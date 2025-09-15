Минпросвещения не согласилось с подсчетами СПЧ по нагрузке школьников

«Наши исследования показывают, что городские учащиеся 5–7-го классов занимаются с репетиторами в среднем до 1,5 часа в неделю, а в выпускных классах – более 2 часов в неделю, но может доходить и до 6 часов», – добавил он. В сельской местности в среднем дети тратят не меньше часа в неделю на занятия с репетиторами, а если они ходят еще и в кружки, то суммарная нагрузка может доходить до 3 часов в неделю, продолжил Иванов. При этом у старшеклассников в 9–11-х классах разницы с городскими сверстниками почти нет, заключил он.