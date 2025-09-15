Звонить абонентам без их согласия смогут организации из перечня Минцифры

В сентябре социологи разместили на платформе OnlinePetition петицию президенту России. В ней они указали, что поправки в закон для борьбы с телефонными мошенниками ставят под угрозу их работу. Создатель обращения – руководитель call-центра «Социс-М» из Чувашии. Петицию в том числе поддержали аналитический центр ВЦИОМ и «Группа 7/89», в которую входит 46 исследовательских организаций более чем из 30 городов.