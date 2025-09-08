Сахаровский центр не смог обжаловать ликвидацию в Конституционном суде

Сахаровский центр не смог обжаловать ликвидацию в Конституционном судеСуд не нашел оснований для пересмотра норм закона о территории работы НКО
Конституционный суд (КС) отказался рассматривать жалобу бывшего директора «Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова» (Сахаровский центр, признан в России иноагентом) Сергея Лукашевского (также признан иноагентом). Это следует из определения, которое обнаружили «Ведомости». В 2023 г. Мосгорсуд ликвидировал организацию. Заявитель пытался оспорить ст. 14 и 44 закона «Об общественных объединениях» (о территориальной сфере деятельности и об основаниях для прекращения работы НКО).
Согласно позиции Минюста, подавшего иск против НКО в 2023 г., Сахаровский центр совершал «систематические грубые и неустранимые нарушения закона». Так, по мнению ведомства, организация нарушила принцип территориальной сферы деятельности, проводя мероприятия, а именно передвижную выставку «Андрей Сахаров – человек-эпоха», за пределами Москвы. Также в Минюсте тогда установили, что Сахаровский центр размещал на сайте видеоматериалы без маркировки иноагента, за что неоднократно был привлечен к административной ответственности. Кроме того, обнаружены нарушения в учредительных документах.
В своей жалобе в КС Лукашевский утверждает, что практика применения нормы о территориях нарушает право на свободу объединений и несоразмерно ограничивает гражданскую активность. Он настаивал, что статьи закона толкуются судами и Минюстом так, будто любая активность региональной организации за пределами субъекта регистрации (включая участие экспертов в конференциях, выставках или онлайн-дискуссиях) считается грубым нарушением, которое влечет ликвидацию.
В отказном определении КС указал, что обжалуемые положения сами по себе не нарушают Конституцию, так как гражданские организации разделяются по различным территориальным признакам. Суд указал, что согласно законодательству за каждой организацией закрепляют ответственность за грубые нарушения. КС отметил, что право на объединение не является абсолютным и может ограничиваться законом для защиты строя, прав других лиц и безопасности. Вопрос о том, были ли действия Сахаровского центра действительно нарушением и насколько обоснована ликвидация, относится к компетенции судов общей юрисдикции.
Определение суда было ожидаемым и укладывается в стандартную позицию невмешательства, говорит адвокат Лукашевского Ольга Подоплелова.
Ликвидация неоспорима
У Сахаровского центра не осталось внутригосударственных инструментов правовой защиты, говорит юрист Гарегин Митин. Единственный международный орган, куда его представители могут обратиться, это Комитет ООН по правам человека, добавил юрист. Но в комитете процедура принятия жалоб к рассмотрению представляется неоправданно долгой, решения не обеспечиваются какими-либо значимыми мерами воздействия, а заявители не вправе требовать компенсации за установленный факт нарушения их прав, пояснил Митин.
Вопрос о чересчур суровой квалификации Минюстом и судами нарушений территориального принципа в работе НКО изначально был обречен на игнорирование со стороны КС, поскольку закон прямо запрещает подобную переоценку фактических обстоятельств, констатировал юрист Олег Захаров. По его убеждению, бесперспективно оспаривать принцип региональной локализации НКО, в котором нет ничего дискриминирующего, по крайней мере на уровне общего требования. Впрочем, говорит Захаров, нельзя отрицать, что решение суда находится в общей логике усиления контроля государства над сферой деятельности НКО.
По мнению главы совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарьи Милославской, обжалуемая норма действительно может вызывать некоторую неясность и неоднозначность при ее толковании и применении. Это связано с отсутствием четкого определения деятельности общественного объединения в пределах конкретной территории, объясняет она. «Особенно остро эта проблема стоит сейчас, когда границы деятельности размываются из-за использования технологий и средств коммуникации», – заметила Милославская. Но здесь, считает эксперт, стоит сделать оговорку о том, что это относится к компетенции законодательной власти.