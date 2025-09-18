Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Приставы выдворили из РФ около 35 000 иностранцев во время миграционной амнистии

По сравнению с прошлым годом интенсивность упала, но с сентября она может усилиться
Екатерина Дорофеева
Виталий Невар / ТАСС
Виталий Невар / ТАСС

За восемь месяцев 2025 г. судебные приставы препроводили до пунктов пропуска через госграницу России около 35 000 иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Показатель за текущий год на треть (36%) меньше цифр 2024 г., подсчитали «Ведомости». За январь – август прошлого года приставы препроводили до госграницы около 55 000 человек.

Сотрудники органа принудительного исполнения в соответствии с законом обеспечивают выдворение за пределы России иностранцев и лиц без гражданства, которым назначено административное наказание, пояснили в ФССП. Эта функция осуществляется во всех пунктах пропуска через госграницу, уточнили в ведомстве.

Разница между текущим и прошлым годами видна и на других периодах. За январь – апрель 2024 г. сотрудники ФССП выдворили из страны 21 700 человек. А в 2025 г. за аналогичный период эта цифра составила 19 100 мигрантов (-12%), следует из статистики ведомства. За весь прошлый год приставы выдворили 88 000 нелегальных мигрантов.

С 1 января по 10 сентября 2025 г. в России действовал указ президента, который позволял лицам, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение. В отношении граждан, не сделавших это, с 11 сентября до их выдворения за пределы РФ будут применяться меры по ограничению прав, предусмотренных законом, заявила в сентябре официальный представитель МВД Ирина Волк. В их числе – ограничение на въезд в РФ в будущем, уточнила она.

Виталий Невар / ТАСС

Ряд ужесточений миграционного законодательства были приняты в 2024 г. после теракта в «Крокус сити холле» в марте. Президент Владимир Путин, в частности, подписал закон об учете мигрантов через реестр контролируемых лиц. Мера применяется к иностранцам, находящимся в России без законных оснований. Данные о них или лицах без гражданства вносятся в этот реестр со дня незаконного пересечения границы, совершения административного проступка, аннулирования визы или вида на жительство.

После внесения в реестр, согласно другому закону, мигрант не может открывать банковские счета и совершать кредитные операции. Исключение составляют переводы средств для уплаты обязательных платежей. Иностранец или лицо без гражданства не сможет выезжать в другой регион без разрешения МВД, покупать жилье, машину, регистрировать юрлицо или статус индивидуального предпринимателя, а также заключать брак.

Как выдворяют иностранцев

Более 800 000 иностранцев включено в реестр контролируемых лиц по состоянию на июнь 2025 г., следует из статистики МВД. По реестру было проведено свыше 28 млн проверок, уточняется там же. Реестр контролируемых лиц и режим высылки введены с 5 февраля 2025 г.

Выдворение – это принудительное и контролируемое перемещение иностранцев и лиц без гражданства через госграницу России за ее пределы. Как меру наказания его могут назначать судьи. С февраля 2025 г. без решения суда выдворять иностранцев из РФ имеет право МВД. Принимать такое решение могут начальники и заместители глав территориальных органов, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и их заместители, а также руководители подразделений по контролю за оборотом наркотиков. МВД имеет право выдворить иностранцев за ряд административных правонарушений, включая нарушение режима пребывания и несоблюдение правил въезда.

Под амнистию, которая действовала с 1 января по 10 сентября, не подпадали лица, в отношении которых уже были судебные решения о выдворении, пояснил «Ведомостям» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. Традиционно в год из РФ выдворяли около 35 000 человек, оценил эксперт. По его словам, после теракта в «Крокус сити холле» 2024 год стал рекордным по выдворению. Коженов считает, что в сентябре интенсивность выдворения усилится, но это вряд ли будут показатели, соизмеримые с прошлым годом.

Для выявления мигрантов, которые незаконно находятся в России, должностные лица осматривают территории во время выездных проверок, а также запрашивают необходимые для этого документы и информацию, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group адвокат Вадим Егулемов. Он напомнил, что иностранец в том числе обязан выехать из РФ, если у него аннулированы разрешение на временное проживание или вид на жительство. Это необходимо сделать в течение 15 дней со дня выдачи уведомления об аннулировании либо со дня направления такого документа в электронном виде. Если иностранный гражданин не исполняет эту обязанность, он подлежит депортации, также напомнил Егулемов.

«Ведомости» направили запрос в МВД, чтобы узнать, связано ли сокращение количества выдворенных иностранцев и лиц без гражданства с действием миграционной амнистии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её