В Минпросвещения рассказали о главных задачах стратегии развития образования

Он отметил, что важная задача стратегии – сохранить то, что было ценно в советской системе образования – его доступность. Например, возможность, живя в поселке на Дальнем Востоке или в столичном городе, получить одинаково качественное образование. «Понятно, что все дети разные, у них свои таланты и способности, и мы должны сопровождать талантливых детей и подтягивать отстающих. Но в целом равные возможности для всех – это основная задача образования нашей страны», – сказал он. Желонкин отметил, что работа над стратегией продолжается, но документ уже в высокой стадии готовности.