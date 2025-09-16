Игорь Краснов: давление на судей должно «пресекаться на корню»

В то же время Тай выразил надежду, что новый председатель сможет эффективно защитить судей от давления со стороны бывших подчиненных и представителей силового блока. Тот факт, что Краснов ранее не работал в судебной системе, говорит о привнесении им в будущем новых подходов, соглашается партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. По его словам, ожидать значительных изменений в самое ближайшее время не стоит, ведь судебная система в целом достаточно инертна.