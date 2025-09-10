Военные суды будут рассматривать дела в отношении апатридов

Военные суды будут рассматривать дела в отношении апатридовУстранить законодательный пробел предложил Минюст после указа президента, позволяющего лицам без гражданства заключать контракты на военную службу
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 9 сентября одобрила предложенные Минюстом поправки в закон «О военных судах» – теперь судам, рассматривающим преступления военнослужащих, будет подсудна категория лиц без гражданства, так называемых апатридов, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.
В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму, уточнили собеседники.
Эта инициатива была разработана после того, как 7 июля 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий право лиц без гражданства на заключение контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных силах и воинских формированиях. Изменения, внесенные в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», расширили круг лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту.
В марте этого года в России насчитывалось около 5000 человек с временными удостоверениями личности лица без гражданства, такие цифры официально приводило Главное управление по вопросам миграции МВД.
«Теперь необходимо уточнить, что военным судам в том числе подсудны дела о преступлениях, совершенных лицами без гражданства в период прохождения ими военной службы, военных сборов, пребывания в добровольческих формированиях», – поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он отметил, что в настоящий момент в законе отмечено, что военным судам подсудны дела о преступлениях, совершенных иностранными гражданами. При этом, заметил он, традиционно в законодательстве словосочетание «иностранные граждане» указывается совместно с «лицами без гражданства».
Разработка инициативы обусловлена необходимостью устранить существующий законодательный пробел, объясняет адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, сейчас военные суды уже рассматривают дела, касающиеся таких военнослужащих, хотя это противоречит действующему порядку. Таким образом, продолжает адвокат, инициатива не вводит принципиально нового порядка для работы судов, а лишь закрывает пробел в законодательстве и совершенствует нормативную базу после изменений в деятельности Минобороны.
Как писали «Ведомости» 8 сентября, военные без гражданства, проходящие службу по контракту, смогут получить единовременную выплату в размере до 400 000 руб. наравне с иностранными гражданами, находящимися в зоне спецоперации. Такой проект указа президента, разработанный Минобороны, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В нем уточняется, что такие лица должны заключить контракт сроком на один год и более. Военный юрист Юрий Лямин отмечал в беседе с «Ведомостями», что сама по себе категория лиц без гражданства немногочисленна, но тем не менее движение в этом направлении позволяет несколько расширить круг потенциальных контрактников.