Почти половина россиян не поддерживают перезахоронение Ленина и снос Мавзолея

Почти половина россиян не поддерживают перезахоронение Ленина и снос МавзолеяТема вновь стала обсуждаться после выхода фильма «Мумия» на телеканале «Спас»
Почти половина россиян (44%) не поддерживают снос Мавзолея Владимира Ленина, а также перезахоронение его и других деятелей советской эпохи из некрополя у Кремлевской стены. В поддержку этой инициативы высказался каждый третий россиянин (36%). Затруднились с ответом 19% респондентов, отказался отвечать – 1%. Это следует из результатов опроса Russian Field (данные есть у «Ведомостей»). Вопрос задавался 15–22 июля 1600 респондентам на территории РФ в рамках исследования отношения граждан к вышедшему на телеканале «Спас» фильму «Мумия» о Мавзолее Ленина – в целом об этом произведении знает 24% из числа опрошенных, остальные 76% либо не слышали о нем, либо затруднились ответить.
Женщины активнее поддерживают идею перезахоронения Ленина (39% «за», 41% «против»), чем мужчины (33% «за», 49% «против»). Среди возрастных категорий наибольший отклик эта идея нашла у россиян в возрасте 30–44 лет (42% «за», 39% «против»), а наибольшее отторжение мысль о сносе Мавзолея Ленина вызывает у старшего поколения в возрасте от 60 лет (54% «против», 33% «за»). Вместе с ними те, кому от 45 по 59, также чаще выступают против (45%) перезахоронения советских деятелей, чем «за» (36%). Мнение молодежи (18–29 лет) разделилось поровну – по 35% «за» и «против».
При этом, как отмечают авторы исследования, «значимо чаще» поддерживают позицию авторов фильма, т. е. выступают за перезахоронение и снос Мавзолея, респонденты с высшим образованием (38% против 34% граждан без высшего образования), обеспеченные (40% против 37% малообеспеченных) и жители крупных и средних городов (38% против 34% жителей малых городов, ПГТ, сел). Например, в Москве за перезахоронение Ленина выступает 43% (против – 39%). в Санкт-Петербурге – 48% (против – 36%). В городах с меньшей численностью населения поддержка этой инициативы уменьшается, там больше тех, кто против: например, в миллионниках не согласны с посылом авторов фильма 47% (33% «за»), в городах с численностью от 500 000 до 1 млн – 47% «против», 36% «за». Кроме того, немного активнее выступают против перезахоронения Ленина и сноса Мавзолея неверующие: из них 48% «против», 37% «за», среди верующих это предложение поддерживает 36%.
Что касается политических предпочтений, то против чаще выступает электорат КПРФ – 72% не поддерживают эту инициативу, но нашлось и 17% тех, кто выступает за перезахоронение. Против настроены и избиратели «Единой России» – 50% (33% согласны снести Мавзолей). Больше противников и среди тех, кто относит себя к сторонникам «Справедливой России»: 52% несогласных и 38% согласных. Сторонники ЛДПР (43%), «Новых людей» (46%), а также внепарламентского «Яблока» (62%) и те, кто не ходит на выборы (42%), чаще поддерживают идею перезахоронения Ленина. При этом в Russian Field подчеркнули, что выборка данных групп малочисленна и сравнение носит приблизительный характер.
КПРФ против «киномерзости»
«Мумия» стала одной из тем обсуждения на съезде КПРФ 5 июля. Бывший мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть назвал «политической провокацией» показ на «Спасе» «киномерзости» «Мумия» и предложил объявить телеканал иноагентом в случае выявления иностранного финансирования.
Аналитический центр ВЦИОМ предоставлял похожие данные в январе 2024 г. – каждый третий россиянин (33%) считает, что тело Ленина следует оставить в Мавзолее. Примерно столько же – 30% граждан – убеждены в том, что его необходимо немедленно захоронить. Еще 27% считают, что Ленина надо предать земле, но позже.
В КПРФ к полученным данным «никак не относятся», потому что нет гарантии, что такие результаты объективно отражают картину, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы, пресс-секретарь компартии Александр Ющенко. По его словам, сам фильм, призывающий перезахоронить тело вождя, – «абсолютная идеологическая диверсия в отношении граждан нашей страны» и удар в спину со стороны «пятой колонны». «Делать такие опросы общественного мнения – это просто поддерживать в медийном пространстве вот эту фальшивку. Ее уже нет, про нее все забыли, вот сейчас газета «Ведомости» решила опять о ней вспомнить», – посетовал он.
При этом председатель КПРФ Геннадий Зюганов на заседании секретариата ЦК в конце августа призывал спикеров партии чаще говорить о вредоносности фильма «Спаса», сообщали источники «Ведомостей». «Выпустив «Мумию», они выпустили убийц против нашей страны. Эта тема у вас не звучит в выступлениях. Эта тема должна быть ребром поставлена», – настаивал он. Ющенко не ответил на вопрос «Ведомостей», намерена ли КПРФ обращаться в суд в связи с прозвучавшими в фильме предложениями о выносе тела Ленина и демонтаже Мавзолея. «Партия уже дала свою оценку», – подчеркнул он.
За сохранение статус-кво выступают прежде всего люди постарше и сторонники КПРФ, а за перезахоронение – люди среднего возраста (видимо, кто в сознательном возрасте застал дискуссии о декоммунизации в 1990-е гг. и не испытывает ностальгии по СССР), говорит социолог Денис Волков.«При этом мне сложно поверить, что столько людей выступают именно за снос Мавзолея. Обычно у нас большинство выступает за сохранение исторических памятников, Мавзолей здесь вряд ли исключение», – отметил он в беседе с «Ведомостями».
С ним соглашается политолог Александр Немцев: большинство россиян, по его словам, имеют «индифферентные позиции» по вопросу захоронения Ленина. Граждане могут склоняться в разные стороны, но это скорее в направлении «пусть лучше будет» или «пусть лучше уберут», сказал он «Ведомостям».
Эта тема не является электорально значимой, продолжает политолог Константин Калачев. Более того, вряд ли позиция КПРФ по этой теме определяет рейтинг партии, но зато эта дискуссия позволяет «шуметь и делать вид, что это и есть реальная политика», говорит Калачев. «Увлечение исторической политикой – это привилегия элиты, а широкие народные массы больше волнуют зарплаты и цены», – заключил он.