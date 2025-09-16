Задержан совладелец «Суперметалла» Василий Васекин

Задержан совладелец «Суперметалла» Василий ВасекинЗаслуженный химик России был заочно арестован по делу о многомиллионном мошенничестве
Совладелец научно-производственного комплекса «Суперметалл» Василий Васекин помещен в изолятор временного содержание (ИВС) при МВД по Солнечногорску, сообщил «Ведомостям» его адвокат Олег Ильин. Заслуженному химику России предъявлено обвинение в обмане бизнес-партнера на 50 млн руб. и несдаче государству на очистку поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 млрд руб.
4 сентября Солнечногорский суд заочно изменил меру пресечения Васекину с подписки о невыезде на заключение под стражу. Судья указала, что подсудимый с 4 июля не является в судебные заседания, самостоятельно суд не информирует о возможности участия в заседаниях, документы, подтверждающие уважительность своей неявки, в суд не предоставляет. Адвокат Ильин утверждал, что в деле имеются справки о его лечении в федеральных клиниках, подтверждающие уважительность неявки. С июля Васекин находился в стационарах ФМБА, Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и Боткинской больницы, где перенес аортокоронарное шунтирование и имплантацию электрокардиостимулятора, а позже был госпитализирован с острым нарушением мозгового кровообращения. По мнению защиты, состояние здоровья подсудимого не позволяет содержать его под стражей, а перебои в лечении могут представлять угрозу для жизни.
Защита оспорила изменение меры пресечения и направила апелляционную жалобу в Московский областной суд. В документе адвокаты подчеркивают, что решение Солнечногорского суда носит противоречивый характер: изначально процесс был приостановлен по причине тяжелой болезни Василия Васекина, но спустя два месяца он был объявлен «уклоняющимся» и помещен под стражу. Адвокаты также обращают внимание, что решение суда игнорирует тяжесть состояния подсудимого: 67-летний Васекин перенес две операции на сердце, имеет диагностированные заболевания, требующие постоянного наблюдения и лекарственной терапии, а нарушение схемы лечения может угрожать жизни. Несмотря на это, вечером 15 сентября Васекин был задержан в здании Боткинской больницы, заявил адвокат, добавив, что его подзащитный «не получает необходимого медицинского ухода». Как ожидается, в ближайшее время Васекин будет помещен в СИЗО.
Уголовное дело в отношении Василия Васекина и его коллеги по бизнесу Сергея Перельмана было возбуждено в 2023 г. солнечногорским отделом СКР (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а его рассмотрение по существу началось в апреле этого года. Следствие утверждает, что господа Васекин и Перельман обманули бизнес-партнера Алексея Братченко при приобретении им доли в ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ), которое является одним из совладельцев НПК «Суперметалл». По версии следствия, предполагалось, что ИБВ будет ликвидировано, а три совладельца – Васекин, Перельман и Братченко – разделят между собой акции основного актива, «Суперметалла». Но Братченко, как утверждает следствие, заплатив наличными 52 млн руб., не получил полноценного контроля над компанией и не смог реализовать права на долю в активе. Кроме того, Васекин обвиняется в двух эпизодах нарушения правил сдачи государству драгметаллов (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, ст. 192), полученных по контрактам с ирландской компанией Mafic Black Basalt Limited и латвийским АО «Валмиерскоестекловолокно». По закону такие сплавы обязательно подлежат очистке на определенных исключительно государством предприятиях, чего, по версии следствия, сделано не было.
Защита в свою очередь утверждает, что фактических договоренностей о ликвидации ООО «ИБВ» не было и сам Братченко категорически это отрицал в суде, а материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих способ совершения предполагаемого преступления. Напротив, по словам адвокатов, отсутствие обмана со стороны Васекина подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда, т. е. действия подсудимых были направлены на совместное ведение коммерческого проекта ООО «Магманит», при котором Братченко должен был инвестировать средства в уставный капитал и финансирование производства непрерывных базальтовых волокон, сохраняя коммерческую структуру бизнеса. Что же касается аффинажа, адвокат Васекина настаивает, что из вторсырья не извлекали (не получали) драгоценные металлы, а поэтому обязанности сдать вторсырье на аффинаж не было. Фигуранты не признали вину в инкриминируемых эпизодах мошенничества.
АО «НПК «Суперметалл» ведет историю с 1962 г., когда была создана лаборатория стеклоплавильных устройств при Всесоюзном НИИ стеклянного волокна. В 1990 г. лаборатория реорганизована в малое предприятие «НПК «Суперметалл», в 2009 г. реорганизованное в акционерное общество. Компания производит более 250 видов изделий из драгоценных металлов, включая медицинские и технические, перерабатывает сырье и является лидером в выпуске стеклоплавильных аппаратов и фильерных питателей для стеклянных и базальтовых волокон. В 2024 г. выручка составила 257 млн руб., а чистая прибыль – 1,8 млн руб., свидетельствуют данные СПАРК.
Генеральный директор Васекин также является одним из учредителей ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ), основанного в 2011 г. в Солнечногорске, которое занимается научными исследованиями в области естественных и технических наук. В 2015 г. ИБВ стал владельцем 100% акций «Суперметалла».