Спасателей с зарубежным стажем уравняют в праве на льготную пенсию

Внесение изменений в закон положительно скажется на практике пенсионного обеспечения сотрудников МЧС и их семей, отмечает член общественного совета при Министерстве обороны РФ, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин. Он отметил, что при совершенствовании законодательства важно сохранять справедливость и баланс: те, кто служил и выполнял свои обязанности, рискуя здоровьем, имеют полное право на пенсионные выплаты и предусмотренные законом льготы. Вместе с тем Калинин обратил внимание, что при смене места службы и работе на другое государство целесообразно предусматривать ограничения, так как интересы государства в таких случаях остаются приоритетными. По его словам, поправки показывают, что государство стремится поддерживать сотрудников органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, обеспечивая им социальные гарантии и одновременно сохраняя баланс при предоставлении льгот.