Госпрограмма по переселению соотечественников расширила географию действия

Пункт о взыскании затрат направлен на недопущение злоупотреблений при участии в программе, считает Егулемов. Нововведение направлено на то, чтобы лица фактически, а не формально получали поддержку для освоения в новом регионе, сказал он. Реализацию госпрограммы обеспечивают все федеральные округа, но только 80 регионов, следует из данных МВД. Этим не занимаются новые регионы, а также Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область и Республика Крым. За 2022–2024 гг. и первое полугодие 2025 г. на учет в территориальных органах ведомства было поставлено более 153 000 переселенцев – участников госпрограммы и членов их семей, подсчитали «Ведомости».