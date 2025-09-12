Вложения компаний в университеты выросли на 14% в 2024 году

Вложения компаний в университеты выросли на 14% в 2024 годуВ общей структуре доходов бизнес приносит вузам лишь 4% всех средств, такой же вклад делают иностранные студенты
Финансирование образовательной деятельности российских университетов со стороны бизнеса в 2024 г. выросло почти на 14% по сравнению с 2023 г. Оно составило 42,3 млрд руб. Об этом говорится в результатах исследования «Особенности финансирования высшей школы – основные источники и региональная специфика» от Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС. Подсчеты велись на основе данных статистических форм Министерства науки и высшего образования ВПО-1 за 2023 г. и ВПО-2 за 2023 и 2024 гг. Они содержат информацию о материально-технической базе, финансах и экономической деятельности вузов.
Как пояснила директор ЦЭНО РАНХиГС Татьяна Клячко, бизнес чаще всего финансирует стипендии, в том числе именные. Они, как правило, выше академических государственных. Помимо этого организации заключают целевые контракты с вузом и со студентами старших курсах, оплачивая им дополнительные курсы. Таким образом бизнес получает «более подготовленных и заточенных под их требования выпускников, которые придут к ним на работу», пояснила она.
В исследовании говорится, что в 2024 г. особенно вырос вклад бизнеса в программы магистратуры и специалитета. Траты на них возросли почти на 42% по сравнению с 2023 г., составив 8,6 млрд руб. Тем не менее на поддержку бакалавриата бизнес направил больше средств – почти 9,8 млрд руб. (+37,1% к 2023 г.).
В структуре доходов вузов увеличились и поступления от населения: по программам бакалавриата рост составил 10,8% и достиг 162 млрд руб., а по специалитету и магистратуре – 17,3% до 79 млрд руб.
Эксперты также подсчитали, что бюджет российских вузов на образовательную деятельность в 2024 г. составил 984,8 млрд руб. (+9,1% к 2023 г.). Из них 59,87% – средства совокупного бюджета, чуть более 4,3% – от организаций, 31,4% – от граждан, 4,1% – от иностранных студентов, менее 1% – из других источников.
Клячко отметила, что поступления в бакалавриат, специалитет и магистратуру от организаций достаточно маленькие в общем объеме средств, которые идут на эти уровни образования. В 2024 г. средства организаций на бакалавриат составляли 2%, а на специалитет и магистратуру – 3%.
В последние годы в России происходит активное взаимодействие вузов и индустрии, говорит заведующий лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. Государственные корпорации и компании, а также промышленные предприятия заключают с вузами договоры на подготовку специалистов. Это гарантирует компаниям приток кадров с нужными компетенциями, а вузам – стабильное дополнительное финансирование.
Сотрудничество вузов и бизнеса
Помимо этого значительны и другие расходы организаций на взаимодействие с вузами: стипендии и гранты, организация практик, включая расходы на прием студентов и оплату труда наставников. Компании финансируют отдельные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые вуз выполняет по их заказу, добавил эксперт. «Резкий рост на 37 и 42% – это прямое следствие усиления интеграции между бизнесом и государством, а также высшей школой через механизмы комплексного партнерства», – считает Габдрахманов.
Рост поступлений от граждан, продолжил он, связан с увеличением стоимости обучения на платных местах. Даже если количество платных студентов осталось прежним, общий объем финансирования от населения растет за счет индексации стоимости обучения на уровень инфляции или выше, пояснил Габдрахманов. Помимо этого вузы открывают новые, более дорогостоящие и востребованные программы в магистратуре, которые привлекают платежеспособных абитуриентов (в области data science, цифровых технологий), добавил он.
Опережающий рост вложений со стороны населения в программы магистратуры и специалитета дополнительно объясняется повышенной стоимостью и растущей популярностью программ этого уровня, которые рассматриваются как инвестиция в карьеру, заключил Габдрахманов.
Образовательная деятельность по-прежнему остается основным источником дохода для государственных университетов – на нее приходится около 74% поступлений, говорит Габдрахманов. Данные основаны на Мониторинге деятельности образовательных организаций высшего образования.
Габдрахманов отмечает, что эта доля практически не меняется уже десятилетие, небольшие колебания связаны скорее с адаптацией к внешним обстоятельствам, чем с пересмотром самой финансовой модели университетов. «При этом доходы от научно-исследовательских работ заметно ниже, что ограничивает возможности вузов активно выходить на рынок научных услуг. В результате университеты остаются структурно зависимыми от образовательной деятельности, а их диверсификация в сторону науки и инноваций пока весьма ограниченна», – заключил он.