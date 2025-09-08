Зачем Национальный центр «Россия» открывает филиалы за пределами Москвы

Ключевые показатели оценки работы региональных филиалов – это в том числе количество образовательных и культурных мероприятий, а также посещаемость, отметил представитель НЦ. «И наша задача, и задача филиалов – стать настоящим центром притяжения и центром гордости за свою страну и малую родину», – сообщил он. НЦ «Россия» пока не смог повторить вау-эффект одноименной выставки, уточняет президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но открытие региональных филиалов может быть интересно, если показывать разнообразие – отдельные территории, города и т. п., а не уходить в микс «России в целом», и опыт различных парков стран и континентов в миниатюре подтверждает это, считает эксперт.