Российским педагогам предложили модели адаптации детей мигрантов в школах

Рекомендации из разработанной методички, вероятно, так и останутся на бумаге без инициативы в плане реализации, считает руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. «Кто-то должен лидировать, сказать: «Ребята, я все организую, помогите, дайте полномочия». Я не думаю, что такой человек есть», – заключил эксперт. Он также отметил, что в РФ есть дети, получившие гражданство, но не овладевшие русским на хорошем уровне. Им, как и детям с миграционным прошлым, необходимы языковые курсы, сказал Коженов. Образовательные учреждения могут открыть их на платной основе, считает он. «Я не верю, что школы сделают это по указу сверху. Все должно регулироваться экономическими рычагами», – подчеркнул Коженов.