Спасателей с зарубежным стажем уравняют в праве на льготную пенсию

Спасателей с зарубежным стажем уравняют в праве на льготную пенсиюНо тысячи региональных спасателей по-прежнему нуждаются в господдержке, утверждают эксперты
Сотрудникам органов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), включая тех, кто проходил службу в иностранных государствах, смогут назначать льготные пенсии по выслуге лет наравне с сотрудниками МЧС России. Соответствующий законопроект 9 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Изменения предлагается внести в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел и других ведомствах. Сейчас право на пенсии за выслугу лет имеют военные, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН, противопожарной службы и ряда других структур, а также МЧС. Такие выплаты, согласно закону, назначаются на льготных условиях: после 20 лет службы либо 25 лет общего стажа при условии, что половина этого времени приходилась на службу. При этом пенсионное обеспечение сотрудников МЧС России осуществляется органами МВД, поскольку МЧС собственными пенсионными органами не располагает.
В действующей редакции закона отсутствует упоминание о лицах, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям иностранных государств, из-за чего реализация уже действующих международных соглашений невозможна, говорится в пояснительной записке (в качестве примера наличия таких соглашений приводится Южная Осетия). Единый подход к назначению и приостановке выплаты пенсий направлен на установление четких правовых оснований для пенсионного обеспечения российских граждан, служивших в органах МЧС в других странах, отмечает председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев: «Тем самым будут устранены существующие пробелы в законодательстве и повышена социальная защита данной категории лиц».
Уточняется и порядок приостановки выплат: если пенсионер вновь поступает на службу в российские или зарубежные органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, выплата пенсии временно прекращается – аналогично действующему порядку для военнослужащих и сотрудников МВД, следует из проекта.
Внесение изменений в закон положительно скажется на практике пенсионного обеспечения сотрудников МЧС и их семей, отмечает член общественного совета при Министерстве обороны РФ, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин. Он отметил, что при совершенствовании законодательства важно сохранять справедливость и баланс: те, кто служил и выполнял свои обязанности, рискуя здоровьем, имеют полное право на пенсионные выплаты и предусмотренные законом льготы. Вместе с тем Калинин обратил внимание, что при смене места службы и работе на другое государство целесообразно предусматривать ограничения, так как интересы государства в таких случаях остаются приоритетными. По его словам, поправки показывают, что государство стремится поддерживать сотрудников органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, обеспечивая им социальные гарантии и одновременно сохраняя баланс при предоставлении льгот.
Инициатива, безусловно, направлена на обеспечение средствами ранее не охваченных соответствующими списками категорий спасателей, отмечает советник руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, спасатель 1-го класса Алексей Малов. Он подчеркивает, что законопроект открывает важные возможности для тех, кто до сих пор оставался «вне поля зрения» федерального законодательства. Вместе с тем Малов напоминает, что нельзя забывать и о спасателях, и о ликвидаторах чрезвычайных ситуаций, работающих на муниципальном уровне. По его оценке, именно такие региональные сотрудники, которых насчитывается не сотни и даже не тысячи, а значительно больше, нуждаются в постоянной поддержке и внимании государства.
Отсутствие единообразного подхода к выплатам пенсий сегодня создает дополнительные трудности и демотивирует молодых людей идти работать в службы спасения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, говорит Малов. По его словам, законопроект требует доработки: важно четко прописать механизмы реализации, чтобы действительно обеспечить равные права для всех категорий спасателей вне зависимости от уровня их службы – федерального или муниципального. Такой подход, по словам Малова, поможет не только поддержать ветеранов службы, но и стимулировать привлечение новых специалистов в систему спасения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.