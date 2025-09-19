Только 5% людей с высшим образованием мигрируют в другие страны

С 2023 г. в России действует механизм разрешения на временное проживание в целях получения образования. Он позволяет иностранным студентам еще полгода после окончания обучения оставаться и работать в стране. Предполагается, что за это время они смогут получить разрешение на временное пребывание или даже вид на жительство. При этом, например, Австралия по визе выпускника дает для этого 2–4 года в зависимости от того, какое образование получил иностранный студент. Британская Graduate Visa действует два года для выпускников бакалавриата и магистратуры и три года для защитивших диссертацию, подчеркнул он.