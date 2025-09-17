Число проходящих альтернативную службу россиян увеличилось на 11,6%Интерес к АГС растет третий год подряд
Число россиян, проходящих альтернативную гражданскую службу (АГС), в первом полугодии 2025 г. увеличилось на 11,6% (283 человека) по сравнению со второй половиной 2024 г. и составило 2722 человека. Это следует из данных Роструда по состоянию на 1 августа, опубликованных в ЕМИСС. Количество «альтернативщиков», не превышавшее в 2013-2022 гг. 1000-1200 человек, неуклонно растет последние два года. О том, что такое АГС, сколько человек и в каких регионах ее проходят, – в материале «Ведомостей».
Как устроена альтернативная служба
Право на отказ от военной службы по призыву, если ее прохождение противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина, в пользу альтернативной гражданской службы закреплено в ч. 3 ст. 59 Конституции. В июле 2002 г. был принят закон «Об альтернативной гражданской службе», в соответствии с которым АГС признается особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства. Регулируется она Трудовым кодексом РФ.
В законе предусмотрены и другие основания для замены военной службы альтернативной, помимо несоответствия убеждениям и вероисповеданию. К ним относятся принадлежность гражданина к коренному малочисленному народу РФ, ведение традиционного образа жизни и осуществление традиционных промыслов коренных малочисленных народов. При этом само по себе отрицательное представление о военной службе и нежелание ее проходить не дают ему право заменить ее на АГС.
На АГС направляются не пребывающие в запасе и не имеющие отсрочки граждане в возрасте от 18 до 30 лет, которые имеют право на это. Они должны лично подать заявление в военкомат (до старта весеннего или осеннего призыва) и получить соответствующее решение призывной комиссии. Ежегодно Роструд формирует список видов работ, профессий и должностей, доступных для прохождения альтернативной службы.
Альтернативную службу можно проходить как индивидуально, так и в составе групп в организациях, подведомственных федеральным или местным органам исполнительной власти (срок службы составит 21 месяц), либо же в структурах Вооруженных сил России (18 месяцев). При распределении учитываются образование и опыт работы. По прибытии гражданина к месту прохождения АГС работодатель заключает с ним трудовой договор.
Как менялся интерес к АГС
Десять лет назад, на конец первого полугодия 2015 г., альтернативную гражданскую службу проходили 1094 человека. В последующие годы это число варьировалось от 1000 до 1200. В первое полугодие 2022 г., когда началась спецоперация на Украине, количество новых трудовых договоров на АГС оказалось существенно ниже предыдущего периода, но уже во второй половине 2022 г. (подать заявление нужно до начала очередного призыва) начало увеличиваться.
Число новых заключенных договоров выросло вдвое: с 384 на конец 2022 г. до 793 на конец 2024 г. (детальные данные по этому показателю за первую половину 2025 г. Роструд пока не опубликовал). Общее же число «альтернативщиков» с конца 2022 г. по 1 августа 2025 г. увеличилось в 2,4 раза: с 1140 до 2722 человек.
В результате темпы роста числа желающих пройти АГС неизменно превышают темпы набора на срочную военную службу (с 2019 г. осенний призыв оказывается многочисленнее весеннего).
Всего в ВС России служат свыше 2,2 млн человек. Число граждан на АГС составляет 0,1% от этого числа.
В каких регионах чаще проходят АГС
В соответствии с законом, граждане направляются на АГС, «как правило», за пределы регионов, в которых они постоянно проживают. В реальности же желающие гораздо чаще проходят альтернативную службу в организациях, расположенных в тех же субъектах. Так, во второй половине 2024 г. лишь 11% альтернативщиков отправились для прохождения АГС в другой регион.
В среднем в каждом регионе России проходит службу около 25 человек, выбравших АГС. Однако их распределение по субъектам страны неравномерно.
По состоянию на 1 августа 2025 г. почти половина всех альтернативщиков служат в десяти регионах, в то время как в 14 нет ни одного. Еще в семи – не более 1-3 человек. Среди всех новых субъектов АГС проходит лишь один человек – в ДНР.
За последние три года самый значительный рост наблюдается в Крыму: если в первой половине 2022 г. там было 14 человек, выбравших альтернативную службу, то сейчас таких уже 104. В Краснодарском крае число альтернативщиков увеличилось в 4,4 раза, в Ростовской и Кемеровской областях – примерно в три раза, в Санкт-Петербурге – в 2,2 раза. В Москве сейчас АГС проходят 54 человека по сравнению с 47 тремя годами ранее.
В разбивке по федеральным округам России наибольшая доля альтернативщиков приходится на Южный, Центральный, Приволжский и Сибирский округа.
При этом распределение граждан, проходящих АГС, по федеральным округам за последние годы изменилось. Так, если на регионы ЮФО в первой половине 2022 г. приходилось лишь 15,2% всех граждан на альтернативной службе, то сейчас – уже 23,3%. Доля Приволжского федерального округа выросла с 15,7 до 17,4%, СЗФО – с 9,8 до 10,6%, Северно-Кавказского – с 4,7 до 5,9%, а Дальневосточного – с 2,4 до 3,2%. При этом доля ЦФО снизилась с 26,8 до 18%, Сибирского – 17,6 до 15,6%, а Уральского – с 7,8 до 6%.