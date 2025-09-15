Военный суд приговорил бывшего чемпиона Украины по боксу к 20 годам колонии

Первые пять лет Приходько проведет в тюрьме. Рассмотрение дела по существу заняло у суда чуть меньше месяца. Заседания проходили по видео-конференц-связи – Приходько находится в СИЗО-2 Ростовской области. Как установило следствие, в июле 2022 г. Приходько подписал контракт с ВСУ сроком на три года с денежным довольствием около $3000 в месяц. После обучения в Одессе он участвовал в боях в дельте Днепра, где получил ранение, а затем был переведен в разведывательно-диверсионное подразделение «Кракен». По версии следствия, в июне 2023 г. он вместе с военнослужащими «Русского добровольческого корпуса» (также запрещен в России) участвовал во вторжении в Шебекинский район Белгородской области. Прокурор в ходе судебных заседаний настаивал, что целью действий группы было запугивание местного населения и дестабилизация обстановки на приграничной территории. В ходе рейда Приходько обстрелял из гранатомета микроавтобус «Газель» с российскими военными. Последние успели покинуть машину.