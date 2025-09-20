Вице-спикер Ярославской гордумы ответил на иск Генпрокуратуры об изъятии земли

Вице-спикер Ярославской гордумы ответил на иск Генпрокуратуры об изъятии землиМалютин заявил «Ведомостям», что его не вызывали правоохранительные органы в связи с изменением градостроительного плана города
Заместитель председателя муниципалитета (гордумы) Ярославля Алексей Малютин («Единая Россия») сообщил «Ведомостям», что не признает иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства земельных участков общей площадью 5,1 га рыночной стоимостью 400 млн руб. в микрорайоне Сокол как имущества, полученного коррупционным путем. Иск к Малютину, главе производственного холдинга «Авангард» Вячеславу Смирнову, ООО «Специализированный застройщик «Минералы» и его учредителю Дмитрию Шлапаку, ООО «Булат» и бенефициару этой компании Сергею Вятченкову был подан заместителем генпрокурора в Симоновский районный суд Москвы, по месту регистрации Шлапака, сообщил ранее «Коммерсантъ». Малютин сказал «Ведомостям», что узнал об иске из СМИ, в правоохранительные органы для дачи пояснений его «не приглашали, никаких вопросов не задавали». «Знаю, что прокуратура запрашивала материалы по моей работе в муниципалитете Ярославля, и все», – уточнил он.
19 сентября суд удовлетворил ходатайство замгенпрокурора России о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на все имущество ответчиков. Из иска, на который ссылается «Коммерсантъ», следует, что «Авангард» (состоит из 13 организаций и специализируется на строительстве коммерческой недвижимости в Ярославской области) в июле 2018 г. выкупил землю у мэрии Ярославля, хотя в 2013 г. постановлением городской администрации был установлен запрет на ее отчуждение гражданами и юридическими лицами, а также возведение на ней зданий и сооружений. Компаниями холдинга с 2004 г. по настоящее время скрытно через своих родственников владеет Малютин, говорится в иске замгенпрокурора.
Алексей Малютин в руководстве Ярославля
Из иска следует, что для «захвата спорного земельного участка, его дальнейшей коммерческой застройки и извлечения прибыли» Малютин и Смирнов привлекли ООО «Булат», арендовавшее землю под строительство торгового центра. В 2015 г., будучи и. о. мэра, Малютин «обеспечил предоставление землеотвода в аренду ООО «Булат» и своему деловому партнеру Вячеславу Смирнову, которые обязались завершить на нем строительство торгово-сервисного центра для социальных нужд жителей города», говорится в иске. Кроме того, градоначальник, по данным Генпрокуратуры, поручил подконтрольному ему департаменту архитектуры мэрии внести изменения в градостроительный план города и, «используя свой статус и влияние», добился корректировки градостроительной документации, скрыв от депутатов истинные намерения по последующему отчуждению земли в пользу Смирнова.
«Таким образом, Малютин допустил конфликт интересов, поскольку использовал свое должностное положение для незаконного обогащения Смирнова и их совместной коммерческой структуры – холдинга «Авангард». Меры по его предотвращению или урегулированию не принял, о личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий не сообщил», – цитирует «Коммерсантъ» иск. ТЦ в итоге так и не был построен, а в 2018 г. ООО «Булат» выкупило землю у муниципалитета за 7,5 млн руб. при рыночной стоимости в 400 млн руб. В декабре 2021 г., говорится в иске, Малютин и Смирнов продали землеотвод своему «аффилированному лицу Дмитрию Шлапаку», который раздробил надел на 14 участков в целях коммерческого использования. «Тем самым ответчики стремились преобразовать полученные коррупционным путем активы, что является легализацией и влечет их изъятие в доход государства», – цитирует издание иск.
По словам Малютина, ни он, ни его родственники не являются бизнес-партнерами Смирнова и Шлапака. «ООО «Булат» и Вятченкова я вообще не знаю, а единственный «Авангард», к которому я имею отношение, – это туристическая спортивная команда, капитаном которой я являюсь, мы больше 20 лет ездим на турслеты», – сказал зампредседателя муниципалитета Ярославля. По его словам, внесение изменений в градостроительный план города «по желанию одного человека невозможно». «Это публичная процедура. Мэрия организует публичные слушания, затем проект направляется в муниципалитет, он проходит согласование в правительстве области и федеральных министерствах, после чего решение принимают депутаты», – говорит Малютин. Нарушения закона в продаже участка Шлапаку он не видит: «Земля была продана застройщику, который реально в городе работает уже много лет, ни одного обманутого дольщика». «Захотел Шлапак [участок] разделить – значит, для ведения деятельности его так надо», – сказал «Ведомостям» зампред муниципалитета Ярославля.