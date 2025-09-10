Военные суды будут рассматривать дела в отношении апатридов

Как писали «Ведомости» 8 сентября, военные без гражданства, проходящие службу по контракту, смогут получить единовременную выплату в размере до 400 000 руб. наравне с иностранными гражданами, находящимися в зоне спецоперации. Такой проект указа президента, разработанный Минобороны, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В нем уточняется, что такие лица должны заключить контракт сроком на один год и более. Военный юрист Юрий Лямин отмечал в беседе с «Ведомостями», что сама по себе категория лиц без гражданства немногочисленна, но тем не менее движение в этом направлении позволяет несколько расширить круг потенциальных контрактников.