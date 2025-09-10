ВЦИОМ: врачи и учителя останутся востребованными через 10 лет

ВЦИОМ: врачи и учителя останутся востребованными через 10 летНесмотря на развитие технологий, граждане предпочитают стабильные и понятные специальности
В ближайшие 5–10 лет наибольшим спросом будут пользоваться профессии типа «человек – человек». К ним относятся учителя, врачи, юристы, психологи и др. Так считают 58% россиян, следует из результатов исследования Аналитического центра ВЦИОМ и Национального центра «Россия». В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Респонденты могли выбрать до трех вариантов ответа.
Исследователи использовали концепцию доктора психологических наук Евгения Климова. В ней классифицируются профессии по обобщенному объекту труда: «человек», «техника», «знаковая система», «природа» и «художественный образ». Согласно результатам опроса, 30% опрошенных выделили врачей как самую востребованную в будущем профессию типа «человек – человек». Далее в этой категории идут учителя – их назвали 19% респондентов. Юристов и адвокатов упомянули 3% респондентов, а психологов, сотрудников полиции и специалистов в сфере обслуживания – по 2%.
На втором месте по популярности оказались профессии типа «человек – знаковая система» – их указали 25% участников опроса. Здесь лидируют IT-специалисты, которых отметили 15% опрошенных, программисты – 7%, специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) – 3%.
Профессии будущего
На третьем месте по популярности у респондентов (24%) оказались профессии типа «человек – техника». В этой категории наиболее упоминаемыми стали инженеры и строители – у 8 и 7% опрошенных соответственно. Рабочие профессии в целом называли 3% граждан, а сварщиков, водителей и электриков – по 2%. Менее популярным у россиян оказался блок «человек – природа». Профессии этой сферы назвали востребованными в будущем только 5% респондентов. Среди них граждане чаще всего упоминали фермеров и работников сельского хозяйства – по 3% опрошенных, а также кондитеров, пекарей и поваров – по 2%. При этом 27% граждан затруднились ответить, какие профессии будут востребованы, а 11% выбрали вариант «другое».
Агентство стратегических инициатив ранее выделило компетенции и профессии в пяти ключевых отраслях экономики, спрос на которые будет расти в ближайшие 10 лет. О прогнозе агентства на основе собственных исследований и аналитики Минтруда писали «Ведомости» 29 августа. В нем говорится, что структура спроса на специалистов в приоритетных отраслях экономики изменится под влиянием ускоренной модернизации и цифровизации. Они уже сейчас меняют требования к кадрам и рождают новые профессии. В будущем специалисты по кибербезопасности и ИИ станут более универсальными и востребованными в промышленности, энергетике, транспорте, а также в госструктурах.
Противоречий между выбором в пользу профессий врача и учителя и распространением новых специальностей из сферы IT нет, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. В рамках «вечных» профессий тоже происходит наращивание цифровых компетенций и навыков. Продвинутые врачи и педагоги уже сейчас используют ИИ и различные информационные технологии для решения своих профессиональных задач, указала она.
Кого может заменить ИИ
Категорию профессий «человек – человек» достаточно сложно заменить машиной, отметила руководитель направления «Народный фронт. Аналитики» Ольга Позднякова. Принятие решений в критических ситуациях, связанных с жизнью или здоровьем людей, а также нравственным выбором, должно оставаться за человеком, указала она. Проректор по учебной работе Российского государственного социального университета Янина Шимановская добавила: многие граждане не осознают быстро меняющиеся технологические тенденции и потребности экономики. Российские семьи также часто поощряют выбор традиционных профессий, считая их более надежными и стабильными, добавила она.
Любые достижения научно-технического прогресса могут только создать полезный инструментарий выполнения задач, которые возложены на представителей профессий, указывает доцент кафедры общественных финансов Финансового университета Игорь Балынин. «Думаю, что на примере тех профессий, которые сопровождают человека с рождения и до конца жизни, – учителей и врачей – такая незаменимость человека наиболее очевидна многим гражданам, поэтому они и отвечают таким образом», – добавил он.