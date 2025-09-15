В УК появятся новые составы военных преступлений

В проекте также предлагается изложить в новой редакции ч. 2 ст. 348 (утрата военного имущества) УК РФ. Она предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по сбережению оружия, боеприпасов или военной техники, которые повлекли их утрату или оставление противнику в период военного положения, в военное время. Данную норму также предлагается дополнить примечанием, которое предусматривает основание для освобождения от уголовной ответственности, добавил Черепанов.