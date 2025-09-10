Российским педагогам предложили модели адаптации детей мигрантов в школах

Российским педагогам предложили модели адаптации детей мигрантов в школахПредлагается провести курс занятий «Если мы живем в России», направленный на изучение языка и культуры
Учителям школ предложили варианты работы по языковой и социокультурной адаптации детей с миграционной историей. Методические рекомендации разработал Институт содержания и методов обучения (ИСМО) им. В. С. Леднева, подведомственный Минпросвещения России. «Ведомости» обратили внимание, что методичка размещена на сайтах нескольких региональных министерств образования – Ростовской и Новосибирской областей, а также на портале «Единое содержание общего образования».
Дети с миграционной историей – это дети иностранцев, поясняется в рекомендациях. К ним относятся обучающиеся из семей граждан стран Содружества Независимых Государств и международных трудовых мигрантов. В эту же группу входят дети из семей, где родители уже получили российское гражданство, но остаются недостаточно интегрированными в среду, плохо владеют русским и предпочитают родные языки в домашнем общении, отмечается в материалах.
Как один из вариантов педагогам рекомендовали интенсивное обучение детей русскому языку в течение учебного года в отдельной возрастной группе. В этой модели они могут использовать индивидуальные учебные планы. Второй вариант – сочетание занятий в классе с возможностью обучения по индивидуальным планам. Его оптимально использовать, если у ребенка с миграционной историей зафиксированы низкие результаты по одному-двум видам речевой деятельности (в них входят слушание, говорение, чтение и письмо. – «Ведомости»).
7%
для приема в российские школы, сообщал в июне глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Это, по его словам, примерно 270 человек (цитата по ТАСС). Музаев говорил о периоде с 1 апреля по 25 мая.
«Ведомости» отправили запрос в Рособрнадзор с просьбой привести актуальную статистику на начало учебного года
Третья модель – дополнительные занятия вне уроков. Этот способ подойдет, когда ребенок владеет русским языком на элементарном уровне, вступает в коммуникацию с учителем, но не может использовать русский как язык для обучения. Еще одно решение – полное погружение детей с миграционной историей в новую языковую среду. Оно рекомендуется для школьников, у которых нужно скорректировать отдельные сложности в применении языка, но в целом они учатся в классе наряду с носителями русского. Для таких детей педагогам рекомендовано проводить дополнительные консультации.
Задачи работы с детьми с миграционной историей – включить их в активную коммуникацию, познакомить с традициями и российской культурой, а также воспитать уважение к ним, следует из методички. Помимо вариантов работы с учащимися она предлагает специализированный курс «Если мы живем в России», рассчитанный на 34 часа (один час в неделю).
Он нацелен на работу педагогов с учениками средних классов и предполагает практические занятия в малых группах, уточняется в материалах.
В методичке приведено примерное тематическое планирование курса. Учителям предлагают поговорить с детьми иностранцев о временах года, распорядке дня и вещах повседневного пользования. Но в некоторых темах упоминаются слова, которые редко употребляют в русском языке даже носители. Например, в разделах о школьной столовой и зиме – это «гусятница», «рыбница» и «салазки». Согласно портретам этих слов в Национальном корпусе русского языка, на 1 млн слов встречается 0,05 употребления «гусятницы», 0,1 – «рыбницы» и 0,5 – «салазок».
Методичка предлагает обсудить и некоторые российские праздники. Среди них – День народного единства и День защитника Отечества. Ученики могут прочесть тексты о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, отрывки из произведений писателей Бориса Васильева и Владимира Даля, а также узнать о смысле пословиц: «русский солдат не знает преград» и «воюют не числом, а уменьем».
В методических рекомендациях описаны апробированные модели языковой подготовки, социализации и культурной адаптации детей с миграционной историей, рассказала «Ведомостям» старший научный сотрудник центра филологического общего образования ИСМО им. В. С. Леднева Юлия Гостева. Материалы носят рекомендательный характер, предполагают учет возможностей и потребности конкретных школ в организации языковой подготовки, пояснила она. По словам Гостевой, методичка восполнит потребность педагогов в специальных материалах для урочной и внеурочной работы.
Зачастую образовательные учреждения рассчитывают на быстрое «встраивание» иностранных школьников в учебный процесс, что препятствует освоению программы, говорит семейный психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Анастасия Котельникова. Разговорный язык дети с миграционной историей усваивают примерно за 1–2 года, а академический – за 4–7 лет. В случае отсутствия системной языковой и социально-эмоциональной поддержки процесс адаптации у иностранных школьников затягивается, добавила эксперт.
Рекомендации из разработанной методички, вероятно, так и останутся на бумаге без инициативы в плане реализации, считает руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. «Кто-то должен лидировать, сказать: «Ребята, я все организую, помогите, дайте полномочия». Я не думаю, что такой человек есть», – заключил эксперт. Он также отметил, что в РФ есть дети, получившие гражданство, но не овладевшие русским на хорошем уровне. Им, как и детям с миграционным прошлым, необходимы языковые курсы, сказал Коженов. Образовательные учреждения могут открыть их на платной основе, считает он. «Я не верю, что школы сделают это по указу сверху. Все должно регулироваться экономическими рычагами», – подчеркнул Коженов.