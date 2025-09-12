Школьным библиотекам не хватает современной детской и патриотической литературы

С 2018 г. в Москве стали обновлять городские библиотеки. Как сообщили «Ведомостям» в депкульте Москвы, число выданных читательских билетов в 2024 г. выросло на 42% в сравнении с 2020 г. В среднем за год количество читателей растет на 10%.

Например, библиотека им. Н. А. Некрасова в 2019 г. стала самой посещаемой столичной библиотекой – в нее пришло 170 000 человек, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Оборачиваемость фонда детской литературы в 2020 г. составила 112%, в этом году – 300%. На рост аудитории влияет большой выбор литературы, онлайн- и офлайн-коммуникации с аудиторией, проведение мероприятий и появление мобильных точек библиотеки в торговых центрах, добавил он.