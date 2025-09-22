Продажи лекарств от ОРВИ в аптеках выросли на 10% в первую неделю сентября

По словам Латыпова, работающего в городской клинике Санкт-Петербурга, в августе пациентов с жалобами на ОРВИ было немного, а в начале сентября число обращений резко возросло. Например, за 16 сентября с симптомами острой респираторной инфекции у него было девять пациентов, а в августе в среднем за день обращались пять человек. По его мнению, ждать снижения заболеваемости в октябре не стоит, люди будут жаловаться на ОРВИ до весны.