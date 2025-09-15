Конституционный суд отклонил жалобу экс-главы «Яблока»

В уголовном праве такая процедура урегулирована точнее: суд возвращает дело на доследование, если нарушены процессуальные требования или недостаточно доказательств, после чего дело повторно направляется в суд, продолжает Захаров. В 2024 г. КС подчеркнул, что аналогичный порядок должен действовать и для административных дел, после чего в КоАП были внесены соответствующие поправки, напоминает эксперт. Штраф, наложенный на Слабунову в 2023 г., был законен, поскольку возврат протокола не мог автоматически лишать органы права составить новый протокол и назначить административное наказание, считает Захаров.