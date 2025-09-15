Конституционный суд отклонил жалобу экс-главы «Яблока»Эмилия Слабунова пыталась определить границы депутатской неприкосновенности
Конституционный суд (КС) отказался рассматривать жалобу бывшего председателя партии «Яблоко» (2015–2019) и депутата Законодательного собрания Карелии Эмилии Слабуновой. «Ведомости» ознакомились с опубликованным отказным определением КС. Яблочница пыталась оспорить нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), федерального закона об организации публичной власти и регионального закона о статусе депутата, полагая, что их применение при ее привлечении к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил нарушило ее конституционные права.
В 2023 г. мировой суд в Петрозаводске признал Слабунову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.3 КоАПа (дискредитация Вооруженных сил), и назначил ей штраф в размере 30 000 руб. Протоколы в отношении яблочницы были составлены за размещение в Telegram-канале нескольких постов с критикой военной операции на Украине, в том числе за репост заявления партии «Яблоко».
В своей жалобе в КС Слабунова отмечала, что действующие положения КоАПа позволяют повторно составлять протокол до вступления в силу решения о возврате материалов дела, что нарушает принцип правовой определенности и защиту от повторного привлечения к ответственности. Кроме того, она ссылалась на депутатскую неприкосновенность, считая, что ее выступления и публикации должны быть защищены, так как относятся к исполнению ее прямых обязанностей.
Заявительница фактически просила суд оспорить собственную ранее сформулированную правовую позицию, считает юрист Олег Захаров. До недавнего времени в КоАПе не была четко урегулирована процедура привлечения к административной ответственности после возврата дела из суда по процессуальным нарушениям, говорит эксперт. На практике это означало, что, если протокол был составлен с ошибками, дело могло просто зависнуть без назначения ответственности.
В уголовном праве такая процедура урегулирована точнее: суд возвращает дело на доследование, если нарушены процессуальные требования или недостаточно доказательств, после чего дело повторно направляется в суд, продолжает Захаров. В 2024 г. КС подчеркнул, что аналогичный порядок должен действовать и для административных дел, после чего в КоАП были внесены соответствующие поправки, напоминает эксперт. Штраф, наложенный на Слабунову в 2023 г., был законен, поскольку возврат протокола не мог автоматически лишать органы права составить новый протокол и назначить административное наказание, считает Захаров.
Возвращение судом протокола о правонарушении не является основанием для прекращения дела, поясняет юрист Гарегин Митин. Что касается парламентской неприкосновенности, Митин подчеркивает, что она защищает депутата только в рамках исполнения его обязанностей: голосований, выступлений в парламенте, подготовки и представления документов, взаимодействия с органами власти. Но депутат не может использовать неприкосновенность для защиты действий, явно не связанных с его мандатом, считает эксперт. По мнению Захарова, публичный статус депутата накладывает повышенную ответственность, так как его высказывания имеют больший общественный резонанс.
КС решил, что возврат протокола не препятствует его повторному составлению. А нормы о статусе депутата в сочетании со ст. 20.3.3 КоАПа не ограничивают законную деятельность парламентария и свободу выражения мнений. Депутат может высказывать свое мнение о деятельности армии и органов власти, если это основано на достоверной информации и не подрывает конституционные цели деятельности государства.
Определение суда по вопросу о возможности привлечения депутатов по ст. 20.3.3 было ожидаемым и соответствует устоявшейся позиции КС, заявил «Ведомостям» представитель Слабуновой Александр Кобринский.