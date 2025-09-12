Школьным библиотекам не хватает современной детской и патриотической литературы

Школьным библиотекам не хватает современной детской и патриотической литературыГлавное препятствие для закупки новых книг – низкое финансирование, считают эксперты
Более половины опрошенных школьных библиотекарей (56%) отметили, что в их фондах нет современной патриотической литературы. Перечень таких книг для внеклассного чтения Министерство просвещения РФ опубликовало 20 августа 2025 г.
Результаты опроса 826 библиотекарей из 55 субъектов РФ приведены в методических рекомендациях по научно-методическому сопровождению работы школьных библиотек. Их подготовило подведомственное Минпросвещения ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения им. В. С. Леднева».
Запросам школьников для досугового чтения не соответствует современная детская литература, считают также 75% опрошенных библиотекарей и 45% учителей. Анкетирование 436 педагогов проводилось в 41 регионе. По мнению 70% библиотекарей и 41% учителей, ощущается и нехватка научно-популярной литературы, которой интересуются школьники.
Тогда как энциклопедические издания по учебным предметам удовлетворяют их потребностям. Об этом сказали 60% опрошенных библиотекарей и 63% учителей.
Лучше всего библиотеки укомплектованы русской классикой, говорят 65% их сотрудников и 81% учителей. Зарубежная литература представлена чуть хуже, но все же запросам школьников она соответствует, считают 46% библиотекарей и 64% учителей.
В исследовании приоритетное внимание уделяется патриотическим изданиям, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его мнению, появление методических рекомендаций по обновлению библиотечных фондов связано как раз с нехваткой книг для патриотического воспитания, написанных современными авторами.
В перечень Минпросвещения включена литература для трех возрастных групп. Это список из 25 книг для 1–4-х классов, 28 книг для 5–9-х классов и 22 книг для 10–11-х классов. Сами произведения делятся на разделы: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «Zа наших».
При этом, как отмечается в методрекомендациях, библиотекари пока не могут ответить на вопрос, какие книги современных авторов на тему «Читаем о защитниках Отечества» они хотели бы видеть в школьной библиотеке. Им предлагалось написать три-четыре названия, указав авторов. Затруднились ответить 21% респондентов, еще 18% назвали книги классиков: Аркадия Гайдара, Алексея Толстого, Валентина Катаева, Льва Кассиля и т. д. А в перечень Минпросвещения входят следующие авторы: Захар Прилепин («Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы»), Михаил Федоров («Герои СВО. Символы российского мужества») и др.
«Необходимо проводить работу по более широкому знакомству библиотекарей с кругом современной патриотической литературы», – резюмируют авторы рекомендаций.
Как минимум 10 названий патриотических книг должны появиться в каждой библиотеке, считает эксперт от Российской Федерации в ISO (Международная организация по стандартизации, Россию в ней представляет Росстандарт) по разработке международного стандарта по качеству и эффективности библиотечного обслуживания Игорь Новиков.
Обновление в Москве
Например, библиотека им. Н. А. Некрасова в 2019 г. стала самой посещаемой столичной библиотекой – в нее пришло 170 000 человек, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Оборачиваемость фонда детской литературы в 2020 г. составила 112%, в этом году – 300%. На рост аудитории влияет большой выбор литературы, онлайн- и офлайн-коммуникации с аудиторией, проведение мероприятий и появление мобильных точек библиотеки в торговых центрах, добавил он.
Главная проблема при обновлении библиотечных фондов – нехватка бюджета, считает президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев. С ним соглашается и Новиков. По его словам, обновление всего фонда библиотеки в московской школе с хорошим финансированием может занимать 5–10 лет, а в регионах происходить только на бумаге. На практике же ученикам приходится читать книги в электронном формате или по распечаткам, сделанным учителями, добавил Новиков.
Ежегодно в расчете на одну школу на обновление фондов требуется от 700 000 до 1 млн руб., привел свои расчеты научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований Института научной информации по общественным наукам РАН Александр Карауш.
Эти цифры близки к показателям, представленным в отчетах о работе школьных библиотек. Например, в библиотеку школы № 1 города Георгиевска Ставропольского края в 2022/23 учебном году было закуплено книг на 1,36 млн руб., следует из отчета образовательного учреждения, опубликованного на «Госуслугах». За счет этих средств приобрели 2600 книг, или 9% от общего объема фонда библиотеки в 29 258 экземпляров. Всего в этой школьной библиотеке обслуживается 572 читателя.
В бюджете Москвы в 2024 г. на изготовление, разработку, комплектацию и доставку учебной литературы для образовательных организаций было заложено 958,6 млн руб. При перерасчете на 551 образовательную организацию (всего таких учреждений за 2024 г.) – более 1,7 млн руб. на каждую.
Согласно ст. 35 закона «Об образовании», учебный фонд пополняется за счет средств федерального, регионального, муниципального бюджетов. Но в документах школы указывают и «иные источники», например пожертвования физических и юридических лиц. По словам Новикова, отдельное понятие «досуговая литература» в нормативных документах не закреплено. При этом в той же статье 35 говорится о праве образовательного учреждения в том числе самостоятельно решать, какую продукцию приобретать – учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
Рекомендации о смене приоритетов и наполнении школьных фондов новыми книгами так и останутся декларативными, пока не появится решение об увеличении финансирования, уверен Афанасьев.
В министерстве просвещения на запрос «Ведомостей» об объеме финансирования, необходимом для обновления школьного библиотечного фонда РФ, не ответили.
Ученики, как правило, ходят в библиотеку два раза в год при получении и сдаче учебников, говорит Новиков. Наиболее активными читателями внеклассной литературы являются ученики начальной школы, отмечается в методических рекомендациях.