнется разработка единых учебников по обществознанию. В 2026/27 учебном году все школы страны перейдут на новый учебник по обществознанию для 9–11-х классов. Учебники по истории и обществознанию создаются авторскими коллективами во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. О начале работы над едиными учебниками естественно-научного профиля Кравцов объявил в апреле 2024 г.