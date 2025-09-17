Число проходящих альтернативную службу россиян увеличилось на 11,6%

Число россиян, проходящих альтернативную гражданскую службу (АГС), в первом полугодии 2025 г. увеличилось на 11,6% (283 человека) по сравнению со второй половиной 2024 г. и составило 2722 человека. Это следует из данных Роструда по состоянию на 1 августа, опубликованных в ЕМИСС. Количество «альтернативщиков», не превышавшее в 2013-2022 гг. 1000-1200 человек, неуклонно растет последние два года. О том, что такое АГС, сколько человек и в каких регионах ее проходят, – в материале «Ведомостей».