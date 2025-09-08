Зачем Национальный центр «Россия» открывает филиалы за пределами Москвы

Зачем Национальный центр «Россия» открывает филиалы за пределами МосквыРегиональный патриотизм – это базовый паттерн формирования самосознания нации, говорят эксперты
Во Владивостоке 7 сентября открылся первый филиал Национального центра (НЦ) «Россия». 4 сентября его посетил президент Владимир Путин – так глава государства начал рабочую программу в Приморском крае в дни проведения Восточного экономического форума. Он осмотрел, в частности, интерактивную зону, которая посвящена 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова, сообщала пресс-служба Кремля.
Приморский филиал оформлен в морском стиле и разделен на тематические зоны, посвященные карьере, науке и образованию, туризму и комфортной среде и т. д. Он размещен на площади 2500 кв. м в здании бывшего океанариума на Спортивной набережной Владивостока, на которой также появилось новое общественное пространство – его показывала президенту генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова. Также Путин осмотрел макет одного из главных символов Владивостока – маяка, локацию «Грани Приморья» и интерактивный макет карты края, где обозначены ключевые объекты региона, в том числе порт и мост на о. Русский.
До конца 2025 г. филиалы НЦ должны открыться еще в нескольких регионах – в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае. В каждом из этих субъектов для размещения филиалов переоборудуют действующие здания, сообщил «Ведомостям» представитель центра. В Красноярске это будет ТРЦ «Галерея Енисей», в Севастополе – кинотеатр «Октябрь», в Ханты-Мансийске – «Арт-резиденция». «Все здания будут в созвучном стиле, однако у каждого, конечно, будет своя изюминка. На фасадах будет помещена надпись «Россия» – у каждого региона своя, например в Приморском крае [она сделана] в форме уссурийского тигра», – отметили в НЦ «Россия».
Выставка «Россия» проходила на ВДНХ с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. Ее посетило 18 млн человек, там были представлены экспозиции всех субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отмечал, что выставка вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира. Поручение о создании НЦ и филиалов центра президент дал по итогам встречи с главами муниципальных образований, которая проходила 16 января 2024 г. Тогда с предложением организовать филиалы выставки в регионах выступил мэр Тюмени (сейчас – глава ХМАО) Руслан Кухарук. Соответствующее распоряжение Путин подписал в июле 2024 г.
Помещения для НЦ начали строить на территории «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной в Москве в октябре 2024 г., писали «Ведомости». До завершения строительства нового здания центр размещен в павильонах № 3, 4 и 7 «Экспоцентра», их общая площадь – 37 000 кв. м. В ноябре Путин присудил премии за вклад в укрепление единства российской нации Виртуозовой, заместителю директора по выставочной деятельности «России» Павлу Дорошенко и заместителю начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексею Жаричу.
Создание филиальной сети НЦ «Россия» – это один из системных шагов, обеспечивающих сшивку единого цивилизационного пространства страны, причем именно с региональным акцентом, считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его мнению, региональный патриотизм, гордость за малую родину – это базовый паттерн формирования самосознания. «История, традиции, достижения – связующие элементы, обеспечивающие наряду с языком, культурой и духовностью общность и единство гражданской нации», – сказал он «Ведомостям».
Можно сказать, что слоган «Россия – страна возможностей» получает развитие, и это констатация важности субъектов Федерации как самобытных регионов, которые вместе формируют идеальную страну, полагает политолог Константин Калачев. «Символическое и практическое идут рука об руку», – отмечает он, образ будущего надо как-то презентовать, как надо презентовать и достижения и наследие территорий, особенно знаковых. «Для населения это новый артефакт нынешней эпохи, для губернаторов – повод отличиться, а для федерального центра – инструмент продвижения социального оптимизма и тема, нравящаяся президенту», – говорит эксперт.
Ключевые показатели оценки работы региональных филиалов – это в том числе количество образовательных и культурных мероприятий, а также посещаемость, отметил представитель НЦ. «И наша задача, и задача филиалов – стать настоящим центром притяжения и центром гордости за свою страну и малую родину», – сообщил он. НЦ «Россия» пока не смог повторить вау-эффект одноименной выставки, уточняет президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но открытие региональных филиалов может быть интересно, если показывать разнообразие – отдельные территории, города и т. п., а не уходить в микс «России в целом», и опыт различных парков стран и континентов в миниатюре подтверждает это, считает эксперт.