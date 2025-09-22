Продажи лекарств от ОРВИ в аптеках выросли на 10% в первую неделю сентября

Продажи лекарств от ОРВИ в аптеках выросли на 10% в первую неделю сентябряЛюди заболевают новым штаммом ковида стратус, но спрос на препараты пока остается в пределах 2024 года
Вместе с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ в России выросли и аптечные продажи препаратов для симптоматического лечения респираторных инфекций. Несмотря на появление нового подварианта коронавируса стратус, спрос на эту группу препаратов пока не превышает показателей прошлого года в упаковках, следует из данных аналитического агентства DSM Group.
За первые семь дней сентября 2025 г. аптеки продали 18,13 млн упаковок лекарств от ОРВИ и гриппа. Это на 10,4% больше, чем за последнюю неделю августа, но на 4,2% меньше, чем за 1–7 сентября 2024 г.
Данный тренд продолжился и во вторую неделю месяца. Продажи лекарств от ОРВИ и гриппа в России за первые две недели сентября выросли на 3% по сравнению с последними двумя неделями августа. Средняя цена за упаковку при этом увеличилась на 10%, посчитали для «Ведомостей» аналитики системы цифровой маркировки «Честный знак». Абсолютных цифр они не привели.
Впрочем, по сравнению с началом сезона ОРВИ прошлого года (1–14 сентября 2024 г.) в натуральном выражении спрос, как и в случае аптечных продаж, не изменился. Исключение составляют три региона, где за первые две недели сентября лекарств купили больше, чем в тот же период годом ранее. Это Марий Эл (+15%), Кировская (+12%) и Вологодская (+12%) области.
О сезонном росте заболеваемости ОРВИ отчитывался Роспотребнадзор: число заражений за неделю 8–14 сентября увеличилось в 1,6 раза к предыдущей неделе, составив 696 000 случаев. Среди школьников этот показатель вырос вдвое.
Заболеваемость коронавирусом за тот же период составила 15 000 случаев (+30,6% к предыдущей неделе). Тем не менее специалисты службы считают этот показатель низким, сказано в сообщении. Как отмечала в конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова, число случаев заражения штаммом стратус увеличивается с конца июля и будет расти дальше.
Появление нового, более заразного штамма коронавируса всегда приводит к волне заболеваемости, «так как он легко обходит иммунитет от предыдущих прививок и болезней», объяснила главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова. Несмотря на высокую контагиозность вируса, его опасность для человека по сравнению с ранними штаммами снизилась, отмечала врач-терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Ирина Прошина.
Сколько заработали аптеки
Характерные признаки стратуса – потеря голоса или осиплость, объясняет заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев. По его словам, эти симптомы есть в семи из 10 зарегистрированных случаев и в отличие от ОРВИ и гриппа наблюдаются спустя сутки после попадания инфекции в организм. В остальном симптомы стратуса совпадают с признаками ОРВИ, говорят врачи. При этом штамме коронавируса у людей поднимается умеренно высокая температура – 37,5–38 °С, возникают ощущение разбитости, головная боль, заложенность носа и потеря обоняния. На практике лечение при стратусе такое же, как при острых респираторных вирусных инфекциях, т. е. симптоматическое, говорят врачи.
Впрочем, в структуре респираторных заболеваний по-прежнему лидируют ОРВИ, вызванные не коронавирусом, говорит Гаврилова, ссылаясь на данные Роспотребнадзора. Поэтому рост продаж лекарств, скорее всего, связан именно с сезонными ОРВИ, считают врач приемного отделения московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Анастасия Терновая и терапевт из Санкт-Петербурга Ренат Латыпов.
Количество пациентов с респираторными инфекциями за две недели сентября у Терновой увеличилось примерно на 25% по сравнению с тем же периодом в августе. «По информации моих коллег-педиатров, к ним число обращений возросло чуть ли не на 50%, что в целом может быть обусловлено возвращением детей после летних каникул в коллективы», – отмечает медик. Роспотребнадзор также связывает рост заболеваемости ОРВИ с окончанием массовых отпусков и возвращением детей в детские сады и школы, говорится в сообщении службы.
По словам Латыпова, работающего в городской клинике Санкт-Петербурга, в августе пациентов с жалобами на ОРВИ было немного, а в начале сентября число обращений резко возросло. Например, за 16 сентября с симптомами острой респираторной инфекции у него было девять пациентов, а в августе в среднем за день обращались пять человек. По его мнению, ждать снижения заболеваемости в октябре не стоит, люди будут жаловаться на ОРВИ до весны.
Для профилактики ОРВИ опрошенные «Ведомостями» врачи рекомендуют мыть руки, регулярно проветривать помещения, правильно питаться и достаточно спать. Для профилактики гриппа – заранее вакцинироваться. Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, кожные антисептики и дезинфекция гаджетов по-прежнему помогают защищаться от инфекций. При контакте с больными, например в офисе, Терновая советует носить маску. При появлении симптомов респираторных заболеваний в Роспотребнадзоре призвали оставаться дома и ограничить контакты с окружающими.
Во время болезни, по словам врачей, за конкретными назначениями следует обращаться к врачу, а также пить больше жидкости, проветривать помещения и соблюдать постельный режим.