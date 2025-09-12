Вложения компаний в университеты выросли на 14% в 2024 году

Финансирование образовательной деятельности российских университетов со стороны бизнеса в 2024 г. выросло почти на 14% по сравнению с 2023 г. Оно составило 42,3 млрд руб. Об этом говорится в результатах исследования «Особенности финансирования высшей школы – основные источники и региональная специфика» от Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС. Подсчеты велись на основе данных статистических форм Министерства науки и высшего образования ВПО-1 за 2023 г. и ВПО-2 за 2023 и 2024 гг. Они содержат информацию о материально-технической базе, финансах и экономической деятельности вузов.