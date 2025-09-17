За семьями следователей в зоне спецоперации сохранят служебное жилье

За семьями следователей в зоне спецоперации сохранят служебное жильеВ случае гибели там сотрудника СК на пенсии они также получат выплату на покупку квартиры в течение года
Семьи переведенных в зону спецоперации на Украине и другие регионы следователей сохранят право проживать в служебном жилом помещении по прежнему месту работы сотрудника Следственного комитета (СК) РФ. Сейчас при переводе договор найма служебного жилья расторгается. Инициативу Минюста 15 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Кроме этого для сотрудников СК, которых перевели в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и членов их семей предлагается сохранить право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилье. Они также смогут и дальше получать денежную компенсацию за наем жилых помещений по прежнему месту службы, пояснил председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Полный перечень регионов определяет правительство по представлению СК.
Проектом предлагается внести поправки в ст. 35.1 (обеспечение сотрудников СК жильем) закона «О Следственном комитете РФ». Действие изменений будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г., говорится в документе.
Предполагается, что законопроект внесут в Госдуму в ноябре, следует из материалов Минюста, направленных в правительство (есть у «Ведомостей»). В случае его принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.
Еще одна поправка сокращает сроки выдачи разовой социальной выплаты для покупки или строительства жилья. Средства должны поступить не позднее чем через год со дня гибели сотрудника СК, который отправился на спецоперацию как контрактник, мобилизованный или доброволец. Сейчас выплаты предоставляются в порядке очередности.
В пояснительной записке сказано, что известно о семье одного сотрудника СК, попадающей в эту категорию получателей выплат.
Проект разработан для повышения социальной защищенности работников СК и членов их семей, говорится там же. Он уравняет правовые статусы сотрудников СК, имеющих специальные звания, и служащих других силовых ведомств. Аналогичные меры уже предусмотрены для членов семей погибших прокуроров, сотрудников МВД, ФСИН, ФССП и т. д.
А для семей дислоцированных военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел законом сохранено право на служебное жилье по прежнему месту службы и права на денежную компенсацию за наем жилого помещения, отмечается в пояснительной записке.
Жилье для сотрудников СК и их семей
Законопроект обеспечивает сохранение уже существующих гарантий для сотрудников СК, участвующих в спецоперации, отметил Груздев.
Сокращение сроков предоставления выплаты на жилье для семей следователей, вышедших на пенсию и погибших во время спецоперации, – необходимая и справедливая мера, считает адвокат по уголовным делам Ирина Краснова. Несмотря на то что семьи сотрудников СК защищены ст. 35 закона «О Следственном комитете РФ», стандартных страховых выплат зачастую недостаточно для оперативного решения жилищного вопроса, рассуждает она. «Следователь, еще вчера работавший в тихом кабинете, сегодня может оказаться на месте обстрела и собирать доказательства в бронежилете. Он не военный, но тоже рискует жизнью. Отправляясь в такие условия, сотрудник должен быть уверен, что государство осознает степень риска и в случае трагедии не оставит его семью без помощи», – считает Краснова.
Актуальность вводимых изменений обусловлена неравенством в правах между гражданскими и военными следователями, сказал «Ведомостям» военный адвокат Максим Гребенюк. Последние имеют статус военнослужащих, поэтому наделены правами, о которых идет речь в поправках, пояснил он. Уголовных дел, связанных с преступлениями в условиях боевых действий, становится все больше, считает он, и все больше следователей едет в зону спецоперации.
Командировки в зону спецоперации для сотрудников СК проходят по желанию, поделился с «Ведомостями» собеседник, занимающий должность следователя в следственном отделе СК одного из городов федерального значения. По его словам, предлагаемые Минюстом поправки «мотивируют на выполнение своих служебных обязанностей».
В регионах сотрудники СК, как правило, реже встают на жилищный учет, чем в Москве. По словам бывшего следователя из Смоленской области, это связано с тем, что в регионах быстрее удается накопить средства на собственное жилье. Он уточнил, что порядок постановки на учет для следователей такой же, как и для сотрудников других силовых ведомств. Председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин также подтвердил, что правила получения социальной выплаты едины для всех правоохранителей. По его данным, сотрудники МВД, претендующие на жилищную субсидию, в среднем ждут своей очереди около 12 лет. По оценке Пашкина, сотрудники СК находятся в ожидании примерно столько же.
«Ведомости» направили запрос в правительство РФ, а также в Минюст для уточнения числа сотрудников СК, на которых распространяется действие норм законопроекта.
В подготовке материала участвовала Анна Киселева