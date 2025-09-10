ВЦИОМ: врачи и учителя останутся востребованными через 10 лет

На третьем месте по популярности у респондентов (24%) оказались профессии типа «человек – техника». В этой категории наиболее упоминаемыми стали инженеры и строители – у 8 и 7% опрошенных соответственно. Рабочие профессии в целом называли 3% граждан, а сварщиков, водителей и электриков – по 2%. Менее популярным у россиян оказался блок «человек – природа». Профессии этой сферы назвали востребованными в будущем только 5% респондентов. Среди них граждане чаще всего упоминали фермеров и работников сельского хозяйства – по 3% опрошенных, а также кондитеров, пекарей и поваров – по 2%. При этом 27% граждан затруднились ответить, какие профессии будут востребованы, а 11% выбрали вариант «другое».