Бывший охранник Тельмана Исмаилова получил 14,5 года за пособничество в убийстве

Бывший охранник Тельмана Исмаилова получил 14,5 года за пособничество в убийствеБорец Тархан Эльдукаев не признал вину, его защита будет обжаловать приговор
Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего борца ЦСКА и экс-охранника бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева к 14,5 года колонии общего режима по уголовному делу о заказном покушении на предпринимателей в 1990-е гг. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Роберт Зиновьев.
Слушания продолжались около четырех месяцев и проходили с участием коллегии присяжных заседателей. Последние признали Эльдукаева невиновным в покушении на певца Авраама Руссо в 2006 г., но сочли доказанной его вину в пособничестве в покушении на убийство братьев Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 г. Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 30 и п. «а», «з», «н» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ – как пособничество в покушении на убийство двух лиц, совершенное по найму, группой лиц и из корыстных побуждений.
Как установило следствие, уроженец Чечни Эльдукаев, в прошлом борец-вольник и прапорщик ЦСКА, в середине 1990-х годов вошел в ближний круг владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Через Эльдукаева, утверждали следователи, решались вопросы охраны и устранения конкурентов. Так, в декабре 1996 г., после конфликта Исмаилова с арендаторами рынка братьями Гуршумовыми, подсудимый, как утверждает обвинение, нашел исполнителей для расправы. 23 декабря 1996 г. в подъезде жилого дома на улице Щербаковской неизвестный открыл огонь по бизнесменам: один погиб, второй получил тяжелые ранения. Следствие полагает, что на акцию было выделено $500 000.
Второй эпизод дела касался нападения на Авраама Руссо летом 2006 г. В центре Москвы артиста и его охранника обстреляли из автомата. Руссо получил тяжелые ранения, но выжил. Следствие полагало, что организацию нападения также курировал Эльдукаев, но присяжные не нашли этому подтверждений и вынесли оправдательный вердикт.
Гособвинитель в ходе прений просил признать Эльдукаева виновным лишь по эпизоду с братьями Гуршумовыми и назначить ему наказание в виде 15 лет колонии. Кроме того, в ходе прений потерпевший Тельман Гуршумов заявил гражданский иск на сумму 350 млн руб. Защита настаивала на том, что требования завышены, и предлагала перенести рассмотрение иска в гражданское производство с уменьшением суммы до 17 млн руб. В итоге суд частично удовлетворил иск на 2,5 млн руб.
Защита заявила в суде, что действия подсудимого должны квалифицироваться не по действующему УК, а по ст. 102 УК РСФСР, т.к. современный уголовный закон вступил в силу только 1 января 1997 г. По словам адвоката, нормы ч. 2 ст. 105 УК РФ, по которой предъявлено обвинение, существенно усиливают ответственность – предусматривают до 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь, на которую действует мораторий. В УК РСФСР санкции были мягче – от 8 до 15 лет или смертная казнь.
Защита также указывала на истечение сроков давности: по УК РСФСР они составляли 10 лет, а значит, ответственность за преступления 1996 г. прекратилась еще в 2006-м. По словам адвоката, Эльдукаев не скрывался, жил в Москве, регулярно пересекал границу и не совершал новых преступлений. Кроме того, защита обращала внимание суда на положительные характеристики подсудимого: многодетную семью, участие в благотворительности и помощь в зоне спецоперации. Защита просила суд освободить Эльдукаева от уголовной ответственности, либо назначить наказание условно. Сам Эльдукаев вину не признал, защита намерена обжаловать приговор.