Звонить абонентам без их согласия смогут организации из перечня Минцифры

Звонить абонентам без их согласия смогут организации из перечня МинцифрыПод запрет на массовые обзвоны не попадут органы власти, остальных участников определят с заинтересованными ФОИВами
В России появится перечень организаций, которые смогут инициировать массовые телефонные вызовы без получения согласия абонента. Разработкой проекта такого акта занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, следует из ответа данного ведомства на обращение ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89».
Копия письма есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил представитель ассоциации. Окончательный состав организаций, которые войдут в перечень, будет определен после согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, говорится в документе.
Представитель Минцифры отказался комментировать подлинность документа.
В сентябре социологи разместили на платформе OnlinePetition петицию президенту России. В ней они указали, что поправки в закон для борьбы с телефонными мошенниками ставят под угрозу их работу. Создатель обращения – руководитель call-центра «Социс-М» из Чувашии. Петицию в том числе поддержали аналитический центр ВЦИОМ и «Группа 7/89», в которую входит 46 исследовательских организаций более чем из 30 городов.
В письме Минцифры пояснило, как регулируются массовые и автоматические звонки и как работает их маркировка. В частности, действующая версия закона о связи не устанавливает критерии для определения массовых телефонных вызовов, включая их частоту, продолжительность, направленность и используемое для звонка оборудование. Учитывая это, операторы связи самостоятельно устанавливают факт массовых вызовов, используя антифрод-системы, говорится в письме.
Массовые вызовы допускаются на основе договора между их инициатором и оператором связи, также пояснили в ведомстве. Согласно позиции Минцифры, ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» может массово обзванивать абонентов по этому принципу на основании положений ст. 44.1–1 закона о связи и ст. 18 закона о рекламе.
Согласие абонента на получение массовых звонков должно выражаться действиями, которые «однозначно» его идентифицируют, указали в министерстве, ссылаясь на закон о связи. Они должны «достоверно устанавливать его волеизъявление». Других требований к форме согласия абонента нет, отмечается в документе.
С 1 сентября также вступили в силу новые правила маркировки звонков. Теперь при вызове абоненту должна передаваться информация о компании или индивидуальном предпринимателе, которые звонят: полное или сокращенное наименование и категория вызова (например, «банк» или «доставка»). Эти данные отображаются на экране телефона в текстовом формате и не должны превышать 32 символов.
Представитель Минцифры напомнил, что с 1 сентября россияне по желанию могут установить запрет на массовые обзвоны, направив заявление своему оператору связи. Эту возможность установил закон № 41, направленный на защиту пользователей мобильной связи от потенциальных угроз и мошенничества, говорит представитель ведомства.
По его словам, звонки от органов власти и подведомственных им организаций не попадают под блокировку. В настоящее время совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывается окончательный перечень организаций, инициирующих массовые вызовы без получения обязательного согласия абонента, подтвердил он.
По словам генерального директора аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова, Минцифры прорабатывает вопрос о том, как в условиях нового закона о маркировке сохранить для социологов возможность проводить исследования через телефонные опросы.
В пресс-службе «Билайна» отказались от комментариев. «Если будет такое решение регулятора, на основании этого решения и руководствуясь нормами действующего регулирования будем реализовывать услуги массовых вызов», – отметил представитель МТС. Представитель «Мегафона» заявил «Ведомостям», что пока проект данного нормативного акта не обсуждался с операторами. «Будем готовы прокомментировать инициативу после ознакомления с ней», – добавили в компании.