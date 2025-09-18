Бывший охранник Тельмана Исмаилова получил 14,5 года за пособничество в убийстве

Защита также указывала на истечение сроков давности: по УК РСФСР они составляли 10 лет, а значит, ответственность за преступления 1996 г. прекратилась еще в 2006-м. По словам адвоката, Эльдукаев не скрывался, жил в Москве, регулярно пересекал границу и не совершал новых преступлений. Кроме того, защита обращала внимание суда на положительные характеристики подсудимого: многодетную семью, участие в благотворительности и помощь в зоне спецоперации. Защита просила суд освободить Эльдукаева от уголовной ответственности, либо назначить наказание условно. Сам Эльдукаев вину не признал, защита намерена обжаловать приговор.