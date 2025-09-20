Вице-спикер Ярославской гордумы ответил на иск Генпрокуратуры об изъятии земли

По словам Малютина, ни он, ни его родственники не являются бизнес-партнерами Смирнова и Шлапака. «ООО «Булат» и Вятченкова я вообще не знаю, а единственный «Авангард», к которому я имею отношение, – это туристическая спортивная команда, капитаном которой я являюсь, мы больше 20 лет ездим на турслеты», – сказал зампредседателя муниципалитета Ярославля. По его словам, внесение изменений в градостроительный план города «по желанию одного человека невозможно». «Это публичная процедура. Мэрия организует публичные слушания, затем проект направляется в муниципалитет, он проходит согласование в правительстве области и федеральных министерствах, после чего решение принимают депутаты», – говорит Малютин. Нарушения закона в продаже участка Шлапаку он не видит: «Земля была продана застройщику, который реально в городе работает уже много лет, ни одного обманутого дольщика». «Захотел Шлапак [участок] разделить – значит, для ведения деятельности его так надо», – сказал «Ведомостям» зампред муниципалитета Ярославля.