Минпросвещения не согласилось с подсчетами СПЧ по нагрузке школьников

Минпросвещения не согласилось с подсчетами СПЧ по нагрузке школьниковУчащиеся заняты больше, чем работающие взрослые, говорится в докладе совета
Министерство просвещения считает некорректными подсчеты Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по учебной нагрузке школьников. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. В Минпросвещения напомнили, что внеурочные занятия должны отличаться от обычных уроков. Это могут быть походы в музеи, участие в спортивных секциях или театральных постановках. Поэтому приравнивать такую деятельность к рабочему дню взрослых некорректно.
В докладе СПЧ «Нагрузка на школьников: проблемы и решения» авторы указали, что начиная с 5-го класса учебная нагрузка школьников может составлять 44 часа в неделю. Это превышает максимальную продолжительность рабочей недели, установленную трудовым законодательством для взрослых, – 40 часов. В 10–11-м классах нагрузка учащихся возрастает до 55,6 часа в неделю (в 1,4 раза больше рабочей недели у взрослых). Авторы доклада учитывали время, потраченное на уроки, внеурочную деятельность и выполнение домашнего задания.
Для итоговых подсчетов авторы приравняли академические часы (45 минут) к астрономическим (60 минут), опираясь на исследования производительности труда. Они отметили, что только 60–80% рабочего времени среднего сотрудника – в зависимости от характера работы – тратится на непосредственные трудовые функции, остальное время уходит на непроизводственные задачи. Аналогично у школьников часть времени в школе занимают обед и перемены.
Авторы утверждают, что рост нагрузки на школьников связан в том числе с тем, что часть внеурочной деятельности проводится в форме уроков. Внеурочные курсы «Разговоры о важном» (с 1-го класса) и «Россия – мои горизонты» (с 6-го класса) для большинства российских школьников фактически являются обязательными уроками. К этой нагрузке в старших классах добавляется интенсивная подготовка к ЕГЭ и углубленные факультативы, которые преподносятся как добровольная внеурочная деятельность, сказано в докладе.
Объективная недельная нагрузка по внеурочным занятиям составляет примерно 4 часа для учеников 1–5-го классов и около 5 часов для учеников 6–11-го классов, следует из доклада. Если реализовать внеурочную деятельность в полном объеме, допустимом санитарными нормами, уже к 5-му классу общая школьная нагрузка превышает норму рабочей недели для взрослого человека, говорится там же.
Представитель пресс-службы Минпросвещения указал, что объем максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся в неделю в 5–6-м классах не может превышать 30 часов, а в 7–11-м классах – 35 часов. Он также отметил, что школы самостоятельно разрабатывают и утверждают план внеурочной деятельности. «При этом если школа, например, предлагает музыкальный курс внеурочной деятельности, а ребенок уже ходит в музыкальную школу, то он всегда может отказаться от иных музыкальных внеурочных занятий», – пояснил он.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин также считает приравнивание академического часа к астрономическому и работу к обучению некорректным. Хотя авторы приводят норму 4–5 часов внеурочной деятельности в неделю, они сразу же отмечают проблему второй смены, возникающую из-за нехватки школьных помещений, подчеркивает он. «В таких условиях полноценные занятия почти невозможны и внеурочная деятельность сводится к экскурсиям или не проводится вовсе, исключение – «Разговоры о важном», – добавил Илюхин.
Методические рекомендации по внеурочной деятельности
Включение времени на выполнение домашнего задания в расчет учебной нагрузки вызывает сомнение, указывает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, это время невозможно точно измерить: оно зависит от предмета и, главное, от самого ученика. «Один школьник может 3 часа просидеть над тетрадкой, мечтая совсем о другом. А потом он скажет маме и папе, что это было выполнение домашнего задания», – добавил Луховицкий.
При подсчете учебной нагрузки обязательно стоит учитывать занятия с репетиторами и посещение кружков по школьным предметам, в том числе дополнительное изучение иностранных языков, считает директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов. Помимо этого стоит принимать во внимание время, которое школьник тратит на дорогу: оно не добровольное и отдыхом его считать тоже нельзя.
«Наши исследования показывают, что городские учащиеся 5–7-го классов занимаются с репетиторами в среднем до 1,5 часа в неделю, а в выпускных классах – более 2 часов в неделю, но может доходить и до 6 часов», – добавил он. В сельской местности в среднем дети тратят не меньше часа в неделю на занятия с репетиторами, а если они ходят еще и в кружки, то суммарная нагрузка может доходить до 3 часов в неделю, продолжил Иванов. При этом у старшеклассников в 9–11-х классах разницы с городскими сверстниками почти нет, заключил он.