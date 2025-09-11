Известный по спору с IKEA бизнесмен получил 14 лет колонии

Известный по спору с IKEA бизнесмен получил 14 лет колонииЭто уже третий приговор в отношении Константина Пономарева
Тверской районный суд Москвы огласил обвинительный приговор бизнесмену Константину Пономареву, известному по многолетним судебным тяжбам со шведской мебельной компанией IKEA. Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима по делу о хищении векселей крупнейших банков на 1,1 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Согласно решению суда, с учетом сложения сроков по ранее вынесенным приговорам бизнесмен проведет в колонии 14 лет.
Также Пономареву назначен штраф в размере 2,5 млн руб. Судом конфискованы более 1 млрд руб. в доход государства. Арест на его имущество стоимостью более чем на 9 млрд руб. сохранен для последующего удовлетворения гражданского иска от признанного потерпевшим Лесбанка, интересы которого представляло Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Судебный процесс у судьи Ольги Семиной длился чуть больше года. Вместе с бизнесменом на скамье подсудимых были еще два фигуранта: экс-председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова, находившиеся с июля 2024 г. под подпиской о невыезде. Их суд также признал виновными в мошенничестве и приговорил к условным срокам.
Как установили суд и следствие, Пономарев осенью 2015 г., незадолго до отзыва лицензии у Лесбанка, вместе с Никитиным и Скоробогатовой создал организованную группу. Впоследствии они оформили задним числом фиктивные документы о внесении в кассу банка 1 млрд руб. наличными и приобретении на эти средства 38 простых векселей Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка «Открытие».
В действительности деньги внесены не были, а бумаги были переданы Пономареву безвозмездно, к такому выводу пришли следователи. Затем бизнесмен заключил договор с ООО «Тандем центр» о продаже ценных бумаг более чем за 1 млрд руб. Компания предъявила их к погашению и с октября по ноябрь 2015 г. получила на свой счет более 1 млрд, что, по мнению обвинения, подтвердило незаконное обогащение фигурантов.
Пономарев вину не признал. Он утверждал, что сам стал жертвой действий сотрудников банка. Как рассказал его адвокат Александр Ляшенко после приговора, Пономарев считает обвинительное заключение «расправой над бизнесом в России». Защита намерена обжаловать приговор.
Пономарев стал известен после того, как в 2010 г. через суд добился от IKEA выплаты 25 млрд руб. по мировому соглашению – в уплату задолженности за аренду электрогенераторов, установленных в помещениях магазинов.
Впоследствии бизнесмен стал фигурантом уголовного дела об организации ложного доноса и был арестован в 2017 г. В июле 2018 г. Люберецкий городской суд Мособласти назначил ему 8 лет лишения свободы, установив, что Пономарев вместе с адвокатом Максимом Загорским несколько раз инициировали через подставных лиц уголовные дела о клевете и последующие процессы в мировых судебных участках Раменского района Подмосковья для использования решений судов в спорах с компанией IKEA.
В декабре 2020 г. Солнечногорский горсуд вынес приговор по второму делу бизнесмена. Ему назначили наказание в виде 10 лет и 2 месяцев колонии за покушение на мошенничество и уклонение от уплаты налогов в 2007–2008 гг.
Пономарев известен еще и тем, что был главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Браудер обвинялся в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он и юрист фонда Сергей Магнитский, по мнению российских властей, создали схему, в результате чего российский бюджет недополучил более 520 млн руб. Арестованный Магнитский в ноябре 2009 г. умер в московском следственном изоляторе, Браудеру обвинение было предъявлено заочно, поскольку он не бывал в РФ с 2005 г. Пономарев некоторое время тоже работал с Магнитским и Браудером, но покинул фонд, писало «РИА Новости». В январе 2021 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным длительное содержание Пономарева под стражей и присудил компенсацию в размере 5200 евро.