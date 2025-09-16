Условно осужденным военным ужесточат наказание за преступления против службы

Условно осужденным военным ужесточат наказание за преступления против службыУсиление наказаний в ходе спецоперации вполне объяснимо, полагают эксперты
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 15 сентября одобрила поправки Минюста в Уголовный кодекс (УК), которые увеличивают сроки лишения свободы для военнослужащих, ранее условно осужденных или с приостановленным уголовным делом, по статьям 337 (самовольное оставление части), 338 (дезертирство) и 339 (уклонение от службы). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к комиссии.
В настоящее время военнослужащие, ранее условно осужденные или в отношении которых уголовное дело было приостановлено по ходатайству командования воинской части, привлекаются к ответственности по статьям 337–339 УК на тех же основаниях, что и остальные военнослужащие. За самовольное оставление части или неявку на службу без уважительных причин (ст. 337 УК) максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы, за дезертирство (ст. 338 УК) – до 15 лет, а за уклонение от прохождения военной службы, включая подлог документов или симуляцию болезни (ст. 339 УК), – до пяти лет. Для этих категорий военнослужащих отдельного ужесточенного режима до настоящего времени не существовало, и повторные нарушения дисциплины рассматривались по общим нормам.
Поправки, вносимые в статьи 337–339 УК, предусматривают повышение уголовной ответственности именно для условно осужденных и лиц с приостановленными уголовными делами. Согласно законопроекту, за самовольное оставление части или неявку на службу им будет грозить лишение свободы на срок до 12 лет, за дезертирство – от 10 до 20 лет, а за уклонение от службы, включая подлог документов или симуляцию болезни, – от 7 до 12 лет. Как указывают авторы в пояснительной записке, реализация законопроекта необходима для создания дополнительных гарантий обеспечения военной безопасности и обороноспособности страны в период мобилизации или военного положения.
Поправки вводят особо квалифицированные составы преступлений для военнослужащих, ранее условно осужденных или в отношении которых уголовное дело было приостановлено по ходатайству командования воинской части, поясняет заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. Особо квалифицированными составы признаны потому, что наряду с обычными признаками преступления вводятся специальные субъекты – лица, освобожденные от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы в порядке, установленном ст. 80.2 УК (освобождение от наказания в связи с прохождением военной службы), и лица, в отношении которых производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования.
«Ведомости» направили запрос в Минюст, чтобы уточнить причины ужесточения уголовной ответственности для указанных категорий военнослужащих.
Усиление ответственности за преступления против военной службы происходит не впервые, напоминает военный адвокат Юрий Лямин. По принятым осенью 2022 г. поправкам за дезертирство в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК) верхняя граница наказания была поднята с 10 до 15 лет лишения свободы, говорит эксперт. Тогда же была ужесточена ответственность и за другие преступления против военной службы в аналогичных условиях, продолжает Лямин. Усиление наказаний в ходе спецоперации вполне объяснимо и обычно сопутствует крупным военным конфликтам, отмечает эксперт.
Предлагаемые поправки касаются двух разных категорий лиц, к которым в настоящий момент также по-разному применяются нормы Уголовного кодекса, подчеркивает военный адвокат Александр Передрук. По его словам, в первом случае речь идет о военнослужащих, условно осужденных и еще не отбывших наказание полностью: если такое лицо совершает новое преступление в период испытательного срока, суд может либо отменить условное освобождение и назначить наказание по совокупности приговоров, либо сохранить условное освобождение и назначить наказание только за новое преступление, пояснил эксперт.
При этом второй случай – когда уголовное дело приостановлено по ходатайству командования воинской части – формально не предполагает приговора и признания вины, указывает Передрук. По его словам, до настоящего момента не существует ситуации, когда наказание назначено условно, а производство приостановлено; это совершенно разные категории, не зависящие от действий самого военнослужащего, а определяемые дискрецией суда или следователя.
По его словам, новые поправки фактически вводят особую квалификацию преступлений против военной службы для этих категорий военнослужащих, уточняя ответственность и повышая сроки наказания в случаях повторных нарушений дисциплины.