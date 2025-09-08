Сахаровский центр не смог обжаловать ликвидацию в Конституционном суде

Ликвидация неоспорима

В начале августа «Ведомости» писали, что кроме Сахаровского центра свою ликвидацию в КС не получилось оспорить и у других известных правозащитных организаций: это Московская Хельсинкская группа, центр «Сова» (признан в России иноагентом) и «Человек и закон» (признана в России иноагентом). Они оспаривали ту же норму о территориальной деятельности, представляя схожие аргументы. КС также отказался рассматривать их жалобы, отметив, что заявители действовали от имени организаций, уже лишенных статуса юридического лица. Все НКО были лишены регистрации по инициативе Минюста, при этом жалобы подали граждане, ранее работавшие в этих организациях, в том числе на руководящих должностях.