Доступ к участию в клинических исследованиях лекарств упростят

Подписать согласие на участие в КИ в бумажном виде пациентам также бывает сложно, отметил в разговоре с «Ведомостями» гендиректор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман. По его словам, многие россияне заинтересованы в возможности дистанционного заверения документов и переход на электронную форму согласия был бы актуален, но существующие для этого механизмы требуют доработки. Согласно закону «О внесении изменений в федеральный закон “Об обращении лекарственных средств”», подписать форму информированного согласия пациент может электронной подписью или при идентификации через ЕСИА. Эти способы доступны не для всех пациентов, подчеркнул эксперт.