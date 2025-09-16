Условно осужденным военным ужесточат наказание за преступления против службы

В настоящее время военнослужащие, ранее условно осужденные или в отношении которых уголовное дело было приостановлено по ходатайству командования воинской части, привлекаются к ответственности по статьям 337–339 УК на тех же основаниях, что и остальные военнослужащие. За самовольное оставление части или неявку на службу без уважительных причин (ст. 337 УК) максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы, за дезертирство (ст. 338 УК) – до 15 лет, а за уклонение от прохождения военной службы, включая подлог документов или симуляцию болезни (ст. 339 УК), – до пяти лет. Для этих категорий военнослужащих отдельного ужесточенного режима до настоящего времени не существовало, и повторные нарушения дисциплины рассматривались по общим нормам.