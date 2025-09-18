Приставы выдворили из РФ около 35 000 иностранцев во время миграционной амнистии

Более 800 000 иностранцев включено в реестр контролируемых лиц по состоянию на июнь 2025 г., следует из статистики МВД. По реестру было проведено свыше 28 млн проверок, уточняется там же. Реестр контролируемых лиц и режим высылки введены с 5 февраля 2025 г.

Выдворение – это принудительное и контролируемое перемещение иностранцев и лиц без гражданства через госграницу России за ее пределы. Как меру наказания его могут назначать судьи. С февраля 2025 г. без решения суда выдворять иностранцев из РФ имеет право МВД. Принимать такое решение могут начальники и заместители глав территориальных органов, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и их заместители, а также руководители подразделений по контролю за оборотом наркотиков. МВД имеет право выдворить иностранцев за ряд административных правонарушений, включая нарушение режима пребывания и несоблюдение правил въезда.