На инженерные программы в вузах в 2025 году пришло на 28% больше студентов

Число абитуриентов на инженерные программы в вузах в текущем году по сравнению с приемной кампанией 2024 г. выросло на 28%, рассказал «Ведомостям» представитель «Икс холдинга» (входят компании Yadro, «Бюро 1440», «Гарда», «Бастион», «Цитадель» и «Криптонит»). На совместные с холдингом инженерные программы в НИУ «Московский институт электронной техники» (МИЭТ), ИТМО, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге (НИУ ВШЭ СПб), Сибирский госуниверситет телекоммуникаций и информатики, СибГУТИ, Новосибирск) и МФТИ абитуриенты подали рекордные 5338 заявок в ходе приемной кампании 2025 г., рассказал собеседник.