Игорь Краснов: давление на судей должно «пресекаться на корню»Коллегия одобрила его кандидатуру на пост главы Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на внеочередном заседании 15 сентября единогласно одобрила кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда (ВС). Теперь президент России после получения заключения коллегии внесет представление в Совет Федерации. У верхней палаты парламента после этого будет 14 дней на рассмотрение вопроса о назначении нового председателя ВС.
От следствия к суду
Краснову в декабре исполнится 50 лет. Уроженец Архангельска, он начинал карьеру в прокуратуре еще во время учебы, затем работал следователем в центральном аппарате Генпрокуратуры, где вел множество резонансных дел – от убийства Бориса Немцова до процессов в отношении бывших министров и губернаторов. С 2016 г. Краснов занимал должность заместителя председателя Следственного комитета, а в 2020 г. был назначен генеральным прокурором России.
Переход на пост главы Верховного суда является «повышением и расширением зоны ответственности» Краснова, отмечали источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. Сам Краснов откликнулся на вакансию должности главы ВС в последний день приема заявок ВККС – 25 августа – и был единственным кандидатом. За несколько дней до этого, 22 августа, президент Владимир Путин присвоил Краснову звание заслуженного юриста РФ за «заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу».
Пресечь на корню
Обсуждение кандидатуры заняло у ВККС менее 10 минут. Председатель комиссии Николай Тимошин напомнил, что Краснов имеет более 27 лет юридического стажа, прошел все ступени следственной и прокурорской службы, последние пять лет возглавлял надзорное ведомство. Он охарактеризовал кандидата как обладающего исключительно положительными характеристиками и опытом руководящей работы на федеральном уровне.
После представления биографии Краснов ответил на вопросы членов коллегии. Они касались в основном независимости судебной власти и проблем правоприменительной практики.
Он подчеркнул, что законодательство уже предусматривает гарантии независимости судей, но нуждается в дальнейшем совершенствовании. По его мнению, любое давление на судей должно «пресекаться на корню», но высокий статус не может порождать у них чувства вседозволенности – ключевым остается вопрос личной ответственности за принимаемые решения.
Среди наиболее острых проблем Краснов выделил отсутствие единообразия в правоприменении в регионах. Он отметил, что разночтения в толковании законов сказываются не только на работе самих судов, но и на деятельности правоохранительных органов и именно ВС должен обеспечивать единообразие практики по всей стране.
Нетипичное решение
Назначение на пост председателя ВС бывшего генерального прокурора нельзя назвать беспрецедентным, но оно и не является типичным для судебной системы, которая традиционно ориентируется на карьерный рост судей внутри корпуса, отмечает адвокат Юлий Тай.
Тай отметил, что ВС, скорее всего, предстоит рассмотреть дела, инициированные Красновым в период его работы в Генпрокуратуре, включая конфискационные иски. За последние два года именно ВС отменил десятки решений, вынесенных по искам прокуроров, и, как подчеркнул адвокат, сохранение кадрового состава как ВС, так и нижестоящих инстанций будет критически важным. За период с 2022 г. сумма изъятых в доход государства активов превысила 5,9 трлн руб., посчитали «Ведомости» (см. текст на vedomosti.ru).
В то же время Тай выразил надежду, что новый председатель сможет эффективно защитить судей от давления со стороны бывших подчиненных и представителей силового блока. Тот факт, что Краснов ранее не работал в судебной системе, говорит о привнесении им в будущем новых подходов, соглашается партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. По его словам, ожидать значительных изменений в самое ближайшее время не стоит, ведь судебная система в целом достаточно инертна.
Генпрокуратура под руководством Краснова оставалась важным актором правоприменения, поэтому можно ожидать повышения активности судебной системы, продолжает юрист. Краснов ранее работал в следственных и правоохранительных органах, а значит, результатом может стать усиление роли Судебной коллегии по уголовным делам ВС, полагает Мальбин.
Конфликтное поле
Тай напомнил о недавнем споре по краснодарским земельным кейсам. Краевой суд направил запрос в Конституционный суд РФ (КС), который в итоге вынес ключевое постановление о применении сроков давности. В этом деле позиция прокуратуры была поддержана, тогда как ВС ранее занимал иную позицию.
Осенью 2024 г. КС принял одно из самых ожидаемых решений по срокам давности в антикоррупционных исках: нормы Гражданского кодекса, ограничивающие Генпрокуратуру по срокам, признали не соответствующими Конституции. При этом указание КС не распространяется на другие иски прокуроров, связанные с передачей имущества публично-правовым образованиям или признанием права на имущество, включая случаи нарушения приватизационного порядка.
При этом сам Краснов последовательно утверждал, что никакой деприватизации не существует (в августе 2024 г. в интервью журналисту Сергею Минаеву и в сентябрьском интервью этого года РБК). Он подчеркивал, что Генпрокуратура возвращает в казну только незаконно утраченные государством активы. На сессии Восточного экономического форума 5 сентября он заявил, что в случае назначения на должность главы ВС продолжит поддерживать социально ориентированный бизнес.