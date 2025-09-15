Треть преподаваемых в школах РФ языков находится под угрозой исчезновения

Треть преподаваемых в школах РФ языков находится под угрозой исчезновенияДля сохранения их нужно не только изучать, но и осваивать в раннем детстве
В российских школах преподается 24 языка народов страны, у которых нет межпоколенческой передачи. Это значит, что их носители либо умерли, либо регулярно не общаются на языке. «Ведомости» сделали такой вывод, сопоставив данные Министерства просвещения РФ, Федерального института родных языков и Института языкознания Российской академии наук (ИЯз РАН). Всего в России преподается 76 языков народов России.
К языкам, находящимся под угрозой исчезновения, относятся те, которые имеют статусы «засыпающие» и «прерванные». Это указано в актуальной классификации ИЯз РАН. На всю страну в школьной программе есть только один исчезнувший язык, который пытаются возродить, – сойотский. На нем говорили представители народа сойоты из Южной Сибири. По классификации ИЯз РАН, сойотский исчез в 1970-х гг. Язык считается исчезнувшим, когда умирает его последний активный носитель.
К «засыпающим» относятся языки, на которых не происходит регулярной коммуникации. В школах России таких шесть: водский, ижорский, саамский и энецкий из уральских языков, ительменский из чукотско-камчатских языков и тофаларский из тюркских языков. По классификации ИЯз РАН число носителей каждого «засыпающего» языка может варьироваться от 1 до 40 человек.
На языках с «прерванным» статусом ограничено регулярное общение. К ним относится 17 языков, преподаваемых в российских школах. Среди них – идиш, карельский, финский, корякский, вепсский и др. Число носителей каждого «прерванного» языка составляет от 10 до 5000 человек.
Больше всего (32) преподаваемых языков относится к «ограниченно сельским» и «ограниченно городским» – 24 и 8 языков соответственно. Это значит, что их передача между поколениями сохраняется преимущественно либо в селах, либо в городах, а носители регулярно общаются на них. К «ограниченно сельским», например, относятся аварский, адыгейский, бурятский, казахский, лезгинский, чувашский и др. А к «ограниченно городским» – башкирский, татарский, чеченский, якутский и др. Количество носителей каждого «ограниченно сельского» языка варьируется от 6500 до 1 млн человек, а «ограниченно городского» – от 40 000 до 5 млн человек.
Кто такой носитель языка
Оставшаяся часть преподаваемых языков (20) относится к «прерывающимся» и «локализованным» – 12 и 8 соответственно. Передача «прерывающихся» языков резко ограничена территориально, а «локализованных» сохраняется в определенном ареале, т. е. языковом сообществе с доминированием одного этноса. К языкам с «прерывающимся» статусом, например, относятся белорусский, болгарский и чукотский, а со статусом «локализованных» – азербайджанский, армянский, украинский, даргинский. По классификации ИЯз РАН, число носителей каждого «прерывающегося» языка может варьироваться от 100 до 50 000 человек, а каждого «локализованного» – от 300 до 100 000 человек.
76 языков народов России преподается во всех субъектах страны, рассказала «Ведомостям» замдиректора Федерального института родных языков Саргылана Брызгалова. Для 64 из них создан самостоятельный учебный предмет, отметила она. В 20 субъектах изучается 26 языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, добавила Брызгалова. На 46 языках реализуются программы дошкольного образования, уточнила она.
Существует несколько форматов изучения родных языков и литературы на языках народов РФ, продолжила Брызгалова. Школьники могут выбрать их в качестве учебного предмета по заявлению родителей, изучать в рамках программ допобразования и внеурочной деятельности, пояснила она. Для изучения языков как учебных предметов разработано 340 федеральных рабочих программ на 59 языках, а также свыше 540 наименований учебников по 32 языкам, добавила Брызгалова.
15 языков России
Пока далеко не для всех языков есть единые программы по их изучению, в том числе из-за дефицита специалистов по лингвистике, говорит руководитель «Народный фронт. Аналитики» Ольга Позднякова. Издание словарей и учебников также поддерживается меценатами и грантами, отметила она. Например, проектный офис развития Арктики поддержал издание энецкого букваря, энецко-русского разговорника, рассказала эксперт.
Постепенно все языки, кроме русского, ослабляют свои позиции, считает директор ИЯз РАН Андрей Кибрик. Это касается не только малых языков, но и языков республик, уточнил он. На протяжении длительных периодов времени видно, что носителей все меньше, а дети все чаще усваивают только русский язык, пояснил Кибрик. Даже в отдаленных этнических районах они часто приходят в школу, зная только русский, рассказал он.
С точки зрения сохранения языкового многообразия ситуация негативная, продолжил Кибрик. При этом у государства есть конституционное обязательство сохранять это многообразие, напомнил он. Освоение языков в раннем детстве от родителей – это база, отметил Кибрик. Говорить о преподавании без освоения в раннем детстве неправильно: в школу нужно прийти уже со знанием какого-то языка, пояснил он. «Шансы сохранять многие языки остаются, но для этого надо вкладывать ресурсы и проводить консультации со специалистами», – заключил Кибрик.