За семьями следователей в зоне спецоперации сохранят служебное жилье

В регионах сотрудники СК, как правило, реже встают на жилищный учет, чем в Москве. По словам бывшего следователя из Смоленской области, это связано с тем, что в регионах быстрее удается накопить средства на собственное жилье. Он уточнил, что порядок постановки на учет для следователей такой же, как и для сотрудников других силовых ведомств. Председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин также подтвердил, что правила получения социальной выплаты едины для всех правоохранителей. По его данным, сотрудники МВД, претендующие на жилищную субсидию, в среднем ждут своей очереди около 12 лет. По оценке Пашкина, сотрудники СК находятся в ожидании примерно столько же.