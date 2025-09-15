Треть преподаваемых в школах РФ языков находится под угрозой исчезновения

Больше всего (32) преподаваемых языков относится к «ограниченно сельским» и «ограниченно городским» – 24 и 8 языков соответственно. Это значит, что их передача между поколениями сохраняется преимущественно либо в селах, либо в городах, а носители регулярно общаются на них. К «ограниченно сельским», например, относятся аварский, адыгейский, бурятский, казахский, лезгинский, чувашский и др. А к «ограниченно городским» – башкирский, татарский, чеченский, якутский и др. Количество носителей каждого «ограниченно сельского» языка варьируется от 6500 до 1 млн человек, а «ограниченно городского» – от 40 000 до 5 млн человек.