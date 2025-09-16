Задержан совладелец «Суперметалла» Василий Васекин

Уголовное дело в отношении Василия Васекина и его коллеги по бизнесу Сергея Перельмана было возбуждено в 2023 г. солнечногорским отделом СКР (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а его рассмотрение по существу началось в апреле этого года. Следствие утверждает, что господа Васекин и Перельман обманули бизнес-партнера Алексея Братченко при приобретении им доли в ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ), которое является одним из совладельцев НПК «Суперметалл». По версии следствия, предполагалось, что ИБВ будет ликвидировано, а три совладельца – Васекин, Перельман и Братченко – разделят между собой акции основного актива, «Суперметалла». Но Братченко, как утверждает следствие, заплатив наличными 52 млн руб., не получил полноценного контроля над компанией и не смог реализовать права на долю в активе. Кроме того, Васекин обвиняется в двух эпизодах нарушения правил сдачи государству драгметаллов (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, ст. 192), полученных по контрактам с ирландской компанией Mafic Black Basalt Limited и латвийским АО «Валмиерскоестекловолокно». По закону такие сплавы обязательно подлежат очистке на определенных исключительно государством предприятиях, чего, по версии следствия, сделано не было.