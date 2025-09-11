Госпрограмма по переселению соотечественников расширила географию действия

Госпрограмма по переселению соотечественников расширила географию действияТеперь ею могут воспользоваться люди, которые в период существования СССР жили в новых регионах РФ
В госпрограмме по переселению соотечественников конкретизирован перечень лиц, которые могут принять в ней участие. Переселенцами теперь могут стать лица, которые родились и проживали в РСФСР или на территории, относившейся к СССР, в пределах нынешних госграниц России и в прошлом имели гражданство Советского Союза. Дополнения госпрограммы прописаны в сентябрьском указе президента.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006 г. Она направлена на объединение потенциала соотечественников «с потребностями развития» регионов, поясняется в указе главы государства. Содействие переселению – одно из направлений решения демографической проблемы, отмечается там же. Программы переселения разрабатывают субъекты РФ и согласуют их с правительством.
До сентябрьского указа президента в участниках упоминались лица, которые жили на территории РСФСР и имели гражданство СССР, пояснил «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Теперь же территория увеличена – репатриантами могут стать люди, которые жили, например, на территории нынешней Донецкой народной республики, входящей в состав РФ, уточнил он.
Помимо этого в указе даны уточнения по взысканию затрат, связанных с госгарантиями в рамках региональной программы переселения. Его будут производить в нескольких случаях: если переехавший лишится статуса участника госпрограммы, добровольно откажется от него или уедет из региона, который выбрал для жизни, раньше, чем через три года со дня постановки на учет в качестве участника программы.
Региональные программы переселения предусматривают информационные, консультационные и юридические услуги для переселенцев за счет средств бюджетов субъектов. Участники госпрограммы также могут рассчитывать на содействие в трудоустройстве, поддержку предпринимательской деятельности, компенсацию найма жилья на срок не менее шести месяцев и бесплатную медпомощь.
За счет федерального бюджета переселенцам компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, госпошлину за оформление документов, расходы, связанные с оформлением визы и выдачей разрешения на временное проживание, а также выделяют подъемные. Их размер определяется с учетом величины прожиточного минимума в зависимости от субъекта.
Кто еще может стать участником госпрограммы
Пункт о взыскании затрат направлен на недопущение злоупотреблений при участии в программе, считает Егулемов. Нововведение направлено на то, чтобы лица фактически, а не формально получали поддержку для освоения в новом регионе, сказал он. Реализацию госпрограммы обеспечивают все федеральные округа, но только 80 регионов, следует из данных МВД. Этим не занимаются новые регионы, а также Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область и Республика Крым. За 2022–2024 гг. и первое полугодие 2025 г. на учет в территориальных органах ведомства было поставлено более 153 000 переселенцев – участников госпрограммы и членов их семей, подсчитали «Ведомости».
Изменения в госпрограмму – шаг к установлению четких правовых рамок и усиление акцента на культурную и экономическую интеграцию приехавших, заявил «Ведомостям» замруководителя Бюро расследований Народного фронта, руководитель проекта «Волонтеры русского языка» Валерий Горюханов. Новый пункт о взыскании затрат – одно из самых значимых нововведений, отмечает он. Порядок взыскания делегирован субъектам РФ, пояснил Горюханов. Теперь они смогут самостоятельно инициировать процесс в рамках типовой процедуры, утверждаемой правительством, добавил он. «Это защита от фиктивных переселений с целью получить выплаты», – заключил эксперт.