Почти половина россиян не поддерживают перезахоронение Ленина и снос Мавзолея

При этом, как отмечают авторы исследования, «значимо чаще» поддерживают позицию авторов фильма, т. е. выступают за перезахоронение и снос Мавзолея, респонденты с высшим образованием (38% против 34% граждан без высшего образования), обеспеченные (40% против 37% малообеспеченных) и жители крупных и средних городов (38% против 34% жителей малых городов, ПГТ, сел). Например, в Москве за перезахоронение Ленина выступает 43% (против – 39%). в Санкт-Петербурге – 48% (против – 36%). В городах с меньшей численностью населения поддержка этой инициативы уменьшается, там больше тех, кто против: например, в миллионниках не согласны с посылом авторов фильма 47% (33% «за»), в городах с численностью от 500 000 до 1 млн – 47% «против», 36% «за». Кроме того, немного активнее выступают против перезахоронения Ленина и сноса Мавзолея неверующие: из них 48% «против», 37% «за», среди верующих это предложение поддерживает 36%.