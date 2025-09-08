С 2015 года число исследователей с ученой степенью сократилось на 20%Среди причин – системные трудности с завершением исследований и выходом на защиту, а также отток молодежи в более прибыльные сферы
В 2024 г. число исследователей с ученой степенью кандидата или доктора наук, работающих в российских научных организациях, составило 89 586 человек. Это на 20% меньше по сравнению с 2015 г., подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата по 85 регионам РФ без четырех новых субъектов.
С 2015 г. число исследователей со степенью ежегодно падало во всех федеральных округах России. К 2024 г. количество докторов наук снизилось почти на 23% по сравнению с 2015 г., составив 21 705 человек. Кандидатов наук за тот же период стало меньше почти на 19%. К 2024 г. в научных организациях их было 67 881 человек, следует из данных статистического ведомства.
Порядок получения ученой степени, а также основные критерии, которым должны отвечать работы, содержатся в соответствующем положении правительства. Оно не распространяется на МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, а также федеральные и национальные исследовательские университеты. Они имеют право самостоятельно устанавливать требования к подготовке кадров по закону об образовании.
Путь в науку
С положительным заключением можно выходить на защиту – публично представить диссертацию в диссертационном совете. Чтобы получить степень доктора наук, нужно уже быть кандидатом наук и иметь собственные крупные научные исследования. Докторскую диссертацию можно подготовить в докторантуре или организации, где есть диссертационный совет. Следующий шаг – публичная защита.
Диплом кандидата наук выдает Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования на основании решения диссертационного совета учреждения, где проходила защита. Диплом доктора наук выдается по решению совета и положительному заключению экспертного совета ВАК по соответствующему направлению.
Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко отмечает, что официальная статистика Росстата учитывает только сотрудников научных организаций, тогда как многие доктора и кандидаты наук работают в вузах, совмещая преподавание и исследования. Поэтому реальное число исследователей больше, говорит она. Например, в 2019 г. в государственных вузах было около 39 600 докторов и 146 000 кандидатов наук, рассказала Клячко. Число таких сотрудников университетов снизилось прежде всего из-за старения преподавательского состава и ухода на пенсию.
4157
Число исследователей с ученой степенью сокращается из-за финансовых и организационных причин, отмечает ведущий научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Алена Нефедова. Для получения степени доктора наук есть барьер входа – преимущественно платное обучение в докторантуре (обучаться бесплатно можно, но не по всем специализациям. – «Ведомости»), напомнила Клячко. Среди других причин – низкие стипендии и необходимость совмещать учебу с работой и семьей, говорит Нефедова.
Клячко также обратила внимание на ужесточение требований к публикациям и закрытие доступа к ряду иностранных журналов, которое увеличивает сроки выхода научных статей. Нефедова добавила в этот ряд нехватку диссертационных советов.
Реформа аспирантуры
С 2012 г. аспирантура в России получила статус третьего уровня высшего образования – шаг, сделанный в рамках Болонского процесса, напомнила Нефедова. Учебная нагрузка выросла, а требования к диссертациям стали более высокими. При этом возник разрыв между окончанием программы и защитой: выпускники получали диплом «исследователь, преподаватель-исследователь», а степень кандидата наук присуждалась только после успешной защиты. За период 2012–2021 гг. численность аспирантов сократилась в 1,6 раза, выпускников – почти в 2,5 раза, что отражает системные трудности с завершением исследований и выходом на защиту. Динамика 2019–2024 гг. по численности ученых степеней является продолжением этого тренда, заключила Нефедова.
После защиты молодежь нередко предпочитает научной работе другие сферы экономики, где зарплаты выше, а нагрузка ниже, продолжила Клячко. По ее словам, несмотря на усиление господдержки науки, в 2024 г. зарплаты научных работников могут отставать от уровня инфляции. По данным сервиса по поиску работы Dream Job, средняя зарплата научного сотрудника в России за 2025 г. составляет 58 000 руб. Минимальная зарплата – 30 000 руб., максимальная – 193 000 руб.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой прокомментировать динамику.