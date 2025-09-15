В УК появятся новые составы военных преступлений

В УК появятся новые составы военных преступленийИсточники «Ведомостей» рассказали о подготовке изменений в статьи о неисполнении приказа и утрате имущества
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ. Согласно им, устанавливается ответственность за самовольное оставление места боя и отказ от использования в бою оружия или военной техники. Изменения предлагается внести в ч. 2.1 ст. 332 (неисполнение приказа) УК РФ. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один, близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Согласно предлагаемым поправкам, в ч. 2.2 ст. 332 УК РФ будет установлена ответственность за аналогичные деяния, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, рассказал «Ведомостям» заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.
Деяния по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. По ч. 2.2 той же статьи – на срок от трех до десяти лет.
В проекте также предлагается изложить в новой редакции ч. 2 ст. 348 (утрата военного имущества) УК РФ. Она предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по сбережению оружия, боеприпасов или военной техники, которые повлекли их утрату или оставление противнику в период военного положения, в военное время. Данную норму также предлагается дополнить примечанием, которое предусматривает основание для освобождения от уголовной ответственности, добавил Черепанов.
Деяния по ч. 2 ст. 348 УК РФ, согласно действующим положениям кодекса, наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
При этом разработчик законопроекта председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») должен учесть замечания правкомиссии. Как следует из отзыва, в проекте изменений ст. 332 четко не обозначено, что будет пониматься под самовольным оставлением места боя. В изменениях также не указаны критерии освобождения виновного от уголовной ответственности, что может создать коррупционные риски, сказано в отзыве.
«Ведомости» направили запрос в правительство.