Только 5% людей с высшим образованием мигрируют в другие страны

Только 5% людей с высшим образованием мигрируют в другие страныВиза талантов может восполнить дефицит кадров в РФ, но нужно разработать льготы для ее получателей
Всего 3% студентов и 5% людей с высшим образованием по всему миру переезжают в другие страны, чтобы самореализоваться. К такому выводу пришел Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ («Ведомости» ознакомились с докладом). Эксперты посчитали эти данные на основе базы данных ЮНЕСКО, материалов Притцкеровской премии (награда в мире архитектуры), доклада Национального фонда американской политики и других источников. Таланты в исследовании – это люди с высокими достижениями, которые лидируют в своей экспертной области, или работники, обладающие большим потенциалом для карьерного роста.
Чаще всего в другие государства переезжают основатели компаний из списка Forbes AI 50 (частные компании, применяющие искусственный интеллект) – 65% и основатели компаний из списка Fortune 500 – 41%. Чуть реже – основатели компаний-единорогов, т. е. быстрорастущих стартапов, 31%, лауреаты Нобелевской и Притцкеровской премий – 31 и 19% соответственно, а также изобретатели – 10%. Талантам свойственна высокая мобильность, указано в докладе НИУ ВШЭ. Чем ценнее компетенции человека, тем выше шансы найти подходящее место для реализации потенциала за пределами родной страны, говорится там же.
Из-за конкуренции за таланты в мире появились специальные миграционные механизмы – «визы талантов». Они устанавливают упрощенный порядок выдачи виз или получения вида на жительства. Это помогает «отделить талант от общего потока мигрантов» и избирательно снизить барьеры для особо ценных специалистов, отмечается в материалах НИУ ВШЭ. Эксперты систематизировали основные критерии отбора иностранных талантов на основе анализа 187 визовых программ. По результатам исследования наиболее распространенными критериями для отбора потенциальных талантливых иммигрантов стали образование, квалификация и опыт работы. Страны комбинируют требования к ним в зависимости от своей миграционной стратегии, кадровых дефицитов в определенных сферах, а также делают акцент на технологиях как на приоритетном направлении, говорится там же.
Но визы талантов недостаточны для привлечения иностранных специалистов, следует из материалов НИУ ВШЭ. Для этого также нужно сформировать привлекательный имидж места, куда может переехать человек, сократить его издержки, создать стимулы и условия для эффективной интеграции в общество принимающей страны.
Китай привлекает иностранные таланты в новый район Пудун в Шанхае материальными стимулами. Переезжающим туда специалистам предоставляют ежегодные выплаты до 5 млн юаней ($687 300), а также субсидии на аренду жилья в размере до 30 000 юаней ($4100). Адаптацию за рубежом упрощают сервисные центры. В Дании, например, это International Citizen Service. В нем иностранцы, планирующие жить в стране более трех месяцев, в режиме «одного окна» могут оформить все документы и получить консультации. В этом же центре проводятся специализированные мероприятия для недавно прибывших в страну специалистов.
На направлениях, связанных с инженерным делом, технологиями и техническими науками, в РФ учится почти 90 000 иностранных студентов, отметил автор исследования, заместитель директора Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Кирилл Тюрчев. Их работа в российских компаниях могла бы существенно снизить дефицит IT-специалистов и инженеров. Минцифры РФ планирует привлечь в IT-отрасль около 700 000 разработчиков до 2030 г., говорил в декабре прошлого года глава министерства Максут Шадаев.
10%
С 2023 г. в России действует механизм разрешения на временное проживание в целях получения образования. Он позволяет иностранным студентам еще полгода после окончания обучения оставаться и работать в стране. Предполагается, что за это время они смогут получить разрешение на временное пребывание или даже вид на жительство. При этом, например, Австралия по визе выпускника дает для этого 2–4 года в зависимости от того, какое образование получил иностранный студент. Британская Graduate Visa действует два года для выпускников бакалавриата и магистратуры и три года для защитивших диссертацию, подчеркнул он.
Тюрчев считает, что недостаточно копировать меры привлечения талантов – в конкуренции за них нужно быть впереди других и создавать принципиально новые механизмы. «Страны не стоят на месте и постоянно анонсируют новые механизмы привлечения иностранных талантов. Все чаще фокус идет на конкретные группы талантов: создателей стартапов, венчурных инвесторов, специалистов в области прорывных технологий – искусственного интеллекта, биотехнологий и др.», – добавил он.
Социолог, старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер считает, что России нужен пакет мер: визовая программа для студентов после окончания учебы, понятные критерии для выдающихся и перспективных специалистов, ранние стажировки и карьерные сервисы. Иностранных выпускников нужно целенаправленно стимулировать оставаться, иначе доля остающихся будет находиться на уровне нынешних 10%, добавил Варшавер. «При этом все это идет со скрипом на фоне ужесточения миграционной политики и негативных общественных настроений последних лет – без разворота этих трендов даже лучшая виза талантов даст ограниченный прирост», – заключил он.
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов отмечает, что в России нет прямых запретов и непреодолимых барьеров для внедрения визы талантов. Но разработка критериев и процедур признания «таланта» потребует значительной законодательной и институциональной работы, указал он. Успех программы будет зависеть не только от тщательного отбора талантов, но и от ее востребованности: для этого необходимо разработать и предусмотреть льготы для ее получателей, а также повысить общую привлекательность рынка труда, заключил Именнов.